Ср, 23.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Война в Украине, 273-й день ⟩ Россия запустила много ракет по Украине: под ударами Киев и несколько областей

rus.postimees.ee
Россия запустила много ракет по Украине: под ударами Киев и несколько областей
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Война в Украине.
Война в Украине. Фото: ALESSANDRO GUERRA

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 273-го дня войны, 23 ноября. 

Ключевые слова
Наверх