«Можно сказать, что эта неделя стала одной из самых напряженных за последние 30 лет в центре по приему беженцев», – говорит Антти Яппинен, директор финского центра приема беженцев в Йоутсено в Лаппеенранта.
Директор центра для беженцев в Финляндии: это была одна из самых напряженных недель за последние 30 лет
Директор центра для беженцев в Финляндии: это была одна из самых напряженных недель за последние 30 лет
Сейчас центр принимает 50-100 новых клиентов в день. По словам Яппинена, это как минимум столько же, сколько было весной 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, передает Yle.
Подавляющее большинство прибывающих – граждане Украины, ищущие временную международную защиту, но число российских просителей убежища также увеличилось.
В субботу в центре проживало около 15 российских граждан, так что их доля пока невелика.
В центре для приема беженцев в Йоутсено около 500 мест, половины из которых сейчас заняты. По словам Яппинена, центр не перегружен, поскольку клиенты постоянно перемещаются в другие места.
Ключевые слова