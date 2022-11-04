Финляндия и Швеция выполнили все требования Турции для вступления в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время визита в Анкару. Турция пока с этими утверждениями не согласна. Без отмашки Анкары членство Хельсинки и Стокгольма в НАТО состояться не может.
Генсек НАТО призвал Турцию к скорейшему одобрению членства Финляндии и Швеции
«Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время не просто пригласить их, они давно приглашены, но сделать их членами альянса. Я буду обсуждать этот вопрос с президентом Эрдоганом завтра. Это особенно важно в нынешних условиях, чтобы послать верный сигнал России, чтобы не допустить никаких ошибок в расчетах», – заявил накануне в Анкаре Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что «ни одна страна не должна оказывать поддержку» Москве в развязанной ею войне в Украине.
Как сообщает DW, в ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, хотя в отношениях Турции и Швеции действительно наблюдается прогресс, говорить о скором одобрении Анкарой заявок двух скандинавских стран на членство в НАТО пока нельзя.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства указал на невыполнение одного из главных требований Анкары – выдачи в Турцию курдов, которых режим Эрдогана считает причастными к попытке госпереворота в 2016 году. Турция регулярно преследует курдов, как на своей территории, так и за рубежом и постоянно требует их выдачи. При этом Анкара утверждает, что Финляндия и Швеция поддерживают «террористов», то есть тех же курдов.
Генсек НАТО заявил в ответ, что понимает обеспокоенность Турции в этом вопросе и что Финляндия и Швеция «очень заинтересованы» в том, чтобы более тесно сотрудничать с Анкарой в борьбе с «терроризмом».
В июле министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявлял, что Суоми не пойдет на изменения законодательства, а экстрадировать запрошенных Турцией лиц может только при наличии очень веских оснований. В конце октября СМИ сообщали, что в Анкаре побывала делегация из Финляндии для обсуждения вопросов, связанных с требованиями Турции для ратификации вступления Финляндии в НАТО. Турецкие СМИ отмечали, что в состав финской делегации входили представители Минюста страны.
По правилам НАТО новые члены могут приняты в альянс в случае согласия всех прежних членов. На данный момент с решением тянут только Венгрия и Турция. В конце октября сообщалось, что Венгрия завершит официальный процесс одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО до конца 2022 года. Аналогичный дедлайн пресса упоминает и в контексте Турции.
8 ноября Турцию должен посетить новый премьер Швеции Ульф Кристерссон.
«8 ноября премьер-министр Ульф Кристерссон посещает Анкару для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После встречи состоится совместная пресс-конференция», – лаконично сообщила правительственная канцелярия скандинавского королевства.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года.
Президент Эстонии Алар Карис тогда говорил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО «превратит Балтийское море во внутреннее море НАТО и еще сильнее повысит безопасность местного региона».