Литовский министр: Эстония больше всех сопротивляется ускоренному отключению от российской электросети

«Верно», – сказал министр журналистам под Вильнюсом в среду, когда его попросили подтвердить информацию о том, что Эстония больше других сопротивляется завершению проекта синхронизации в начале 2024 года, а не в конце 2025 года.

В среду Крейвис посетил Вильнюсскую трансформаторную подстанцию ​​в Траку Воке, где до конца года будет установлен парк электрических батарей мощностью 50 мегаватт (МВт).

Министр энергетики заявил, что не знает, почему Эстония выступает против ускоренной реализации проекта: «Причины неизвестны, потому что технических причин нет».

Крейвис заявил на прошлой неделе, что Литва стремится к тому, чтобы страны Балтии синхронизировали свои электросети с Западной Европой в феврале 2024 года, но добавил, что эта дата вызывает сомнения у Латвии и Эстонии. Он сказал, что не видит причин, по которым синхронизацию нельзя было бы ускорить.