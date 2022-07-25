Агрессия России против Украины никого не оставляет равнодушным. Все ждут, чтобы эта бойня скорее закончилась. Но конец войны каждый видит по-своему. Подробнее об этом читайте в нашем опросе недели.
Опрос недели ⟩ Как закончится война в Украине?
ОЛЬГА ОРЛОВА, гражданский активист (МААРДУ)
Война закончится победой Украины
Должно все закончиться победой цивилизованного мира. Но сейчас все происходит медленно. Все очень долго обсуждается: давать или не давать деньги, давать или не давать оружие, какое, кто будет это делать. За четыре месяца военных действий можно было все сделать более эффективно. Там каждый час гибнут люди, мирное население, а бюрократия решает: давать, не давать. Эта война, блин, посередине Европы, и меня огорчает то, что правительства Евросоюза плохо реагируют на нас. Мы выходим, мы требуем, митинги проводим. Ладно, у нас в Эстонии правительство людей еще слышит, мы страна маленькая, мы ближе к министрам, а вот у меня много знакомых и друзей в других странах, и там очень трудно достучаться людям до своих правительств, особенно в Германии. Чем быстрее европейские политики услышат свои народы, тем быстрее закончится война победой Украины.
СВЕТЛАНА СЕПП, домохозяйка (НАРВА)
Смерть Владимира Путина положит конец войне
Конец будет один, и для всех очень ожидаемый. Смерть Путина. Только смерть Владимира Путина положит конец войне. Сколько ни проси Россию, сколько ни убеждай ее жителей, толку не будет. У меня много знакомых, соседей, даже близких людей, и я удивляюсь, что они, взрослые и пожилые люди, не могут сопоставить факты, увидеть реальное соотношение мотивов, целей этой войны. Особенно те, которые живут здесь, у нас. Живут в Нарве, а головой там, за мостом, в России. Я никогда представить себе не могла, что люди с жизненным опытом могут требовать войны, крови, убийств и бомбардировок. И как вообще можно верить этой русской пропаганде и самим же ее пересказывать, а очевидное отметать? Так что убедить русских и здесь-то трудно, а там и пытаться бесполезно.
НАСИД МУРАДОВ, научный работник (ТАЛЛИНН)
Кто развязал это все – ответит, и за войну будет наказан
Чем и как закончится, это вопросы к Путину. Ему надо эти вопросы задавать. Он все это начал на Украине. Путин хочет себя показать миру, что он такой и эдакий. Чтоб все на него смотрели, все только его слушали, он якобы самый сильный. Я так думаю, что простые люди здесь не виноваты. Нет вины на украинцах, нет вины на русских. Надо чтобы политики думали о тех, кто там гибнет, умирает на войне, вот о чем думать надо сейчас. И не только там люди, там и животные мучатся и гибнут, кто об этом думает? Никто. Убийство – это такой грех. Обязательно, кто развязал это все, ответит, его накажут за войну. И я думаю, если бы Америка нос туда не сунула, то, может, Беларусь, Украина, Россия сами бы разобрались, мне кажется, это же очень близко все, один народ. Или как? Ну как стрелять, как бомбить друг друга, города? Если б от меня зависело остановить, я бы на коленях стоял перед теми и другими, только бы остановить этот грех.
ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВА, пенсионерка (НАРВА)
Смена власти в Киеве – так должна закончиться война
Переговорами и восстановлением международных отношений. И именно тогда, когда Европейский Союз перестанет посылать туда военное оборудование. Перестанет посылать туда своих военных специалистов. Если Европа прекратит помощь Украине, то конфликт исчезнет сам собой, потому что Россия прекратит воевать с украинцами. Но там война не только с Украиной, там и США, и Европа тихо из-за спины действуют. Мы конфликт подзуживаем, подогреваем. Если мы оружие прекратим туда давать, то Россия остановится. И надо будет восстанавливать отношения между государствами, а не добивать Россию до конца санкциями. Должны убрать украинского президента-клоуна, и тогда будет шанс у России. Ну как это, требовать помощи у всей Европы, просить денег на оружие против России? У него там люди голодные ходят, а он все на войну, все просит. Смена власти в Киеве – вот чем должна закончиться война.
ТАМАРА МИТРОШКИНА, портниха (НАРВА)
Очень хочу, чтобы кто-то остановил Москву, тогда и кончится война
Все зависит от политиков, а не от нас с вами. Что от нас зависит? Да ничего! А политики еще не осознали полностью, что происходит. Я Отечественную войну пережила здесь, мне 94 года, и скажу, что пока сам не почувствуешь, не переживешь бомбы, огонь, налеты, то и не поймешь, как нам всем необходим мир. Мне бы очень хотелось, чтобы быстрей все это закончилось и для русских, и для украинцев, и для всех. Смотрите, сколько посылают туда в пекло молодых людей, сколько сдается в плен русских, сколько вообще людей гибнет. Обычных людей, это не обязательно бойцы, а мирные, как мы с вами. Я страшусь включать новости, боюсь увидеть, услышать, сколько в наше время гибнет людей. Я очень хочу, чтобы это закончилось так: кто-то остановил бы Москву, внушил бы там властям заняться своим народом, а не убивать ни своих, ни других.
АЛЕКСАНДР НИКУЛИН, пенсионер (ТАЛЛИНН)
Как закончить войну эту, когда люди обозлились?
Не знаю, чем закончится. Жалко украинцев. Пацаны же гибнут, мальчишки по восемнадцать и двадцать лет, это как? Призывают же в армию мальчишек, а они еще и жизни не видели, мне очень жалко и их, и родителей. А я, между прочим, русский. И там же умирают не только солдатики, но и мирное население, дети. Смерть и с той, и с другой стороны. Как вы хотите закончить войну эту, когда люди обозлились? Раньше люди добрее друг к другу были, отзывчивее, понимаете, а сейчас, что говорить! Вот будет человек на улице лежать, перешагнут и дальше пойдут, так, нет? Вот месяц или чуть больше назад митинг был на площади Вабадузе у нас тут, в Таллинне, так вот, я соседа встретил, а он эстонец, спрашиваю: как, идешь? Не пошел, а моя жена полностью отстояла там. И я, и она против войны, мы высказались и высказываемся, тут же не важна национальность. Ну эстонец, украинец, татарин, русский, никакой разницы, тут важна совесть.
КИРА ЕСЕПЧУК, торговый работник (МААРДУ)
Все должно закончиться отводом всех войск и миром
Должно закончиться признанием независимости этих вот двух суверенных республик, причем признанием всеми странами, включая и наш Европейский союз, я так считаю. Отводом всех войск и миром. Вы знаете, что для меня все началось 24 февраля? Я пришла на работу, а у нас коллектив эстонский, и меня сразу спрашивают о бомбардировках Киева, а мне что отвечать? Я ж русская. Еще все это сложно, потому что у меня муж из Украины, у нас война дома. Да, я русская, я считаю, что я не могу быть за украинцев. Для спокойствия мы стараемся не затрагивать дома эту тему, не говорить о войне. И с родственниками, и они между собой молчат. Но если уж говорить правду, то с самого начала признали бы ЛНР и ДНР и ничего бы не было. Кому не нравится, уехали бы, кому нравится, то остались… Не было бы крови и войны. Вот начать начали, а как закончить – ни одна сторона не знает. И мне кажется, все будет продолжаться, пока, кому надо, не заработают на этом.
АЛИ ГАСАНОВ, пенсионер (НАРВА)
Обе стороны должны желать переговоров
Закончиться могло бы переговорами и замораживанием конфликта. Но сами остановить войну мы не можем. Абсолютно не можем. Там большие люди, а мы маленькие, и все спланировано, и продумано, и придумано. Война – это человеческая история, они уже не знают, куда лезть, и с той, и с другой стороны. А есть же примеры в мире, Кипр и Северный Кипр, или Молдова и Приднестровье. Вот опыт Израиля, там всю жизнь конфликт между арабами и евреями. Ну а сейчас что? Договорились же. Да, конфликт есть, но не война. И языки у них, и уважение. Если хотят, то можно договориться о примирении. А тут не хотят. Не знаю, о чем Россия думает, что там в будущем? Вроде украинцы были готовы договариваться, а Россия нет. Тут должны обе стороны желать переговоров, а если одна сторона готова, а другая нет, бесполезно ждать мира.
Комментарий автора
Пожалуй, за всю историю наших опросов, данная тема стала самой сложной. Искать ответ на вопрос, как и чем должна закончиться война в Украине, очень непросто и для тех, кто отвечает, и даже для меня. Почему сегодня трудно осмыслить условия прекращения огня или смоделировать образ финала военной агрессии России против Украины? На мой взгляд, этому есть несколько объяснений.
Во-первых, многие опрашиваемые не понимают, что думают об этой войне сами россияне, которые поддерживают агрессию против Украины. Война для них – это нормальное, полезное, необходимое для объединения нации состояние общества. И это не случайно.
С момента политизации движения «Бессмертный полк», ставшего важнейшим инструментом Администрации Президента РФ в 2012 году, под видом культа победы СССР насильственно насаживался культ войны с целью милитаризации сознания миллионов россиян.
Это убеждает меня, что война России в Украине ведется не столько с украинцами, не столько с западными ценностями, сколько с собственным народом. За четыре месяца не достигнута ни одна цель, поставленная президентом России 24 февраля своим войскам, и все же мы слышим от Владимира Путина, что война идет по плану. Следовательно, как таковых внешних стратегических целей у России как бы нет и война ведется ради войны.
Второе объяснение, это не просто бюрократизм коллективного Запада, а продолжающаяся хорошо зарекомендовавшая себя традиция Realpolitik. Многие антироссийские инициативы идут не так, как ожидало мировое сообщество. Во многом, к сожалению, сфера антироссийских санкций и военной поддержки Украины является для действующих лидеров Западных стран выгодной политической платформой для проведения предвыборных кампаний.
Например, именно тема войны дала сегодня возможность Великобритании после Брекзита вернуться в Европу в качестве крупнейшего политического игрока и несмотря на правительственный кризис Бориса Джонсона играть ведущую роль в противостоянии с Россией. То же можно сказать и о Турции, которая активной поддержкой Украины смикшировала свой образ государства с имперскими амбициями после военных действий в Карабахе.
Мы видим наличие у большей части Запада желание помочь переговорному процессу Украины с Россией, однако для переговоров необходимо желание с двух сторон. Судя по последним действиям российской армии на востоке Украины, со стороны Москвы этого желания нет. Это логично, если цель войны — война. Об этом говорят и наши респонденты.
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