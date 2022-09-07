МИД Латвии: Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам с шенгенскими визами

На данный момент МИД Финляндии все еще не планирует ограничивать въезд российским туристам. Хельсинки ждет соответствующего решения Еврокомиссии. Тем не менее, ранее Суоми резко ограничила возможности получения новых шенгенских виз гражданами РФ.



Власти Эстонии одними из первых в ЕС озвучили идею полного запрета на посещение россиянами Европы.



«Почему мы это делаем? Причина носит моральный характер. Да и какой смысл позволять российскому туристу любоваться фонтанами Версаля, когда мы прекратили воздушное сообщение? А сделали мы это, конечно, для того, чтобы оказать давление на российское общество. Неужели это война одного только Путина? Нет. Это война российского государства, которое состоит не только из властей и территории, но и из населения. – ранее объяснял в большом интервью Rus.Postimees глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. –Всегда должен найтись кто-то, кто возьмет камень в руку. Всегда найдется человек, который с пакетами в руках встанет на площади Тяньаньмэнь перед танками. А если не будет одного человека – не появится и второго. Если бы один процент населения России взял в руки по булыжнику, то это могло бы вызвать изменения. Будет правильным подать сигнал всему российскому обществу о том, что их жизнь не может продолжаться, как обычно».



В ответ на эти слова главы МИД Эстонии официальный представитель МИД России Мария Захарова заговорила о возможности погромов офисов эстонских дипломатов, как в Москве, так и в Таллинне.



С 18 августа Эстония перестала пускать в страну россиян с визами, которые ранее были выданы Таллинном.