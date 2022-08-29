Хельсинки сокращает прием заявок на визы для россиян до 500 в неделю

Из двадцати трех визовых центров Финляндии в РФ принимать заявления на получение туристических виз с начала осени 2022 года будут только четыре. Подать документы на такие визы впредь можно будет только в визовых центрах в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Об этом в понедельник со ссылкой на МИД Финляндии сообщает «Интерфакс».

Приниматься будут не более 500 визовых заявлений в день.

«Если вы подали визовое заявление в неправильной категории, или запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, вам нужно забронировать новое время и подать заявление в правильный день. Обратите также внимание, что подача визового заявления в категории, отличной от настоящей цели поездки, может повлиять на решение о выдаче визы», – цитирует российское информационное агентство разъяснения финского МИД.

О том, что Финляндия в десять раз сократит выдачу туристических виз гражданам РФ МИД Суоми сообщал еще в середине августа. До этого глава внешнеполитического ведомства Хельсинки Пекка Хаависто допускал, что количество выдаваемых россиянам виз сократится не в десять, а в пять раз, а их стоимость вырастет более, чем в два раза.



В августе финские визовые центры фактически не принимали заявления на выдачу виз россиянам. Причина – небывалый наплыв желающих на фоне дискуссии ЕС о полном запрете виз для подданных РФ.