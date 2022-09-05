Польша поставит Эстонии переносные зенитно-ракетные комплексы, которые успешно применяются в Украине. Об этом заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Польша поставит Эстонии зенитные ракетные комплексы Piorun
«Всего через несколько дней между польской оборонной промышленностью и Эстонией будет подписан важный контракт. Завод Mesko (польский производитель ракетных комплексов и других боеприпасов – прим.ред.) поставит комплекты польских переносных зенитно-ракетных комплексов типа Piorun для вооруженных сил Эстонии. Комплекты Piorun предназначены для борьбы с низколетящими летательными аппаратами, такими как самолеты, вертолеты и беспилотники», – сообщил Мариуш Блащак в интервью I.PL, которое опубликовано в понедельник, 5 сентября.
Министр обороны Польши напомнил, что это те самые ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы – прим.ред.), которые Варшава подарила Киеву в первые дни после нападения российской армии полгода назад. По словам заместитель главы польского правительства, комплексы Piorun «высоко оцениваются украинскими друзьями», потому что они эффективны.
«Подписание этого контракта является отличной новостью по нескольким причинам. Во-первых, эстонцы ориентируются на технику, которая хорошо работает на современном поле боя и собирает отличные отзывы пользователей. Во-вторых, это польская технология, польский продукт, получивший международное признание, проверенный в сложнейших боевых условиях, отвечающий требованиям современного театра военных действий», – отметил Блащак.
Министр обороны Польши напомнил, что в июне он утвердил решение увеличить количество ПЗРК Piorun в польской армии до 3,5 тысяч ракет и 600 пусковых механизмов. Блащак рассчитывает, что успехи в применении системы в Украине позволят получить контракты на продажу ПЗРК не только Эстонии.
Параметры контракта на поставку этих ПЗРК в Эстонию не раскрываются. В начале августа правительство Эстонии утвердило программу действий на 2022-2023 годы, где одним из главных пунктов значится «тотальная оборона».
Комплекс Piorun был принят на вооружение в Польше в 2015 году. Система является глубокой модернизацией ПЗРК Grom, которая была принята на вооружение польской армией в 1995 году и была разработана на базе советских ПЗРК «Игла» 70-х годов.
После решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО, в небе над Балтикой выросло количество инцидентов с российскими военными самолетами. 18 августа военное ведомство Суоми заявило о спорных действиях экипажей российских истребителей, которые перебрасывали в Калининградскую область гиперзвуковые ракеты. Накануне инцидента министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что Таллинн и Хельсинки работают над созданием единой системы противоракетной обороны, потому что «Балтийское море является внутренним морем НАТО».
Ранее в 2022 году эстонские военные неоднократно фиксировали нарушения воздушного пространства страны российскими военными вертолетами.