Борис Гребенщиков: до конца недели власти РФ могут полностью перекрыть выезд из России

На фоне нарастающей конфронтации Кремля с западным миром вечером в среду Борис Гребенщиков сделал неожиданное и тревожное заявление.



«Всем. Есть опасения, что завтра-послезавтра власти могут объявить войну со всем миром и полностью перекрыть выезд из России», – написал музыкант в своем Telegram-канале в 18:43 (по Москве и Таллинну).



Никаких других подробностей Гребенщиков не сообщает.

Ранее с апокалиптическими предостережениями выступал известный российский политолог Валерий Соловей, который в том числе регулярно комментирует физическое и ментальное состояние здоровья Владимира Путина.





Стоит отметить, что Борис Гребенщиков традиционно лаконичен и конкретен, как и в недавнем интервью Rus.Postimees.

«Меня волнует, как действительно сделать жизнь людей вокруг меня лучше. По-моему, нужно не говорить, а делать. Потому что слова, за которыми ничего не стоит – это сотрясение воздуха», – пояснял свое отношение к происходящему безумию лидер «Аквариума».

Впрочем, новый альбом мастера, помимо апокалиптических настроений, содержит и песни прямо противоположного полюса настроения.