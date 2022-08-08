Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает на прекращение атак на Запорожскую АЭС, так как подобные действия самоубийственны. После пятничного пожара на станции, которую контролируют военные силы РФ, генсек ООН ждет допуска туда международных экспертов.
«Атаки на АЭС – самоубийство». Генсек ООН просит пустить экспертов на Запорожскую АЭС
«Атаки на АЭС – самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии – прим.ред.) получило доступ к станции. И мы надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции», – цитирует 8 августа генсека ООН «Коммерсантъ».
Киев утратил контроль над Запорожской АЭС еще 28 февраля, на четвертый день после начала Москвой полномасштабной войны против Украины. С тех пор представители МАГАТЭ не имеют доступа к объектам станции и не могут оценить последствия боевых действий для безопасной и стабильной работы самой крупной АЭС Европы (шесть энергоблоков суммарной мощностью 6000 МВт – прим.ред.).
Новые военные власти в регионе ранее обещали предоставить МАГАТЭ доступ на АЭС, однако 5 августа стало известно о пожаре на территории атомной станции. В военном ударе Киев и пророссийские вооруженные формирования обвинили друг друга. После инцидента был отключен один из энергоблоков. Минобороны РФ заявляет, что ООН мешает МАГАТЭ контролировать состояние АЭС.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси опроверг утверждения ВС РФ, будто запланированную на конец июня поездку инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС заблокировал Секретариат ООН.
«Блокировки миссии не было. Нам нужно согласие всех игроков, чтобы направить миссию, – пояснил Гросси, назвав обстановку на Запорожской АЭС “крайне нестабильной” и вновь заявил о желании лично побывать в Энергодаре, где расположена станция. – Мы надеемся, что сможем поехать в Запорожье, потому что, если что-то произойдет там, нам останется винить только себя».
Обеспокоенность физической и ядерной безопасностью АЭС выразили США и их союзники.
«Мы глубоко обеспокоены тем фактом, что Россия заняла ядерные предприятия на Украине, особенно Запорожскую АЭС, одну из крупнейших в Европе», – заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен.
Глава американской дипломатии заявлял, что «Россия использует станцию в качестве военной базы, чтобы вести огонь по украинцам, зная, что они не станут отвечать, чтобы избежать ужасной аварии на атомной станции».
Энтони Блинкен охарактеризовал действия России как «верх безответственности» и подчеркнул: «Чрезвычайно важно, чтобы МАГАТЭ получило доступ к этим предприятиям, чтобы понять, что там происходит и убедиться, что они эксплуатируются в соответствии со всеми необходимыми нормами безопасности».
«Русские используют украинские ядерные объекты в качестве плацдарма для нападений на военные и гражданские объекты Украины, а также склада для своих боеприпасов», – заявил, в свою очередь, замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Дипломат обвинил российскую сторону в оказании физического и психологического давления на украинский персонал станции. Россия версию о том, что РФ использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, категорически отвергает.
«На электростанции нет никаких военных формирований, за исключением ограниченного количества военнослужащих, необходимого для обеспечения ее безопасности», – утверждал замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
Представители РФ утверждают, что нестабильность вокруг Запорожской АЭС поддерживает Киев.
По словам диспетчера спасательной службы на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, 3 и 4 марта до самой мощной в мире атомной катастрофы не хватило всего миллиметра, и сегодня нужно благодарить бога за то, что стрелявшие из танков российские войска не попали в какой-нибудь энергоблок.
После начала войны и оккупации зоны Чернобыльской атомной станции на севере Украины, российские военные рыли окопы прямо в зараженном радиацией лесу около ЧАЭС. По данным независимых СМИ, российские военные получили большие дозы радиации и были госпитализированы. В дальнейшем российская армия отступила с занятых позиций. При этом военные удерживали работников ЧАЭС на рабочих местах неделями.