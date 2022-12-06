«Дождь» продолжит вещать в YouTube

Утром 6 декабря председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Ивар Аболиньш сообщил, что решение об аннулировании лицензии на вещание было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку. Чиновник упомянул в числе претензий к «Дождю» непредоставление трека для государственного языка, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии «нашей армией», возможную поддержку российской армии. Также Аболиньш сообщил, что NEPLP была учтена информация от Службы государственной безопасности Латвии, содержание которой не раскрывается.



Ивар Аболиньш отметил, что власти будут добиваться блокировки «Дождя» в YouTube на территории Латвии. Чиновникам в этой стране Балтии кажется странным, что «Дождь» остается доступным на YouTube в России.



Скандал разгорелся после оговорки телеведущего «Дождя» Алексея Коростелева, которая была вырвана из контекста разговора и растиражирована в интернете: «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». За эту оговорку извинялся главный редактор Тихон Дзядко. Вскоре Коростелев был уволен с телеканала, что повлекло увольнение ряда ведущих сотрудников, не согласных с решением руководства телеканала. Извинения не помогли, и «Дождь» был оштрафован на 10 000 евро. Формально не за эту оговорку.



В поддержку «Дождя» высказались многие противники Владимира Путина. В том числе режиссер Виталий Манский, журналист Артемий Троицкий и политик Лев Шлосберг.



С резкой критикой «Дождя» выступили многие общественные деятели Украины.



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