Главный тренер эстонской сборной проигнорировал просьбу не выпускать на поле футболиста

Румыны поехали в Данию без семи основных игроков, дома остался также и Тамм, который лечится от серьезной проблемы со здоровьем, которая лишь обострилась во время недавней паузы в сборной.

«У него воспаление сухожилий, - сообщил исполнительный руководитель клуба Михай Стойка порталу orangesport.ro. – Он не должен был участвовать в прошлом матче (2 октября против «Агреса», который FSCB выиграл со счетом 3:2), но у нас не оказалось никого, кто мог бы заменить футболиста».

Также Стойка дал понять, что эта проблема преследовала Тамма и во время сентябрьского окна сборной. Несмотря на это, клуб все же отпустил эстонца в сборную, но при этом попросил главного тренера Томаса Хяберли не использовать больше Тамма после перехода в дивизион С.

«Попросили, чтобы он не играл во втором матче (против Сан-Марино), чтобы футболист смог заняться здоровьем, поскольку у него серьезная проблема. Главный тренер эстонской сборной однако нас не послушался», - сказал Стойка.