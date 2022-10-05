Чт, 6.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Пытавшихся въехать из России в Эстонию сербов развернули на границе

rus.postimees.ee
Пытавшихся въехать из России в Эстонию сербов развернули на границе
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Пограничный пункт Лухамаа. Снимок иллюстративный.
Пограничный пункт Лухамаа. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Трое граждан Сербии были отправлены обратно в Россию с пограничного перехода Лухамаа во вторник. Также в ночь на среду там сорвалась поездка гражданина России в Ригу.

Сербы планировали въехать в Эстонию через Лухамаа около 16:00. В связи с тем, что объяснения мужчин о цели поездки вызвали сомнения, а документов, подтверждающих цель поездки, не было, им был выдан запрет на въезд и их отправили обратно в Россию, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны.

Во вторник в Лухамаа пограничники заметили автомобиль Hyundai с немецкими номерами, который, как выяснилось, с августа не был зарегистрирован. За это водитель был оштрафован на 80 евро и ему разрешили продолжить движение.

В ночь на 5 октября гражданину Российской Федерации, который хотел поехать в Ригу, не разрешили въезд в страну на пограничном переходе Лухамаа. Поскольку у него не было оснований для въезда в Эстонию, он был отправлен обратно в Россию.

Ключевые слова
Наверх