Кабмин Финляндии рассмотрит вопрос виз для россиян 16 августа

Заседание правительства Финляндии, на котором будет рассмотрен вопрос ограничения выдачи туристических шенгенских виз гражданам России, состоится 16 августа. Об этом сообщила в воскресенье, 14 августа, финская государственная телерадиокомпания Yle.

Кабмин Финляндии пока не имеет определенной позиции по вопросу ограничения отдыха россиян, уточнила Yle. МИД страны изучил различные варианты, один из которых заключается в том, чтобы на практике усложнить предоставление турвиз. Правительство взвесит возможные решения на неофициальной встрече 16 августа.

В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила надежду, что турпоездки граждан РФ будут ограничены в результате расширения санкций ЕС. Глава кабмина ожидает, что вопрос будет рассмотрен в формате саммитов ЕС – в частности, в октябре 2022 года.

Глава МИД Финляндии предложил ограничить прием заявлений

Идея расширения санкций ЕС, продвигаемая, в частности, Финляндией и странами Балтии, озвучена в сезон отпусков в Центральной Европе.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее предложил ограничить прием заявлений россиян на туристическую шенгенскую визу одним днем в неделю. «На практике это может означать, что вы сможете подавать документы на турвизы по понедельникам, а со вторника по пятницу» – только на визы «по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим уважительным причинам», отметил он.

Критика со стороны Зеленского