Генсек НАТО призвал Турцию к скорейшему одобрению членства Финляндии и Швеции

«Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время не просто пригласить их, они давно приглашены, но сделать их членами альянса. Я буду обсуждать этот вопрос с президентом Эрдоганом завтра. Это особенно важно в нынешних условиях, чтобы послать верный сигнал России, чтобы не допустить никаких ошибок в расчетах», – заявил накануне в Анкаре Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что «ни одна страна не должна оказывать поддержку» Москве в развязанной ею войне в Украине.

Как сообщает DW, в ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, хотя в отношениях Турции и Швеции действительно наблюдается прогресс, говорить о скором одобрении Анкарой заявок двух скандинавских стран на членство в НАТО пока нельзя.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства указал на невыполнение одного из главных требований Анкары – выдачи в Турцию курдов, которых режим Эрдогана считает причастными к попытке госпереворота в 2016 году. Турция регулярно преследует курдов, как на своей территории, так и за рубежом и постоянно требует их выдачи. При этом Анкара утверждает, что Финляндия и Швеция поддерживают «террористов», то есть тех же курдов.