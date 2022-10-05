ОБНОВЛЕНИЕ: Публикация исчезла из канала Бориса Гребенщикова через несколько часов после появления. Комментариев от музыканта не поступало. Возможно аккаунт БГ был взломан, что нетипично для мессенджера Telegram.
Непривычную для себя миссию вечером, 5 октября, выполнил легендарный музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Он предупредил своих подписчиков, что власти РФ готовятся полностью закрыть страну в ближайшее время под предлогом тотальной войны.
Борис Гребенщиков: до конца недели власти РФ могут полностью перекрыть выезд из России
ОБНОВЛЕНИЕ: Публикация исчезла из канала Бориса Гребенщикова через несколько часов после появления. Комментариев от музыканта не поступало. Возможно аккаунт БГ был взломан, что нетипично для мессенджера Telegram.
На фоне нарастающей конфронтации Кремля с западным миром вечером в среду Борис Гребенщиков сделал неожиданное и тревожное заявление.
«Всем. Есть опасения, что завтра-послезавтра власти могут объявить войну со всем миром и полностью перекрыть выезд из России», – написал музыкант в своем Telegram-канале в 18:43 (по Москве и Таллинну).
Никаких других подробностей Гребенщиков не сообщает.
Ранее с апокалиптическими предостережениями выступал известный российский политолог Валерий Соловей, который в том числе регулярно комментирует физическое и ментальное состояние здоровья Владимира Путина.
Стоит отметить, что Борис Гребенщиков традиционно лаконичен и конкретен, как и в недавнем интервью Rus.Postimees.
«Меня волнует, как действительно сделать жизнь людей вокруг меня лучше. По-моему, нужно не говорить, а делать. Потому что слова, за которыми ничего не стоит – это сотрясение воздуха», – пояснял свое отношение к происходящему безумию лидер «Аквариума».
Впрочем, новый альбом мастера, помимо апокалиптических настроений, содержит и песни прямо противоположного полюса настроения.
Накануне западные СМИ активно анализировали способы и место возможного применения Россией тактического ядерного оружия.