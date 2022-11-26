Замглавы Еврокомиссии: беженцы из Украины уедут не сразу

Страны, принявшие украинских беженцев, должны быть готовы к тому, что те смогут вернуться домой далеко не сразу после окончания войны. Такое мнение высказала заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Дубравка Шуйца в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в субботу, 26 ноября.

«Думаю, мы должны быть к этому готовы, – заявила Шуйца. – Центральная проблема в том, что эти семьи думают, что отправятся домой в первый же день после окончания войны. Но тогда они еще не уедут домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, рабочие места потеряны. Я должна сказать это открыто, я сама пережила войну в Хорватии в бывшей Югославии».

Последствия приема беженцев из Украины

Дубравка Шуйца отвечает в Еврокомиссии за вопросы демократии и демографии и занимается на европейском уровне в том числе правами детей. В интервью изданиям RND она признала, что странам, принявшим беженцев, приходится мириться с некоторыми неудобствами: «Да, наши стандарты ухудшились, если мы говорим о числе детей в детсадовских группах и школах. Сейчас в классе не 15 или 20 детей, а 35. Как бывшая учительница я знаю, что это – проблема».