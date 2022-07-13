Общества западных стран сразу после начала российского вторжения на украинскую территорию проявили исключительное единодушие в выражении поддержки Украине. Ставшая реальностью в XXI веке полномасштабная война в центре Европы настолько ошеломила западный мир, что 24 февраля горячей симпатией к стране, ставшей жертвой безрассудной агрессии, моментально пропитались в западных государствах даже те люди, которые не слишком следили за нарастанием кризиса и не принимали угрозу войны всерьез.
Четыре месяца войны через объектив студии Postimees: Украина и Запад устали не так сильно, как хотелось бы России
Владимир Путин и армия его страны настолько красноречиво выступили в роли эталонного зла, что любой уважающий гуманистические ценности человек почувствовал потребность проявить солидарность с народом, подвергнувшимся жестокому нападению. Между тем довольно быстро стало ясно, что эта поддержка должна быть не только декларативной, но и практической, и что однозначно принимая сторону добра, Западу придется принимать на себя и какую-то долю из генерируемой стороной зла разрушительной энергии.
Западным государствам пришлось столкнуться с очередным крупным миграционным потоком, ставшая выглядеть неизбежной перспектива отказа от российских энергоносителей предрекла населению западных стран существенное удорожание жизни. Усилившиеся с началом войны нарушения в логистических цепочках стали предвестником повсеместного роста цен не только на энергию, но и на еду. Кроме того, сильное стрессовое воздействие на западные общества стал оказывать и страх перед возможным распространением войны на их территорию, не говоря уже об ужасе перед угрозой ядерной войны, которую все чаще стали повторять в Кремле. Москва все прозрачнее называла своими врагами тех, кто решил стать союзниками Украины, что не могло не вызывать опасений перед военной угрозой со стороны России среди жителей стран, принявшихся оказывать Украине финансовую и военную помощь.
Разумеется, те трудности, с которыми столкнулись люди в западных государствах, не могут смотреться хоть сколько-нибудь значимыми неудобствами на фоне тех страданий, которые пришлось и приходится испытывать населению ставшей жертвой кровавой российской агрессии Украины, особенно — в тех ее частях, которые были оккупированы российскими войсками или подверглись особенно разрушительным ударам с их стороны. Тем не менее, пусть и не в подлежащих сравнению с украинскими масштабах, но усталость от войны довольно быстро начала расти и у жителей западных стран. Причем можно было говорить об утомлении не только необходимостью каждый день читать новости о совершаемых российской армией преступлениях, но и тревогой за свое будущее и — как бы это цинично ни звучало — понижением привычного уровня своего бытового комфорта.
Об опасности такой усталости Запада, об угрозе его привыкания к войне и прирастания замыленностью взгляда на нее неоднократно говорили и многочисленные эксперты в телестудии Rus.Postimees, c 1 марта становившиеся гостями нашей передачи, посвященной военной ситуации в Украине и попыткам мирового сообщества добиться завершения этого военного кризиса. Неоднократно выражая восхищение масштабами и формами солидарности с Украиной, проявляемой жителями западных стран, включая Эстонию, эти же эксперты часто говорили и о том, что вероятность постепенного выведения западными обществами войны в Украине из фокуса своего внимания достаточного велика. Отмечалось, что нужно стараться не допустить такого развития событий, потому что в действительности Украина сражается сейчас с Россией не только за свою независимость, но и за ценности западной цивилизации.
Европа сплотилась уже в самые первые дни войны
Историк, политолог Тоомас Алаталу 3 марта в нашей студии, комментируя объявленные Евросоюзом уже в первую неделю войны решения о приеме десятков тысяч военных беженцев из Украины, выразил глубокое удовлетворение в связи с тем, что Европа в тяжелейший исторический момент все-таки показала свое человеческое лицо и отреагировала на кризис очень правильно.
Как подчеркнул тогда Алаталу, Европа очень быстро и однозначно подтвердила, что те люди, которые спасаются бегством из Украины от войны, будут приняты в Европе, и что при обеспечении их различными гарантиями будут делаться исключения из общего порядка, чтобы их адаптация в новом месте прошла как можно быстрее. Тоомас Алаталу отмечал, что парадоксальным образом именно Владимир Путин заставил европейскую бюрократию работать нормальным образом. Политолог видел большую надежду для Украины в том, что Европа вдруг выступила единой командой, пошла против России и вознамерилась остановить продвижение русской военной машины.
7 марта министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало заявила, что Эстония готова принять 10 000 беженцев из Украины, уточнив, что это то число, которое не вызовет беспокойства у эстонского общества. В тот период, кажется, еще мало кто понимал, какой крупный миграционный кризис повлечет за собой война, поэтому оценки по вероятному числу беженцев давались очень скромные. Однако социологические опросы тогда показывали, что 77 процентов жителей Эстонии поддерживали прием беженцев от военных действий в Украине, несмотря на сопряженную с ним дополнительную нагрузку на госбюджет. 8 марта бывший министр обороны Эстонии, академик Яак Аавиксоо сказал в нашей студии, что всегда был уверен, что если возникнет нужда принимать людей из Украины, то в Эстонии их будут принимать с открытой душой, но признал, что уже оказанная к тому времени реальная поддержка его сильно впечатлила.
Аавиксоо говорил, что его восхищает не только та поддержка, которая оказывается на государственном уровне, но и та, что осуществляется на уровне населения и малого бизнеса, когда фирма с годовым доходом в 100 000 евро покупает за 20 000 евро автобус с медикаментами для украинцев. Как подчеркивал тогда академик, все это свидетельствует не только о солидарности людей в Эстонии и Украине, но и об объединении Западной и Восточной Европы в ценностном плане. По оценке экс-министра обороны, люди в разных районах Европы почувствовали, что есть внешняя угроза, очень злая, готовая поступать непредсказуемым образом, и стали ощущать, что просто должны помочь тому, кто в этом нуждается.
Мадис Микко, директор Высших курсов национальной обороны и безопасности, тоже обратил в тот период внимание в нашей студии на то, что Западная Европа очень хорошо поняла, что нельзя бросить в беде своих союзников в восточной части Европы. Мадис Микко, комментируя первые масштабные шаги Запада по оказанию военной помощи Украине, говорил, что альянс НАТО делает сейчас все, что может, и делает столько, сколько раньше никогда не делал. Микко констатировал, что уже к тому моменту Киеву было поставлено очень много высокоточного оружия и что во многом благодаря уже совершенным поставкам украинская армия так успешно воюет с российскими военными.
Мадис Микко высказывал мнение, что принимаются правильные решения о типах оружия, которое нужно поставлять, и что объемы поставок оружия Украине будут только расти, несмотря на то, что Россия начала пугать нанесением ударов по маршрутам этих поставок, которые проходили и по территории некоторых стран НАТО.
Беженцы нашли в Эстонии широкую поддержку как от государства, так и от малого бизнеса и частных лиц
Во второй половине марта присутствие украинских беженцев в Эстонии стало делаться все заметнее и заметнее. Посетивший 21 марта нашу студию ассоциированный профессор этнологии Тартуского университета Аймар Венцель выражал надежду, что адаптация этих людей в Эстонии пройдет гладко. Этнолог опирался в своих ожиданиях и на доброе отношение населения, и на предполагаемую готовность государства к мудрой политике в этом вопросе. Венцель также говорил, что прием беженцев может не породить для Эстонии проблемы, а дать ей преимущества, потому что среди беженцев будет очень много высококвалифицированной рабочей силы, людей, которые очень мотивированы адаптироваться к жизни в новом для себя обществе и зажить в Эстонии спокойно.
Всего несколькими днями позднее депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски в нашей передаче выражала твердую уверенность, что украинские беженцы действительно получат радушный прием в эстонском обществе и что их появление не породит тут сколь-нибудь заметного социального напряжения. Юферева-Скуратовски тем самым комментировала появившиеся в то время предположения, что ускоренное получение беженцами многих социальных гарантий вызовет раздражение у тех представителей русскоязычной общины Эстонии, которые считают себя жертвой многолетнего дискриминирующего обращения со стороны эстонских властей.
Депутат эстонского парламента давала высокую оценку готовности представителей всех национальных групп в нашей стране к чуткому отношению к нуждам вынужденных переселенцев, и призывала всех жителей Эстонии отдавать себе отчет, что оказавшихся здесь беженцев в Эстонию привел не поиск лучшей жизни. Юферева-Скуратовски выражала веру в то, что все люди в Эстонии найдут в себе достаточное милосердие, а также поймут, что они сами могут оказаться в роли беженца, что беженцем может сейчас стать практически любой человек. Парламентарий говорила, что стоит находить в себе эту человечность, причем даже в том случае, если человек обижен на эстонское государство за его отношение к нему самому в последние тридцать лет.
Очень похожим образом высказывался в нашей студии 28 марта директор Академической библиотеки Таллиннского университета, бывший глава Департамента гражданства и миграции Андрес Коллист. Он говорил, что ему известны случаи, когда некоторые русскоязычные жители Эстонии, категорически осуждающие агрессию России против Украины, при этом выражают недовольство тем, что к русским в Эстонии долгое время было предвзятое отношение, а теперь украинцев принимают здесь с распростертыми объятиями.
Коллист указывал, что большинство людей в Эстонии понимает, что речь идет о двух абсолютно разных ситуациях, потому что беженцы оказались тут, спасаясь от войны. Однако, рассуждал Андрес Коллист, если у людей в душе все равно осталось что-то вроде обиды, это может означать, что эстонское государство в какие-то периоды своего становления в чем-то вело себя не самым разумным образом. При этом Коллист склонен был считать, что даже вопреки тому, что у людей накопилось в душе, разумом они понимают, что именно на самом деле привело украинских беженцев сюда, и поэтому по-настоящему серьезного социального напряжения, связанного с их присутствием в Эстонии, не возникнет.
Депутат Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс давала в нашей студии очень высокую оценку готовности жителей Эстонии помогать беженцам на уровне гражданской инициативы. Она находила, что эта готовность убедительно свидетельствует о высокой развитости нашего общества, в котором люди не только думают о том, где государство могло бы кому-то помогать, или где можно было бы привлечь ресурсы из городских бюджетов, но и сами начинают помогать в сложных ситуациях, как частные лица или как фирмы и предприятия.
Ладынская-Кубитс подчеркивала, что эстонское общество проявляет невероятную солидарность с беженцами и что часто это проявляется именно в таких актах гражданской инициативы, когда человек протягивает свою собственную руку помощи. Например, когда бизнесмены арендуют автобусы, на них в Эстонию привозят беженцев, которым потом находят крышу над головой. В то же время депутат призывала государство не забывать, что главная нагрузка в оказании помощи ляжет на государственный бюджет.
Европа не была готова к войне, поэтому стала быстро уставать от нее
31 марта в нашей студии побывал исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности Дмитрий Теперик, который рассуждал о пресыщении западных обществ военной темой в контексте выделения помощи западными правительствами средств на оружейную помощь Украине. Теперик обращал внимание на то, что эта помощь оказывается недостаточно быстро, поскольку даже на фоне военных успехов Украины во многих западных обществах начинает нарастать усталость от войны. Как говорил Теперик, многие западные общества изначально не были особенно к ней готовы, и до последнего момента упорно надеялись, что российского военного вторжения на украинскую территорию не последует.
Дмитрий Теперик подчеркивал, что к этой ситуации во многих странах Европы у общества не было ни материальной, ни моральной готовности. Теперик замечал, что поставки оружия Украине, которые идут, очень помогают украинской армии и украинскому государству, но новые запросы, которые президент Зеленский и его команда озвучивают, основаны на реально возникающих новых потребностях. Теперик считал исключительно важным для хода войны то, как Запад и НАТО смогут удовлетворить эти запросы. Он давал прогнозы, согласно которым частично это будет удаваться, но в то же самое время этому процессу будет мешать именно усталость Европы от войны.
Взгляд Запада на войну стал замыливаться, но Буча сбросила пелену
В начале апреля, однако, Запад испытал новый шок, заставивший его позабыть от этой усталости. Были опубликованы фото- и видеоматериалы со свидетельствами жутких зверств, совершенных российской армией в Буче, где было убито значительное количество мирных жителей. Сразу после этого западные страны сделали заявления о введении мощных санкций против российского энергетического сектора. Побывавший снова у нас в гостях 11 апреля Яак Аавиксоо порассуждал, готовы ли люди в Эстонии и в других западных странах к бытовым неудобствам и временному снижению качества своей жизни ради того, чтобы ослабить российскую военную машину, которая стала выглядеть угрозой не только для Украины и Европы, но и для всего человечества. Академик высказал мнение, что понимание необходимости остановить эту машину все основательнее приходит к жителям западных стран.
Как сказал нам Яак Аавиксоо, когда люди в своих странах видят на экранах телевизоров картины того, что российская армия оставила после себя на тех украинских территориях, с которых она отступила, это производит невероятно сильный эмоциональный эффект. Люди шокированы тем, что сейчас на самом деле творится то, что они раньше видели только в фильмах о Второй мировой войне, и творится на территории Европы, всего-то в 2000 или 3000 км от крупнейших европейских столиц. По мнению Аавиксоо, это вызывает самое настоящее чувство страха, страха перед тем, что еще может произойти, и желание устранить эту угрозу оказывается сильнее желания продолжать жить в привычных комфорте и достатке.
Побывавшая на месте трагедии в Буче депутат Европарламента Марина Кальюранд посетила нашу студию 13 апреля. Она сказала нам, что с большим огорчением замечает признаки усталости Запада от войны даже среди коллег в Брюсселе. По словам Кальюранд, некоторые евродепутаты из разных стран просто начинают привыкать к войне. Они просыпаются утром, заглядывают в новости, узнают, сколько людей погибло на войне, после чего идут пить чай или кофе и заниматься своими ежедневными делами. Марина Кальюранд подчеркивала, что после Бучи стало особенно понятно, что нельзя уставать от войны и переключаться на ничтожные в сравнении с ней вопросы.
Кальюранд говорила нам, что некоторые депутаты из жарких стран озабочены тем, что летом работа кондиционеров будет обходиться очень дорого, а президент Франции назвал увеличение счетов французов за электричество трагедией. Марина Кальюранд подчеркивала, что если это трагедия, то тогда происходящее в Украине надо называть адом. Она призывала народ Эстонии помнить, что прямо сейчас рядом с нами идет война, и эта война ведется и за наше будущее, за то, чтобы мы могли жить в такой Эстонии, в какой хотим. Поэтому, говорила евродепутат, люди в Эстонии и других странах должны быть готовы к таким неудобствам, как понижение температуры в квартирах на пару градусов или подорожание хлеба.
Давлением на некоторые страны Москва добилась не ослабления, а усиления поддержки Украины
Посетивший в конце апреля нашу студию вице-председатель комиссии Рийгикогу по делам ЕС Раймонд Кальюлайд говорил нам, что Кремль допускает просчеты в своем стремлении сломить волю западных обществ и правительств к поддержке Украины. Отключение Болгарии газа и угрозы в отношении Польши, по территории которой шли оружейные поставки Украине, привели лишь к росту антикремлевских настроений в этих странах. Вопреки планам Москвы, жители этих стран не стали требовать от своих властей занять по отношению к РФ какую-то более компромиссную позицию. Напротив, шантаж и угрозы со стороны Москвы привели в этих странах к разрастанию массовых выступлений в поддержку Украины, отражающей нападение безжалостного агрессора.
В День Европы, 9 мая, представитель МИДа Эстонии по восточному партнерству, дипломат Герт Антсу говорил в нашей студии, что очень гордится той поддержкой, которую Эстония и жители нашей страны оказывают Украине и украинцам. Антсу выразил надежду на то, что Эстония и Европа не позволят себе испытать усталость от оказания помощи беженцам и Украине. Дипломат сказал, что необходимо поддерживать Украину в ее борьбе против агрессора, а также поддерживать украинцев, которые живут сейчас в Эстонии, и поддерживать вплоть до победы Украины в этой войне.
Антсу отмечал, что европейцы стали очень хорошо понимать, что украинцы сражаются сейчас не только за свою независимость, но и за Европу, за западную цивилизацию. Антсу напоминал, что в Эстонии поддержка Украины была очень заметна с самого начала войны, но с удовлетворением отмечал, что в последнее время в очень многих государствах ЕС стала расти и поддержка вступлению Украины в Евросоюз, равно как и народная поддержка решениям правительств этих государств по поставкам Украине оружия. Если раньше многим людям в ЕС Украина казалась не очень интересной и не очень близкой страной, то теперь все больше людей стало понимать, что Украина — это часть Европы.
Тоомас Алаталу, в очередной раз посетивший нашу студию 11 мая, сказал, что во многих странах Европы население поддерживает Украину даже убежденнее, чем представители власти. Как говорил нам Алаталу, низы в Европе сейчас все уже правильно осознали насчет того, что на самом деле происходит в Украине. По мнению политолога, это новые европейские низы, и это умные низы, верхи же остаются старыми, но остается надеяться, что и в верхах в Европе появятся новые лица, и это будут не слишком похожие на Эмманюэля Макрона люди. Тоомас Алаталу предрекал, что чем чаще сейчас по телевидению показываются кадры, на которых видны разрушения в Украине, страдания украинских граждан, тем в ведущих западных странах будет делаться сильнее поддержка Украины со стороны народных масс, тем сильнее будет давление этих масс в этом вопросе на ведущие политические партии этих государств.
На внешнюю политику западных стран стали влиять внутриполитические факторы
Однако в конце мая в мировой прессе все чаще стали обсуждаться якобы поступающие Киеву от западных лидеров в «кулуарном режиме» предложения пойти на определенные территориальные уступки Москве в обмен на немедленное прекращение огня. Некоторыми экспертами высказывалось мнение, что западные лидеры пытаются любой ценой остановить войну, чтобы усугубляющийся энергетический кризис, в большей степени обусловленный именно войной в Украине, не поставил бы в конце года малообеспеченные слои населения западных стран на грань социальной катастрофы. Снова побывавший в нашей передаче в первый день лета Раймонд Кальюлайд констатировал, что усталость от войны политиков в странах Евросоюза опять стала бросаться в глаза.
По оценке Кальюлайда, это сделалось заметным не только в стимулировании Западом Украины к готовности к уступкам, но и на примере того, как много времени у ЕС заняло согласование шестого санкционного пакета. Пакет, включающий нефтяное эмбарго, был принят почти на месяц позже объявленных изначально сроков. Как говорил нам Кальюлайд, в конце концов это решение было принято, но в нем оказалось так много оговорок и исключений, что стало совершенно ясно, что консенсус дался тяжело.
В отличие от Тоомаса Алаталу, Раймонд Кальюлайд предполагал, что такая усталость наблюдается как у политиков, так и в обществах западных стран. По мнению Кальюлайда, внутриполитические факторы стали сильно влиять на внешнюю политику этих государств. Например, высокая инфляция. Как говорил Раймонд Кальюлайд, осенью, по мнению многих экспертов, наверняка возникнут огромные проблемы с энергоносителями, и уже наблюдаются большие проблемы с продовольственными поставками.
Раймонд Кальюлайд отмечал, что угрозы России устроить продовольственный кризис в странах Африки могут очень стрессово воздействовать на жителей Европы, заставляя их опасаться нового миграционного кризиса, поскольку отсутствие еды в определенных регионах мира традиционно вызывает масштабные миграционные процессы. Если людям где-то в самом буквальном смысле нечего есть, они стараются переместиться туда, где можно найти еду. Например, в Европу.
А вот депутат Рийгикогу Мати Райдма 2 июня говорил в нашей студии, что никакие страхи не мешают теперь людям на Западе очень хорошо понимать, что Украина в этой войне воюет только за свою территорию. Как пояснял Райдма, всем совершенно ясно, что у Украины нет никаких планов пытаться завоевать что-то по другую сторону границы. По оценке Мати Райдма, рост доверия к Украине и происходящее на войне дает основу для того, чтобы через политические дебаты выходить на такие решения, как поставки Украине самого мощного оружия.
Мати Райдма подчеркивал, что на такие решения политики в западных странах выходят именно при поддержке своих избирателей, которых шокируют масштабы жертв среди гражданского населения Украины, которых шокируют реки крови, проливаемые мирными жителями украинских населенных пунктов.
Байден объяснил американцам и всему Западу, ради чего нужно вытерпеть неудобства
Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон посетил нашу студию 13 июня, на следующий день после того, как президент США Джо Байден выступил с заявлением, что рост цен на нефть, бензин и продукты связан с поддержкой Украины. При этом Байден объяснил, ради чего американцы и жители других западных стран должны это терпеть. По словам Байдена, Путин хотел не просто вторгнуться в Украину, а уничтожить украинскую культуру, поэтому мысль о том, что можно стоять в стороне и позволить этому случиться, была просто невозможна. Комментируя эти слова Байдена, Марко Михкельсон сказал нам, что игра российской политики во многом строится на том расчете, что западный мир устанет от войны и от необходимости поддерживать Украину.
Михкельсон напоминал, что сюда же можно добавить и тот транслируемый Россией нарратив, что может произойти мировой продовольственный кризис, хотя на самом деле угроза такого кризиса исходит совсем не из действий Украины. Как указывал глава парламентской комиссии, эта угроза является следствием войны, начатой именно Россией. Михкельсон обращал внимание и на то, что Кремлем предпринимаются определенные действия в части влияния на общественное мнение в западных странах, и поэтому все время нужно показывать миру, что в действительности происходит в Украине, какие на самом деле намерения имеет в Украине Россия, как действия России сказываются на состоянии международной экономики. По мнению Михкельсона, от ответственного поведения политических лидеров и СМИ очень сильно зависит, как будут воспринимать войну люди в западных странах.
Рассуждая на тему усталости Запада от войны, Марко Михкельсон замечал, что у Запада даже нет такого выбора: помогать Украине победить или не помогать. Украина ведет освободительную войну, и Запад должен помочь Украине добиться того, чтобы Россия признала по итогам начатой ею восемь лет назад войны стратегическую капитуляцию. Причем такую, чтобы сама возможность для России диктовать что-то миру под угрозой ядерной дубинки на долгие годы исчезла бы из повестки дня.
Сильнее всего от войны устают в странах, которые вынуждены воевать
Тоже в середине июня политолог Игорь Грецкий порассуждал в нашей студии о том, что усталость от войны может влиять и на уровень поддержки украинской власти населением Украины. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в тот период обратился ко всем жителям Украины с призывом не забывать о войне и помогать войскам, поскольку война не закончилась и продолжается по всей стране, а не в каких-то отдельных областях. Как отмечал в беседе с нами Игорь Грецкий, человеческая психика не может находиться в постоянном стрессе, людям нужны хорошие новости, приятные ощущения, поэтому понятно, что Подоляк боится, что поддержка армии со стороны гражданского населения может в какой-то момент пойти на спад.
По мнению Грецкого, этого еще не было видно, так что можно было сказать, что Подоляк дует на холодную воду. Однако, указывал политолог, риск переутомления людей войной всегда существует, и очень хорошо, что украинское руководство это понимает.
Дмитрий Теперик, снова побывавший у нас в гостях 27 июня, тоже сказал нам, что усталость от войны возникает не только в западных обществах; очень сильно устало от войны и общество в Украине, в том числе и те люди, которые не находятся под российскими военными ударами. Поскольку и на этих людей оказывается очень негативный эффект через экономику, через другие сферы жизнедеятельности. Теперик отмечал, что если среди этих людей уровень усталости дойдет до какой-то критической точки, они могут начать доносить до президента Зеленского, до своих политиков мысль о том, что войну нужно как-то прекратить.
По оценке Дмитрия Теперика, пока этого в Украине не наблюдается. И украинский народ, и украинская армия подтверждают, что Украина готова воевать, и воевать до победного конца, что означает восстановление Украины в границах 1991 года.
События последней декады июня наглядно продемонстрировали, что достаточно далека от критической точки и усталость от войны западного мира. На саммите ЕС Украине был предоставлен статус страны-кандидата в члены Евросоюза, на саммите НАТО была подтверждена готовность стран Запада поставлять в больших количествах необходимое вооружение Украине до тех пор, пока она будет нуждаться в защите от агрессора. Оба этих решения сопряжены и с принятием западным сообществом на себя огромных материальных обязательств, и с неизбежным очередным усилением враждебной, полной угроз риторики Москвы. То обстоятельство, что западное сообщество все-таки принимает такие решения, свидетельствует, что его изнуренность войной и близко не подобралась к тем величинам, что означали бы ослабление воли Запада помогать Украине выстоять в этой войне. По крайней мере, сейчас, по состоянию на середину лета, расчет Кремля измотать Запад так, чтобы он отступил в сторону, даже в малой степени не выглядит оправдавшимся.