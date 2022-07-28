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Письмо эстонского легионера-добровольца Серго с фронта

Вахур Лайапеа
, кинорежиссер, продюсер и оператор
Письмо эстонского легионера-добровольца Серго с фронта
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Харьков. Июнь 2022 года.
Харьков. Июнь 2022 года. Фото: Erakogu

Серго – легионер-доброволец, который защищает Украину и Эстонию под Харьковом в Украине. Я несколько раз писал о Серго в своем дневнике. О его жизни можно написать книгу. О том, как он рос с десятью братьями и сестрами. О голоде. О том, как он жил с одной сестрой и братом с весны до осени в хижине, построенной на дереве в деревне Паасвере. Как дети ходили по деревням в поисках еды. О том, как добрались до матери Марии в Тудулинна. О становлении мужчиной и отцом, или наоборот. О сыновьях.

Несколько дней назад я получил письмо от Серго. Настоящее письмо: конверт, марки с печатями на них. Рукописное. Адрес получателя и адрес отправителя. Читаю, думаю. Я пишу сообщение Серго и предлагаю мысль, что время от времени то, что он пишет, может появляться в дневнике. Серго звонит мне. Мы разговариваем больше часа. Он согласен с моим планом, но это не главная тема разговора.

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