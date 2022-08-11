1200 солдат Чехии отправят в том числе в Эстонию в рамках усиления обороны НАТО

Парламент Чехии утвердил план зарубежных военных миссий до 2024 года. Документ разрешает размещать на восточной границе НАТО до 1200 чешских солдат в год, сообщает «Чешское радио». По предложению правительства, во всех зарубежных миссиях Праги в 2023 и 2024 годах сможет находиться до 1362 военнослужащих.

«На план существенное влияние оказывает российская агрессия в отношении Украины», – заявила сенаторам министр обороны Яна Чернохова. Согласно предложению, до 1200 солдат должны действовать «в рамках усиления обороны восточной границы НАТО» в Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Словакии и Венгрии.

Помимо отправки солдат в бывшие республики СССР и бывшие страны-участницы Варшавского договора, правительство Чехии отправляет 20 военнослужащих «для защиты дипломатических интересов Чехии в Украине», которые смогут выехать сразу после утверждения мандата и будут охранять посольство в Киеве. В командных структурах НАТО, ЕС и ООН, согласно утвержденному плану, смогут работать 56 чешских связистов. Кроме того, утвержденный парламентариями документ позволяет размещать в самой Чехии до 800 иностранных военных.

«Это ни в коем случае не означает мандат на их постоянную работу или создание базы на территории Чехии, заверила сенаторов Чернохова», – уточняет «Чешское радио».

В начале августа обновленное правительство Эстонии утвердило программу действий на 2022-2023 годы, где пункт обеспечения государственной безопасности Эстонии стоит на первом месте.

«Эстония — хороший друг и надежный союзник, который серьезно относится к защите своей страны и защите НАТО», – заявил сенатор от штата Арканзас Том Коттон, который возглавил делегацию Конгресса США во время визита в Эстонию 9-10 августа.

На саммите НАТО в Мадриде в начале июля участники альянса договорились усиливать оборону своих границ после расширения за счет Финляндии и Швеции. Решения союзников для Rus.Postimees анализировал лейтенант запаса Сил обороны Эстонии и эксперт по стратегической коммуникации Игорь Ляпин.