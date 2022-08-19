Вашингтон поддерживает удары по Крыму, если Киев сочтет их необходимыми. Об этом 19 августа после серии инцидентов на военных объектах Крыма со ссылкой на свои источники сообщает издание Politico.
Власти США одобряют использование своего оружия Киевом для ударов по Крыму
«Любая цель, которую они [власти Украины] решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной, — сказал изданию высокопоставленный представитель администрации США. — Конечно, мы не выбираем цели, и все [оружие], что мы предоставили [Киеву], предназначено для целей самообороны».
На уточняющий вопрос о правовом статусе полуострова американский чиновник ответил: «Крым — это Украина». По данным Politico, сообщение из-за океана дошло до Киева.
«Нападение на российские силы в Крыму ничем не отличается от нападения на них в районе Киева, в Херсоне или на востоке Украины», — сказал бывший посол США в НАТО и специальный представитель по Украине при администрации Трампа Курт Волкер.
Заявление о допустимости применения американского оружия по объектам в Крыму прозвучало после серии инцидентов на российский военных объектах оккупированного полуострова. Девятого августа были уничтожены сразу несколько военных самолетов РФ прямо на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка. Версии произошедшего разнились от российской «детонация нескольких авиационных боеприпасов», до американской о том, что авиабазу взорвали украинские спецназовцы.
Всего через неделю, 16 августа, новая серия взрывов прогремела на севере Крыма недалеко от города Джанкой. Был взорван склад вооружений и электрическая подстанция. В тот же день взрывы прозвучали на военном аэродроме под Симферополем.
Минувшей ночью очевидцы сообщали о взрывах в районе Керчи и Севастополя.
«Не знаю, что курит Залужный [главком ВСУ], но метает окурки он так как надо, — ответил накануне в свойственной ему манере на вопрос о том, чем Украина бьет по военным объектам Крыма, советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович. — Мы, конечно же, не скажем, что это, до конца войны, а может, и после конца не скажем. Главное, что оно взрывается».
Очевидцы отмечали, что во время ударов по военным объектам не была заметна работа российских систем ПРО, или ПВО. Стоит напомнить, что, помимо всех прочих вооружений, которые Запад обещал Киеву после нападения ВС РФ на Украину, ещё в марте сообщалось о готовности США передать так называемые дроны-камикадзе - управляемые самонаводящиеся ракеты.