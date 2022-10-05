Пытавшихся въехать из России в Эстонию сербов развернули на границе

Сербы планировали въехать в Эстонию через Лухамаа около 16:00. В связи с тем, что объяснения мужчин о цели поездки вызвали сомнения, а документов, подтверждающих цель поездки, не было, им был выдан запрет на въезд и их отправили обратно в Россию, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны.

Во вторник в Лухамаа пограничники заметили автомобиль Hyundai с немецкими номерами, который, как выяснилось, с августа не был зарегистрирован. За это водитель был оштрафован на 80 евро и ему разрешили продолжить движение.