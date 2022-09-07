Один из лидеров партии «Единая Россия» председатель нижней палаты Федерального собрания России Вячеслав Володин попытался пошутить по поводу законопроекта, который готовят Силы самообороны Эстонии.
Спикер Госдумы РФ хочет направить в Эстонию «гуманитарную миссию»
Автор выражения «есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России» Вячеслав Володин высказался о законопроекте, который, если его примут, легализует в Эстонии подготовку к партизанской борьбе на случай оккупации. Депутат признался, что инициатива эстонских военных вызывает у него слезы и мысли о психиатре.
«В нашей жизни много разной информации, но на некоторую без смеха сквозь слёзы не взглянешь. Сообщается, что Министерство обороны Эстонии готовится к оккупации. Планирует уйти в подполье. Создавать конспиративные квартиры и тайники для хранения продуктов питания и снаряжения. Происходящее иначе как отсутствием психиатра в Минобороны Эстонии не объяснить», - написал Володин утром 7 сентября.
Вывод одного из соучастников организации вооруженного нападения ВС РФ на Украину, не оказался неожиданным для члена фракции «Единая Россия». «Выход один: направить [психиатров] из России. В составе гуманитарной миссии», - уточнил «единорос».
Законопроект Сил обороны Эстонии предполагает новые полномочия военных: заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях. В том числе речь идет о создании агентурных сетей, конспиративных квартир и тайников.
Напомним, что именно Володин в момент утверждения Госдумой «договоров о дружбе с народными республиками Донбасса» за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля заявлял, что принятые Путиным решения остановят войну.
«Вчерашним решением наш президент остановил войну. Гуманитарную катастрофу, бойню», - утверждал Володин 22 февраля.
До этого Россия, в том числе устами Володина, восемь лет утверждала, что ее войска не присутствуют в Донбассе, а так называемые «гуманитарные конвои» доставляют в регион не оружие, а гражданские грузы.
Сегодняшнее заявление Володина - не первая реплика официальных лиц РФ на этой неделе с намеками на вмешательство во внутренние дела Эстонии. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заговорила о рисках погромов офисов эстонских дипломатов как в России, так и в Таллинне.
В начале августа Вячеслав Володин пообещал уже осенью легализовать упрощенный порядок получения российского гражданства жителями стран Балтии. До этого спикер Госдумы РФ называл «человеконенавистнической» идею запрета для граждан РФ права на владение оружием в Эстонии.
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