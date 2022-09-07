Литва, Латвия и Эстония достигли договоренности о закрытии своих границ для граждан РФ, которые имеют шенгенские визы других стран ЕС.
МИД Латвии: Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам с шенгенскими визами
Сообщение о решении правительств трех стран Балтии прекратить транзит российских туристов озвучил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
«Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы ЕС. Решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно», – написал седьмого сентября глава внешнеполитического ведомства Риги у себя в twitter.
Baltijas valstis ir panākušas vienošanos būtiski ierobežot (ar dažiem izņēmumiem) robežšķērsošanu Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem ir ES Šengenas vīzas. Lēmumus pieņems valstu valdības atbilstoši nacionālām procedūrām, tie stāsies spēkā vienlaikus— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 7, 2022
Уточняется, что исключения из запрета на въезд сделают для дипломатов, водителей фур и граждан, которые едут в ЕС по семейным или гуманитарным причинам.
О том, что подобный запрет прорабатывается странами ЕС, которые непосредственно граничат с РФ, сообщалось еще до неформального саммита глав МИД стран Евросоюза, который прошел в конце августа. Тогда европейские министры иностранных дел не смогли прийти к солидарной поддержке инициативы стран Балтии и Польши о полном запрете на въезд россиян в ЕС по шенгенским визам.
На данный момент МИД Финляндии все еще не планирует ограничивать въезд российским туристам. Хельсинки ждет соответствующего решения Еврокомиссии. Тем не менее, ранее Суоми резко ограничила возможности получения новых шенгенских виз гражданами РФ.
Власти Эстонии одними из первых в ЕС озвучили идею полного запрета на посещение россиянами Европы.
«Почему мы это делаем? Причина носит моральный характер. Да и какой смысл позволять российскому туристу любоваться фонтанами Версаля, когда мы прекратили воздушное сообщение? А сделали мы это, конечно, для того, чтобы оказать давление на российское общество. Неужели это война одного только Путина? Нет. Это война российского государства, которое состоит не только из властей и территории, но и из населения. – ранее объяснял в большом интервью Rus.Postimees глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. –Всегда должен найтись кто-то, кто возьмет камень в руку. Всегда найдется человек, который с пакетами в руках встанет на площади Тяньаньмэнь перед танками. А если не будет одного человека – не появится и второго. Если бы один процент населения России взял в руки по булыжнику, то это могло бы вызвать изменения. Будет правильным подать сигнал всему российскому обществу о том, что их жизнь не может продолжаться, как обычно».
В ответ на эти слова главы МИД Эстонии официальный представитель МИД России Мария Захарова заговорила о возможности погромов офисов эстонских дипломатов, как в Москве, так и в Таллинне.
С 18 августа Эстония перестала пускать в страну россиян с визами, которые ранее были выданы Таллинном.