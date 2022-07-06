Четыре месяца войны через объектив студии Postimees: почему Россия ведет себя как государство-варвар?

По мнению Микко, из сказанного Путиным следовало, что эта война развязана русскими имперцами и что эти слова Путина должны быть хорошо услышаны не только в Таллинне, но и в Хельсинки, Варшаве, в столицах всех стран, у которых есть общие границы с Российской Федерацией. Как сказал Микко, весь западный мир должен рассматривать нападение России на Украину как преступную империалистическую войну, а также понимать, чем для Запада могла бы быть чревата победа России в этой войне.

Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде. Фото: Brendan Smialowski

Итоги саммитов ЕС, «Большой семерки», НАТО наглядным образом продемонстрировали, что к западному миру пришло соответствующее понимание. Украина получила статус-страны кандидата на вступление в ЕС, ведущие страны мира подтвердили свою готовность оказывать Киеву масштабную финансовую и военную помощь так долго, сколько это будет нужно, руководство НАТО коренным образом пересмотрело свои стратегические планы, которые теперь очень четко регламентируют меры не только по сдерживанию возможной российской агрессии, но и по молниеносной обороне от нее.

Разумеется, Россия — далеко не единственное государство на планете, в чьей истории присутствуют страницы, связанные с захватническими военными кампаниями. В современном мире Россия, однако, очень выделяется тем, что не только гордится такими страницами, но и всерьез рассуждает о желательности их повторения, причем с теми уровнями жестокости, что были привычны как раз для достаточно древних времен.