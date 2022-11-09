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Литовский министр: Эстония больше всех сопротивляется ускоренному отключению от российской электросети

BNS
Литовский министр: Эстония больше всех сопротивляется ускоренному отключению от российской электросети
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Подстанция.
Подстанция. Фото: Матти Кямяря

Ускоренной по сравнению с намеченной синхронизацией электросетей стран Балтии с Западной Европой больше всего сопротивляется Эстония. Об этом заявил литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис.

«Верно», – сказал министр журналистам под Вильнюсом в среду, когда его попросили подтвердить информацию о том, что Эстония больше других сопротивляется завершению проекта синхронизации в начале 2024 года, а не в конце 2025 года.

В среду Крейвис посетил Вильнюсскую трансформаторную подстанцию ​​в Траку Воке, где до конца года будет установлен парк электрических батарей мощностью 50 мегаватт (МВт).

Министр энергетики заявил, что не знает, почему Эстония выступает против ускоренной реализации проекта: «Причины неизвестны, потому что технических причин нет».

Крейвис заявил на прошлой неделе, что Литва стремится к тому, чтобы страны Балтии синхронизировали свои электросети с Западной Европой в феврале 2024 года, но добавил, что эта дата вызывает сомнения у Латвии и Эстонии. Он сказал, что не видит причин, по которым синхронизацию нельзя было бы ускорить.

До сих пор Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в системе IPS/UPS, где частота электроэнергии регулируется централизованно в России.

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