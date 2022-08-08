«Атаки на АЭС – самоубийство». Генсек ООН просит пустить экспертов на Запорожскую АЭС

«Атаки на АЭС – самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии – прим.ред.) получило доступ к станции. И мы надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции», – цитирует 8 августа генсека ООН «Коммерсантъ».



Киев утратил контроль над Запорожской АЭС еще 28 февраля, на четвертый день после начала Москвой полномасштабной войны против Украины. С тех пор представители МАГАТЭ не имеют доступа к объектам станции и не могут оценить последствия боевых действий для безопасной и стабильной работы самой крупной АЭС Европы (шесть энергоблоков суммарной мощностью 6000 МВт – прим.ред.).