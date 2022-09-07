Спикер Госдумы РФ хочет направить в Эстонию «гуманитарную миссию»

Автор выражения «есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России» Вячеслав Володин высказался о законопроекте, который, если его примут, легализует в Эстонии подготовку к партизанской борьбе на случай оккупации. Депутат признался, что инициатива эстонских военных вызывает у него слезы и мысли о психиатре.

«В нашей жизни много разной информации, но на некоторую без смеха сквозь слёзы не взглянешь. Сообщается, что Министерство обороны Эстонии готовится к оккупации. Планирует уйти в подполье. Создавать конспиративные квартиры и тайники для хранения продуктов питания и снаряжения. Происходящее иначе как отсутствием психиатра в Минобороны Эстонии не объяснить», - написал Володин утром 7 сентября.

Вывод одного из соучастников организации вооруженного нападения ВС РФ на Украину, не оказался неожиданным для члена фракции «Единая Россия». «Выход один: направить [психиатров] из России. В составе гуманитарной миссии», - уточнил «единорос».

Законопроект Сил обороны Эстонии предполагает новые полномочия военных: заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях. В том числе речь идет о создании агентурных сетей, конспиративных квартир и тайников.

Напомним, что именно Володин в момент утверждения Госдумой «договоров о дружбе с народными республиками Донбасса» за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля заявлял, что принятые Путиным решения остановят войну.