Министр Лукас руководителям школ в Нарве: переход на эстоноязычное образование неизбежен

По словам министра Тыниса Лукаса, переход на обучение на эстонском языке является естественным и неизбежным процессом.

«С момента восстановления независимости страна исходит из того, что мы можем предоставить всем единые государственные услуги и систему образования только на эстонском языке. Исключения были и будут в будущем – например, в случае с детьми с особыми образовательными потребностями – но поддерживать полноценную систему образования на двух языках параллельно не представляется ни возможным, ни нужным», – заявил Лукас.

«Поэтому мы должны сделать шаг, который мы уже сделали на уровне гимназий, в детских садах и начальных школах, и мы должны полностью перейти на обучение на эстонском языке. Мы начинаем не с нуля: помимо языковых требований, у нас есть еще и мощная методологическая база в виде языкового погружения. Во многих школах Ида-Вирумаа по некоторым предметам уже доступно обучение на эстонском языке, а в различных детских садах и школах применяется методика языкового погружения», – добавил министр.

Для успешной реализации составленного Министерством образования и науки плана действий по переходу на эстоноязычное образование важно, чтобы все стороны были осведомлены о подготовке к переходу и планируемых мероприятиях. С этой целью министерство организует различные информационные сессии и встречи. В состоявшемся в Нарве круглом столе приняли участие министр образования и науки Тынис Лукас и представители министерства, а также работники образования Нарвской горуправы, руководители детских садов и школ.