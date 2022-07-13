Четыре месяца войны через объектив студии Postimees: Украина и Запад устали не так сильно, как хотелось бы России

Дмитрий Теперик, снова побывавший у нас в гостях 27 июня, тоже сказал нам, что усталость от войны возникает не только в западных обществах; очень сильно устало от войны и общество в Украине, в том числе и те люди, которые не находятся под российскими военными ударами. Поскольку и на этих людей оказывается очень негативный эффект через экономику, через другие сферы жизнедеятельности. Теперик отмечал, что если среди этих людей уровень усталости дойдет до какой-то критической точки, они могут начать доносить до президента Зеленского, до своих политиков мысль о том, что войну нужно как-то прекратить.

По оценке Дмитрия Теперика, пока этого в Украине не наблюдается. И украинский народ, и украинская армия подтверждают, что Украина готова воевать, и воевать до победного конца, что означает восстановление Украины в границах 1991 года.