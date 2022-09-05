Польша поставит Эстонии зенитные ракетные комплексы Piorun

«Всего через несколько дней между польской оборонной промышленностью и Эстонией будет подписан важный контракт. Завод Mesko (польский производитель ракетных комплексов и других боеприпасов – прим.ред.) поставит комплекты польских переносных зенитно-ракетных комплексов типа Piorun для вооруженных сил Эстонии. Комплекты Piorun предназначены для борьбы с низколетящими летательными аппаратами, такими как самолеты, вертолеты и беспилотники», – сообщил Мариуш Блащак в интервью I.PL, которое опубликовано в понедельник, 5 сентября.

Министр обороны Польши напомнил, что это те самые ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы – прим.ред.), которые Варшава подарила Киеву в первые дни после нападения российской армии полгода назад. По словам заместитель главы польского правительства, комплексы Piorun «высоко оцениваются украинскими друзьями», потому что они эффективны.

«Подписание этого контракта является отличной новостью по нескольким причинам. Во-первых, эстонцы ориентируются на технику, которая хорошо работает на современном поле боя и собирает отличные отзывы пользователей. Во-вторых, это польская технология, польский продукт, получивший международное признание, проверенный в сложнейших боевых условиях, отвечающий требованиям современного театра военных действий», – отметил Блащак.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак надеется на многое, глядя на ПЗРК Piorun, который был представлен на военном пикнике в Польше, 3 июля 2022 года. Фото: EPA/Leszek Szymanski

Министр обороны Польши напомнил, что в июне он утвердил решение увеличить количество ПЗРК Piorun в польской армии до 3,5 тысяч ракет и 600 пусковых механизмов. Блащак рассчитывает, что успехи в применении системы в Украине позволят получить контракты на продажу ПЗРК не только Эстонии.