Директор центра для беженцев в Финляндии: это была одна из самых напряженных недель за последние 30 лет

Сейчас центр принимает 50-100 новых клиентов в день. По словам Яппинена, это как минимум столько же, сколько было весной 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, передает Yle.

Подавляющее большинство прибывающих – граждане Украины, ищущие временную международную защиту, но число российских просителей убежища также увеличилось.

В субботу в центре проживало около 15 российских граждан, так что их доля пока невелика.