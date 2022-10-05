Трое граждан Сербии были отправлены обратно в Россию с пограничного перехода Лухамаа во вторник. Также в ночь на среду там сорвалась поездка гражданина России в Ригу.
Пытавшихся въехать из России в Эстонию сербов развернули на границе
Сербы планировали въехать в Эстонию через Лухамаа около 16:00. В связи с тем, что объяснения мужчин о цели поездки вызвали сомнения, а документов, подтверждающих цель поездки, не было, им был выдан запрет на въезд и их отправили обратно в Россию, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны.
Во вторник в Лухамаа пограничники заметили автомобиль Hyundai с немецкими номерами, который, как выяснилось, с августа не был зарегистрирован. За это водитель был оштрафован на 80 евро и ему разрешили продолжить движение.
В ночь на 5 октября гражданину Российской Федерации, который хотел поехать в Ригу, не разрешили въезд в страну на пограничном переходе Лухамаа. Поскольку у него не было оснований для въезда в Эстонию, он был отправлен обратно в Россию.