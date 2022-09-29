Дистанционная оппозиция разведчику Путину: чем заняты российские инакомыслящие в изгнании

Гудков убежден, что российская политическая оппозиция в других странах формирует лицо России. «Запад видит, что далеко не все в России – поклонники Путина и его великодержавных шовинистических понтов», – полагает Гудков.

«Я нахожусь в Болгарии. Влияем на парламент и правительство, чтобы они не боялись оказывать военную помощь Украине, – говорит Гудков о своем вкладе в борьбу. – Чтобы запретили трансляции на территории страны российских ТВ-каналов и не позволяли больше тех шабашей, которые чиновники РФ тут проводили ранее».

Не так давно команда Навального представила список из 6000 имен, причастных к войне. «Есть резолюция Европарламента к Европейскому совету в поддержку работы по этому списку, – утверждает Шаведдинов, осевший в Литве. – Есть рабочая группа сенаторов в США, которая занимается этими списками. Мы видим их настрой. Там заинтересованы, чтобы эти люди оказались под санкциями».



Читайте на Rus.Postimees интервью с Русланом Шаведдиновым.

Комбинаторы отдыхают

Высказался насчет оппозиционного движения и Константин Боровой – политэмигрант, застрявший в Лос-Анджелесе. Он уверен, что деятельность блогера уже может считаться оппозиционной работой в изгнании. «Люди выступают, говорят, оценивают события. Внутри России сказать, что эта военная операция – преступление, значит получить срок. Ну а за границей это можно. Пока» (смеется).

Константин Боровой. Фото: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX