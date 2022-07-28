Письмо эстонского легионера-добровольца Серго с фронта

Серго – легионер-доброволец, который защищает Украину и Эстонию под Харьковом в Украине. Я несколько раз писал о Серго в своем дневнике. О его жизни можно написать книгу. О том, как он рос с десятью братьями и сестрами. О голоде. О том, как он жил с одной сестрой и братом с весны до осени в хижине, построенной на дереве в деревне Паасвере. Как дети ходили по деревням в поисках еды. О том, как добрались до матери Марии в Тудулинна. О становлении мужчиной и отцом, или наоборот. О сыновьях.