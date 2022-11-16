Фото: в продажу поступила квартира по стартовой цене 300 евро

Стартовая цена предложения - 300 евро, залог - 50 евро, аукцион заканчивается 5 декабря в 11:00.

Специалист по городскому имуществу волости Тюри Аннели Грацер сообщила, что квартира находится на первом этаже двухэтажного деревянного дома и состоит из двух комнат. В квартире печное отопление, нет воды и умывальника, уборная - в коридоре. Квартира нуждается в капитальном ремонте.

Внешний вид здания, в котором находится квартирная собственность, в удовлетворительном состоянии, то есть нуждается в ремонте, в доме устаревшая электропроводка, нет водопровода и канализации, рядом с домом нет колодца.