С первого сентября граждане России смогут подавать документы на туристические визы Финляндии только в четырех городах и только по понедельникам, сообщили в МИД Суоми 29 августа.
Хельсинки сокращает прием заявок на визы для россиян до 500 в неделю
Из двадцати трех визовых центров Финляндии в РФ принимать заявления на получение туристических виз с начала осени 2022 года будут только четыре. Подать документы на такие визы впредь можно будет только в визовых центрах в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Об этом в понедельник со ссылкой на МИД Финляндии сообщает «Интерфакс».
Приниматься будут не более 500 визовых заявлений в день.
«Если вы подали визовое заявление в неправильной категории, или запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, вам нужно забронировать новое время и подать заявление в правильный день. Обратите также внимание, что подача визового заявления в категории, отличной от настоящей цели поездки, может повлиять на решение о выдаче визы», – цитирует российское информационное агентство разъяснения финского МИД.
О том, что Финляндия в десять раз сократит выдачу туристических виз гражданам РФ МИД Суоми сообщал еще в середине августа. До этого глава внешнеполитического ведомства Хельсинки Пекка Хаависто допускал, что количество выдаваемых россиянам виз сократится не в десять, а в пять раз, а их стоимость вырастет более, чем в два раза.
В августе финские визовые центры фактически не принимали заявления на выдачу виз россиянам. Причина – небывалый наплыв желающих на фоне дискуссии ЕС о полном запрете виз для подданных РФ.
На данный момент ограничивать россиян, которые ранее получили финские туристические визы, не планируется. Об этом Хаависто заявил 18 августа на встрече с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.
Эстония вместе с Латвией, Литвой, Польшей и Чехией лоббирует полный запрет на посещение российскими туристами стран ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не поддерживает инициативу о полном прекращении выдачи шенгенских виз гражданам РФ, потому что такие решения закроют дверь тем, кто выступает против российской власти. Об этом он заявлял неоднократно.
После этого глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что если ЕС не примет единого решения об ограничениях, граничащие с РФ страны ЕС сами примут решения о запрете на въезд россиян.
30-31 августа этот вопрос будет обсуждаться в Праге, на встрече глав МИД ЕС.
«В ходе обсуждения будут учтены последствия войны, начатой Россией в Украине, для африканских стран. Министры иностранных дел продолжают обсуждать агрессивную войну России в Украине. Рассматриваются краткосрочные и долгосрочные последствия атаки, в том числе вопросы, связанные с визовой политикой ЕС. Финляндия решительно осуждает нападение России», - сказано в анонсе на сайте финского МИД.
Встреча министров иностранных дел стран Европейского союза в Праге носит неформальный статус.
- москва
- финляндия
- эстония
- литва
- латвия
- война
- польша
- чехия
- граница
- хельсинки
- россияне
- шенген
- визы
- виза
- шенгенская виза
- санкции
- российско-эстонская граница
- шенгенская зона
- эстонско-российская граница
- шенгенское соглашение
- международные санкции
- российско-финляндская граница
- восточная граница
- государственная граница
- Война в Украине