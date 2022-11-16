Ракетный удар РФ по Украине лишил Венгрию российской нефти

Об остановке работы нефтепровода «Дружба», который все месяцы войны Путина с Украиной исправно качал нефть из России в Венгрию, еще накануне вечером сообщила украинская сторона.

«Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения», – заявил вечером во вторник официальный представитель российской компании «Транснефть» Игорь Демин.

О причинах поломки представитель российской госкомпании умолчал.

Утром в среду 16 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что остановка «Дружбы» связана с российским ракетным ударом 15 ноября.

«Вследствие российского ракетного удара по территории Украины заметно пострадала украинская энергетическая инфраструктура. Вчера была временно приостановлена поставка нефти по нефтепроводу «Дружба», по которому нефть из России через Украину поступает в Венгрию», – сказал глава внешнеполитического ведомства Будапешта во время видеотрансляции в соцсетях.

При этом сразу после остановки прокачки нефти вечером во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими неформальными контактами с Москвой, созвал заседание Совета обороны, а венгерские СМИ со ссылкой на украинские источники сообщили, что «российская артиллерия нанесла удар по трансформаторной подстанции в Украине недалеко от границы с Белоруссией». Нефтепровод оказался неисправен, потому что атакованная подстанция поставляет электроэнергию для работы одной из насосных станций «Дружбы».

Поставки российской нефти были прекращены не только в Венгрию, но также в Чехию и Словакию.



«Вероятно, в течение короткого времени можно будет возобновить поставки по нефтепроводу, конечно, после выявления конкретных повреждений, произведенного технического специалистами. У Венгрии есть запасы нефти на несколько месяцев, энергоснабжение Венгрии вне опасности», – уточнил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отметив, что если бы удар пришелся непосредственно по нефтепроводу, проблем было бы больше.