«Любая цель, которую они [власти Украины] решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной, — сказал изданию высокопоставленный представитель администрации США. — Конечно, мы не выбираем цели, и все [оружие], что мы предоставили [Киеву], предназначено для целей самообороны».

На уточняющий вопрос о правовом статусе полуострова американский чиновник ответил: «Крым — это Украина». По данным Politico, сообщение из-за океана дошло до Киева.

«Нападение на российские силы в Крыму ничем не отличается от нападения на них в районе Киева, в Херсоне или на востоке Украины», — сказал бывший посол США в НАТО и специальный представитель по Украине при администрации Трампа Курт Волкер.

Заявление о допустимости применения американского оружия по объектам в Крыму прозвучало после серии инцидентов на российский военных объектах оккупированного полуострова. Девятого августа были уничтожены сразу несколько военных самолетов РФ прямо на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка. Версии произошедшего разнились от российской «детонация нескольких авиационных боеприпасов», до американской о том, что авиабазу взорвали украинские спецназовцы.

Всего через неделю, 16 августа, новая серия взрывов прогремела на севере Крыма недалеко от города Джанкой. Был взорван склад вооружений и электрическая подстанция. В тот же день взрывы прозвучали на военном аэродроме под Симферополем.

Минувшей ночью очевидцы сообщали о взрывах в районе Керчи и Севастополя.

«Не знаю, что курит Залужный [главком ВСУ], но метает окурки он так как надо, — ответил накануне в свойственной ему манере на вопрос о том, чем Украина бьет по военным объектам Крыма, советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович. — Мы, конечно же, не скажем, что это, до конца войны, а может, и после конца не скажем. Главное, что оно взрывается».