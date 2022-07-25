Опрос недели ⟩ Как закончится война в Украине?

Комментарий автора

Пожалуй, за всю историю наших опросов, данная тема стала самой сложной. Искать ответ на вопрос, как и чем должна закончиться война в Украине, очень непросто и для тех, кто отвечает, и даже для меня. Почему сегодня трудно осмыслить условия прекращения огня или смоделировать образ финала военной агрессии России против Украины? На мой взгляд, этому есть несколько объяснений.

Во-первых, многие опрашиваемые не понимают, что думают об этой войне сами россияне, которые поддерживают агрессию против Украины. Война для них – это нормальное, полезное, необходимое для объединения нации состояние общества. И это не случайно.

С момента политизации движения «Бессмертный полк», ставшего важнейшим инструментом Администрации Президента РФ в 2012 году, под видом культа победы СССР насильственно насаживался культ войны с целью милитаризации сознания миллионов россиян.

Это убеждает меня, что война России в Украине ведется не столько с украинцами, не столько с западными ценностями, сколько с собственным народом. За четыре месяца не достигнута ни одна цель, поставленная президентом России 24 февраля своим войскам, и все же мы слышим от Владимира Путина, что война идет по плану. Следовательно, как таковых внешних стратегических целей у России как бы нет и война ведется ради войны.

Второе объяснение, это не просто бюрократизм коллективного Запада, а продолжающаяся хорошо зарекомендовавшая себя традиция Realpolitik. Многие антироссийские инициативы идут не так, как ожидало мировое сообщество. Во многом, к сожалению, сфера антироссийских санкций и военной поддержки Украины является для действующих лидеров Западных стран выгодной политической платформой для проведения предвыборных кампаний.

Например, именно тема войны дала сегодня возможность Великобритании после Брекзита вернуться в Европу в качестве крупнейшего политического игрока и несмотря на правительственный кризис Бориса Джонсона играть ведущую роль в противостоянии с Россией. То же можно сказать и о Турции, которая активной поддержкой Украины смикшировала свой образ государства с имперскими амбициями после военных действий в Карабахе.

Мы видим наличие у большей части Запада желание помочь переговорному процессу Украины с Россией, однако для переговоров необходимо желание с двух сторон. Судя по последним действиям российской армии на востоке Украины, со стороны Москвы этого желания нет. Это логично, если цель войны — война. Об этом говорят и наши респонденты.