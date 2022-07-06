Украина уже пятый месяц восхищает весь мир героизмом своей ожесточенной борьбы против агрессора, Россия тоже уже пятый месяц ужасает весь мир жуткими методами ведения развязанной ею войны. Проявляемая и высшим политическим руководством РФ, и российской армией беспрецедентная для XXI века жестокость, выражающаяся в абсолютной беспощадности к мирному населению Украины, произвела на людей по всей планете настолько шокирующий эффект, что заставила искать объяснения такой аномальной бесчеловечности. Разумеется, не только из исследовательского интереса, но и с практической целью найти эффективный способ обуздания ошеломляющего зла, пишет журналист и ведущий студии Postimees Павел Соболев.
Четыре месяца войны через объектив студии Postimees: почему Россия ведет себя как государство-варвар?
Подавляющее большинcтво экспертов, побывавших в период с 1 марта в качестве гостей в посвященной теме войны в Украине передаче портала Rus.Postimees, тоже старались найти какие-то ответы на вопрос о том, почему Россия ведет затеянную ею преступную войну настолько изуверским образом. На разных этапах конфликта делались более заметными разные точки зрения, опиравшиеся, например, и на исторические факты, и на личностные характеристики Владимира Путина, но, пожалуй, никогда этой ужасной тенденции не получалось давать стопроцентно рациональных толкований.
Провал кремлевских планов по стремительному захвату Киева в самые первые дни российской военной агрессии против Украины, разумеется, послужил ободряющим сигналом не только для мирных украинских жителей, убедившихся в достаточно высокой боеспособности армии своей страны, но и для людей во всех государствах мира, шокированных жестокостью и наглостью путинского вторжения. В то же время трудно было всерьез рассчитывать, что решительный отпор, встреченный российской армией в Украине, заставит Кремль отступиться от своих кровожадных амбиций.
Выражая поддержку Украине с самых первых дней войны, западные демократии старались понять, что — помимо собственно вооруженного сопротивления — способно остудить милитаристский пыл России и побудить ее если не полностью свернуть свою военную активность, то хотя бы ее существенно пригасить. Наряду с темой введения максимально эффективных экономических санкций в отношении РФ, которые гарантированно ослабили бы ее военную машину, много рассуждалось и о том, можно ли надеяться на критический для путинского режима всплеск протестных настроений среди российского населения, или же, по крайней мере, на нечто вроде «дворцового переворота», в результате которого «голуби мира» в высших эшелонах российской власти подавили бы «ястребов войны».
Наблюдатели, старавшиеся представить наиболее вероятные сценарии дальнейшего развития кризиса, связанного с войной в Украине, стали опираться в своих оценках не только на анализ ситуации на фронте и темпов «пробуждения» лидеров западных стран, но и на происходящее в России, как в «коридорах власти», так и в российском обществе, обнаружившем себя в новой уже не только политической, но и экономической реальности.
Приходившие в телестудию Postimees эксперты, высказывавшие свои мнения относительно того, как будет складываться военная ситуация в Украине и какого рода переформатирование международной политики она повлечет за собой, тоже немалую долю своего внимания сосредотачивали на России и на своих ожиданиях как от российской власти, так и от простых россиян. Как и в целом в западном мире, в эстонском обществе восприятие России и оценки ее состоятельности вести очень долгосрочную войну в эти четыре месяца тоже не оставались статичными, видоизменяясь на фоне попыток Кремля находить какие-то ответы как росту оружейных поставок Украине, так и санкционному давлению Запада на российскую экономику.
Путин сделал своей электоральной опорой сталинистов и имперцев
Глава комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон уже на шестой день войны, 2 марта, говорил в нашей студии, что далеко не все люди в России поддержали нападение на Украину. Михкельсон высказал уверенность, что очень значительное количество россиян ценят те возможности, которые доступны людям в демократических странах — свободно путешествовать по миру, давать своим детям качественное образование. Однако, по словам Михкельсона, Путин сделал своей опорой тех соотечественников, которые имеют общих с ним кумиров — Петра I и Сталина, и которых легко вдохновить идеей заново отстроить империю, убивая людей тысячами.
Историк, политолог Тоомас Алаталу тоже на первой мартовской неделе говорил в нашей передаче, что российское руководство явно не слишком обеспокоено возможным ростом в обществе антивоенных настроений, если не стесняется признать гибель пятисот российских военных за всего одну неделю боевых действий в Украине, которые Кремль даже не стал называть войной. Это говорило в пользу того, что расчеловеченными в России оказались не только власть и армия, но и представители гражданского населения, с изрядным равнодушием воспринимавшие крупные потери даже с российской стороны.
Эффективность действий украинской армии начала подавлять боевой дух российских военных
Бывший министр обороны Эстонии, академик Яак Аавиксоо 8 марта сказал в нашей студии, что Путин обнаружил, что никаких пророссийских настроений в Украине нет, что там нет регионов, в каковых большинство населения желало бы какой-то интеграции с Россией. Когда имевшиеся у Путина иллюзии растворились, и Украине, и всему миру стало ясно, что никакого серьезного плана «Б» у России не имеется, потому что ей просто негде взять миллион военных, необходимый для оккупации страны с населением в 40 миллионов человек. Как предполагал Аавиксоо, оказавшийся в замешательстве Кремль начинает пробовать на войне все подряд, и это замешательство замечают российские военные, которые принимаются нервничать из-за него, особенно с учетом ожесточеннейшего сопротивления украинских бойцов.
О том, что российская армия находится далеко не в лучшем моральном состоянии, в середине марта рассуждал в нашей студии Антс Лаанеотс, депутат Рийгикогу и бывший командующий Силами обороны Эстонии. Комментируя появившиеся в те дни сообщения об отправке Россией на войну ничему не обученных срочнослужащих, Лаанеотс подчеркивал, что и среди профессиональных российских военных наблюдаются разброд и шатания. Например, 22-й армейский корпус не захотел выдвигаться из аннексированного Крыма и начинать наступательные действия на территории Украины. Многие российские военные стали без прямой необходимости сдаваться в плен или дезертировать. Как замечал тогда Лаанеотс, эта тенденция не позволяет сказать, когда закончится война, но красноречиво подтверждает, кто в ней неизбежно проиграет.
Вера в свою безнаказанность возникла у Путина под впечатлением от безнаказанности Сталина
Предполагаемое падение морального духа российских военных в Украине, о котором тогда говорили, конечно, не только эстонские эксперты, никак не препятствовало тому, чтобы российские войска со все большей жестокостью наносили удары по гражданским объектам в Украине, сопряженные с большим количеством жертв среди мирного населения. Самые чудовищные прецеденты такого рода происходили в Мариуполе.
Научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу говорил нам, что корни безжалостности российской армии по отношению к мирному населению нужно искать в 1945-1946 годах, потому что Сталин не сидел на скамье подсудимых в Нюрнберге, несмотря на все преступления, которые совершались его армией, несмотря на изнасилования двух миллионов немецких женщин. Стойческу выражал мнение, что этот синдром безнаказанности у российских военных никуда не делся и что нет никаких оснований думать, что эта жестокость российской армии в Украине вдруг прекратится.
Военный историк Игорь Копытин в середине марта в нашей студии высказывал схожую точку зрения, обращая внимания на то, что если агрессору при вторжении не удается быстро выполнить поставленные им цели, вторжение, как правило, приобретает параметры затяжной войны. В затяжной же войне агрессор применяет уже другие методы. Как объяснял Игорь Копытин, чтобы принудить противника подчиниться, россияне просто начали стирать с лица земли украинские города. Историк предсказывал, что Россия может применять такие методы войны на достаточно долгосрочной основе.
Во второй половине марта по мере усиления жестокости российских оккупантов в Украине западные лидеры стали позволять себе все более нелицеприятные высказывания в адрес Владимира Путина. Особенно выделялся в этом ряду американский президент Джо Байден, день за днем называвший Путина кровавым диктатором, безусловным бандитом, военным преступником. Профессор политологии Института Шютте Тартуского университета Вячеслав Морозов выступал в нашей студии с предположением, что Байден руководствуется не столько эмоциями, сколько трезвым расчетом послать сигнал российским военным и побудить их отказаться от разделения с Путиным ответственности за военные преступления, потому что наказание найдет не только тех, кто отдавал приказы на самом верху, но и командиров низшего звена, и даже тех, кто просто по приказу нажимал на гашетку для ударов по мирным жителям.
Вячеслав Морозов предполагал, что это очень серьезное предупреждение, которое должно работать, потому что уровень морального духа в российских войсках очень низок. Потому что российские военные не понимают, зачем и ради чего они воюют, и это сказывается и на успехах на поле боя.
Параллельно с запуском внешней агрессии Кремль резко усилил внутренний террор
Политолог Игорь Грецкий 24 марта говорил нам о карательных мерах, которые российская власть начала применять на фоне войны в Украине уже внутри России. Он обратил внимание, что под каток репрессий стали попадать и достаточно известные люди, и высказал мнение, что цель таких действий — закатать любую альтернативную точку зрения в бетон и послать на примере известных людей общий сигнал социуму, «простым россиянам», чтобы они увидели, что может случиться с теми, кто высказывает какую-то не совпадающую с официальной позицию. Грецкий предсказывал, что репрессии станут очень масштабными и что говорить о возможности в России каких-то массовых протестов против войны в ближайшее время не придется, равно как и о вероятности заговора против Путина со стороны кого-то из его окружения.
Политолог Пеэтер Тайм в первый день апреля увязывал в нашей студии ожидающееся дальнейшее усиление внутренних репрессий в России и с необходимостью находить новые человеческие ресурсы для отправки в зону боевых действий. Владимир Путин подписал в конце марта указ о проведении весеннего призыва. Пеэтер Тайм предполагал, что уклонистов будут просто вылавливать и силком отправлять на фронт, где Россия столкнулась с острым дефицитом личного состава.
После Бучи мир стал видеть в Путине и его армии настоящих варваров
В первых числах апреля мир был шокирован публикацией фото- и видеоматериалов, свидетельствующих о совершении Россией страшных зверств в городе Буча в Киевской области. Сразу после этого западное сообщество стало гораздо активнее действовать и в части увеличения оружейных поставок Украине, и в части усиления санкционного давления на Россию. Экономический эксперт Райво Варе 3 апреля сказал нам, что после Бучи даже самые крупные потребители российского топлива, включая Германию и Австрию, обязательно пересмотрят свою энергетическую политику, причем этот пересмотр коснется уже не только нефтяного, но и газового сегмента.
Бывший депутат Европарламента Индрек Таранд 6 апреля сказал в нашей студии, что Россия показала в Буче свое столь ужасное лицо, что у Запада не осталось альтернативы тому, чтобы начать оказывать Украине объемную военную помощь. Таранд говорил, что США и Великобритания уже делают много, и что если эти две страны убедят и Францию с Германией взять на себя долю подобной ответственности, то тогда у Украины появится достаточно оружия. Причем и такого, с помощью которого Украина сможет освободить от захватчиков всю свою территорию. Индрек Таранд особо подчеркивал, что находит крайне важным, чтобы это оружие поставлялось Украине немедленно, а не через год.
Похожим образом высказывался и политолог Кармо Тюйр, побывавший в нашей студии в середине апреля. Комментируя шедшие обсуждения содержания новых пакетов санкций в отношении РФ, он признал эффективность санкций как средства ослабления военного потенциала России, но одновременно назвал их долгоиграющим инструментом, и подчеркнул, что влияние любых санкций на экономику РФ начинает ощущаться через полгода после их принятия, в то время как оружие, поставленное Украине, начинает стрелять по агрессору сразу.
Таким образом, Тюйр подчеркнул, что главный акцент в противодействии России должен делаться именно на оперативное оказание военной помощи Киеву. Прогнозы Тюйра оправдываются, поскольку сейчас многие ведущие экономисты мира говорят, что по-настоящему сильные потрясения российскую экономику, попавшую под гнет санкций, могут ждать лишь в конце 2022 года.
Калев Стойческу 21 апреля говорил в нашей студии, что санкции тоже могут очень сильно давить на Россию, причем не только энергетические, но и технологические. Как указал Стойческу, Россия почти ничего не производит по своим технологиям, а использует западные технологии и западное программное обеспечение, поэтому запрет на поставки в Россию технологического оборудования способен парализовать как, например, российскую авиаотрасль, так и даже производство бумаги или хлеба. Как пояснял Стойческу, российская власть отказывается поверить, что ждет российскую экономику, не хочет осознать, что Запад пойдет на такие меры, но Запад на них пойдет, потому что терпеть зверства России стало уже невозможным.
Марко Михкельсон на той же самой неделе у нас в гостях отмечал, что масштаб российских преступлений делает неизбежным организацию трибунала над путинским режимом, перед которым должны предстать не только президент России, принимающий главные решения, но и члены Совета безопасности, которые дали свое согласие на эту войну. И пропагандисты вроде Соловьева или Киселева. И конкретные лица, которые сами творят в Украине эти злодеяния. Марко Михкельсон говорил о важности того, что украинская сторона очень тщательно документирует эти злодеяния.
Война получила благословение со стороны церкви
Ближе к концу апреля в хоре поддерживающих войну влиятельных российских публичных деятелей очень звучным стал голос патриарха Кирилла, ставшего регулярно говорить о героической миссии российских солдат в Украине.
Игорь Копытин сказал в нашей студии в тот период, что объяснение тому, что патриарх полностью поддерживает диктатора, нужно искать в событиях 1943 года, когда диктатор Сталин решил поменять отношение советской власти к церкви и стал использовать православную церковь как один из инструментов влияния и давления на общество, как инструмент контроля за ним. По словам Копытина, ФСБ и российские спецслужбы сделали немало для того, чтобы РПЦ стала инструментом в руках диктатуры Путина.
Чуть позднее депутат эстонского парламента Мария Юферева-Скуратовски, рассуждая в нашей студии о риторике патриарха Кирилла, сказала, что его с легкостью можно назвать «агентом Кремля», поскольку он стал звучать как пропагандист уровня Киселева, Соловьева, Скабеевой. По словам Юферевой-Скуратовски, когда патриарх Кирилл говорит, что Россия никогда ни на кого не нападала, никогда не шла на кого-то войной, Московский Патриархат становится уже просто невозможно отделить от государства, каковому церковь стала служить рупором. Депутат Рийгикогу назвала происходящее трагедией для прихожан, катастрофой для православного мира.
Среди культурных деятелей России симпатизантов путинской политики в последние годы было никак не меньше, чем среди религиозных. Логично, что с началом войны их политические воззрения стало трудно воспринимать как их личное дело. В конце апреля стало известно, что эстонское правительство запретило на пять лет въезд в Эстонию знаменитому российскому поп-певцу Филиппу Киркорову, часто выражавшему поддержку путинскому режиму. Примерно в то же самое время руководитель целевого учреждения Kultuuripartnerluse SA Меэлис Кубитс, известный масштабными проектами в сфере эстонско-российского культурного партнерства, предложил заморозить все культурные отношения с Россией как минимум на год, чтобы не оставить даже малейшей возможности выступить здесь тем российским артистам или деятелям культуры, которые если даже не поддерживают, то и не осуждают войну.
В нашей студии Кубитс сказал, что среди российских артистов, выступающих против войны, надо четко выделить такую группу, как эмигранты, препятствовать выступлениям которых нет никакого смысла. Что же касается артистов, которые имеют ясную антивоенную позицию, но остаются в России и, вероятно, собираются там жить дальше, то, по словам Кубитса, всем в этой ситуации было бы легче, включая самих этих музыкантов, если было бы четко сказано, что в течение ближайшего года этих артистов в Эстонию не приглашают. Как говорил Кубитс, никак нельзя быть уверенным, что этих людей выпустят из России, и нельзя знать, как поведут себя в отношении них какие-то эстонские чиновники на границе, которые просто не имеют понятия, какие песни поют эти артисты и какое у них отношение к войне.
Такой подход напомнил о возникшей несколькими неделями ранее в Эстонии дискуссии вокруг принятого эстонскими вузами решения временно не принимать абитуриентов из России и Беларуси. Выступивший в нашей студии с комментариями по этой теме ассоциированный профессор этнологии Тартуского университета Аймар Венцель сказал, что с юридической точки зрения было бы проще постановить, что в течение определенного периода новые студенты из России и Беларуси вообще не принимаются.
Если же заниматься какой-то сортировкой, указал Венцель, это было бы нарушением эстонского законодательства, которое запрещает преследование человека за политические воззрения. Поэтому было бы непонятно, по каким параметрам и на каких правовых основах стали бы проверять благонадежность этих кандидатов, у кого могла бы быть для таких проверок законная компетенция.
Россию стали считать главной угрозой для себя даже исторически нейтральные страны
11 мая британский премьер Борис Джонсон заявил о странности ситуации, в каковой страны Европы вынуждены сейчас обсуждать, как укрепить свою защиту от «пустого тщеславия тирана XXI века», ведя речь, разумеется, о Владимире Путине. Исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности Дмитрий Теперик сказал в нашей студии в связи с этим, что, увы, имперские амбиции России, в каком бы виде это государство не существовало, будь это Российская Федерация, СССР или Российская империя, мешают мирным отношениям с соседями. Периоды, в которые Россия поддерживала со своими соседями именно мирные отношения, всегда были очень короткими. По словам Теперика, с Путиным или без него, Россия как государственное образование будет считаться только с силой.
Слова Бориса Джонсона прозвучали на фоне озвученных тогда Швецией и Финляндией планов вступить в НАТО. Дмитрий Теперик сказал нам, что альянс НАТО, хоть и является оборонительным альянсом, оказывается в случае необходимости состоятелен вести диалог с Россией именно с позиции силы, и это означает, что государства, входящие в этот альянс, намного надежнее защищены от имперских амбиций России.
Для российской власти человеческие жизни исторически не представляют никакой ценности
24 мая, по прошествии ровно трех месяцев войны, британская разведка сообщила, что за эти три месяца российская армия понесла потери, превышающие потери советской армии за девять лет военной кампании в Афганистане. Директор Высших курсов национальной обороны и безопасности Мадис Микко в этой связи сказал в нашей студии, что Владимира Путина гибель собственных солдат волнует в столь же малой степени, как и гибель украинцев.
Микко предложил обратиться к истории и обратить внимание на то, что в войнах Россия всегда теряет погибшими очень большое число людей. По оценке Мадиса Микко, между Россией и западным миром всегда существовали огромные отличия в отношении к ценности человеческой жизни, так что очень трудно предположить, при каком количестве жертв войны с российской стороны сейчас в РФ могли бы возникнуть сколь-нибудь серьезные антивоенные выступления.
В аналогичном ключе высказался у нас в гостях и Райво Варе, комментируя в начале июня ставшие в то время довольно популярными призывы к Украине пойти ради немедленного перемирия на какие-то территориальные уступки РФ. Как сказал нам Варе, ни к чему хорошему такие уступки в итоге не привели бы. Он объяснил, что в Европе надеются, что при достижении первостепенной цели в виде прекращения огня и остановки гибели людей, позднее можно будет добиться и какого-то глобального удобоваримого соглашения. По словам Варе, для России продолжающиеся военные действия вообще не являются проблемой. Запад видит в массовой гибели людей проблему, а Кремль видит в человеческих жертвах возможности для себя.
Об историческом равнодушии российской власти к страданиям людей говорил в июне в нашей студии вице-председатель комиссии Рийгикогу по делам Евросоюза Раймонд Кальюлайд, комментируя блокаду Россией экспорта украинского зерна, которая может привести к гибели от голода миллионов людей в Африке.
Раймонд Кальюлайд сказал, что Кремль и раньше никогда не волновала судьба простых людей, и предложил вспомнить голод в Украине в 1930-х годах, когда погибли миллионы людей. По словам Кальюлайда, гибель этих людей никак не могла заставить руководство Советского Союза изменить свою политику. Так и сейчас для Кремля ничего не стоят жизни африканцев, украинцев и даже российских военных. То, что судьба людей в бедных странах Африки стала для России предметом торга, лишний раз, по мнению Кальюлайда, показывает всю глубину цинизма людей в Кремле.
В июне Путин впервые признался в том, зачем он начал войну
В первой половине июня Владимир Путин сравнил свои действия в Украине с военными кампаниями Петра I, якобы не старавшегося завоевать чужое, а пытавшегося вернуть России свое. Среди прочего Путин несколько раз вспомнил о Нарве. Снова посетивший нашу студию Мадис Микко констатировал, что своими экскурсами в эпоху Петра I Владимир Путин впервые назвал подлинные цели войны, которую он развязал против Украины. Путин впервые фактически признал, что Россия занялась возвращением того, что, как она считает, ей ранее принадлежало. Это было высказано с предельной четкостью.
По мнению Микко, из сказанного Путиным следовало, что эта война развязана русскими имперцами и что эти слова Путина должны быть хорошо услышаны не только в Таллинне, но и в Хельсинки, Варшаве, в столицах всех стран, у которых есть общие границы с Российской Федерацией. Как сказал Микко, весь западный мир должен рассматривать нападение России на Украину как преступную империалистическую войну, а также понимать, чем для Запада могла бы быть чревата победа России в этой войне.
Итоги саммитов ЕС, «Большой семерки», НАТО наглядным образом продемонстрировали, что к западному миру пришло соответствующее понимание. Украина получила статус-страны кандидата на вступление в ЕС, ведущие страны мира подтвердили свою готовность оказывать Киеву масштабную финансовую и военную помощь так долго, сколько это будет нужно, руководство НАТО коренным образом пересмотрело свои стратегические планы, которые теперь очень четко регламентируют меры не только по сдерживанию возможной российской агрессии, но и по молниеносной обороне от нее.
Разумеется, Россия — далеко не единственное государство на планете, в чьей истории присутствуют страницы, связанные с захватническими военными кампаниями. В современном мире Россия, однако, очень выделяется тем, что не только гордится такими страницами, но и всерьез рассуждает о желательности их повторения, причем с теми уровнями жестокости, что были привычны как раз для достаточно древних времен.
Этой особенности современного российского государства и его нынешнего лидера руководители очень многих стран долгое время старались не придавать значения, умудрившись, по сути, проигнорировать ее даже в 2008 и 2014 годах. В 2022 году этого уже не случилось; Россия теперь на самой широкой международной основе признается глобальной угрозой существующему миропорядку, безопасности и стабильности. Каждый новый день длящейся уже более четырех месяцев кровавой российской агрессии, чьи — сформулированные Кремлем — цели выглядят настоящим безумием, только прочнее и прочнее закрепляет за Российской Федерацией соответствующую прискорбную репутацию.