Пока руководители телеканала «Дождь» хранили молчание после решения властей Латвии лишить редакцию лицензии на вещание в стране, ситуацию комментировали топовые ведущие независимого российского СМИ. Журналист Анна Монгайт заявила, что «Дождь» продолжит свою работу.
«Дождь» продолжит вещать в YouTube
Телеканал «Дождь», который с 8 декабря лишается лицензии на вещание в Латвии, не планирует прекращать свою работу. Эфиры, сюжеты и фильмы «Дождя» будут транслироваться на YouTube. Об этом сообщила ведущая телеканала Анна Монгайт.
«Мы продолжаем работать, остаемся в ютубе, но теряем часть кабельных сетей. Мы умеем проходить сложности эпического масштаба и не считаем нашу миссию выполненной», – цитирует слова одного из главных лиц «Дождя» телеграм-канал Sirena.
При этом Анна Монгайт уточнила, что ответственность за убийство телеканала в Риге лежит в том числе и на хейтерах, которые требовали расправы.
«Я хотела бы сказать, что в происходящем есть доля участия каждого хейтера, который оттаптывался в эти дни на "Дожде", обвиняя нас в преступлении, которого мы не совершали», – сказала Монгайт.
Ситуацию накануне решения об отзыве лицензии подробно прокомментировала создатель телеканала Наталья Синдеева.
Утром 6 декабря председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Ивар Аболиньш сообщил, что решение об аннулировании лицензии на вещание было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку. Чиновник упомянул в числе претензий к «Дождю» непредоставление трека для государственного языка, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии «нашей армией», возможную поддержку российской армии. Также Аболиньш сообщил, что NEPLP была учтена информация от Службы государственной безопасности Латвии, содержание которой не раскрывается.
Ивар Аболиньш отметил, что власти будут добиваться блокировки «Дождя» в YouTube на территории Латвии. Чиновникам в этой стране Балтии кажется странным, что «Дождь» остается доступным на YouTube в России.
Скандал разгорелся после оговорки телеведущего «Дождя» Алексея Коростелева, которая была вырвана из контекста разговора и растиражирована в интернете: «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». За эту оговорку извинялся главный редактор Тихон Дзядко. Вскоре Коростелев был уволен с телеканала, что повлекло увольнение ряда ведущих сотрудников, не согласных с решением руководства телеканала. Извинения не помогли, и «Дождь» был оштрафован на 10 000 евро. Формально не за эту оговорку.
В поддержку «Дождя» высказались многие противники Владимира Путина. В том числе режиссер Виталий Манский, журналист Артемий Троицкий и политик Лев Шлосберг.
С резкой критикой «Дождя» выступили многие общественные деятели Украины.
ОБНОВЛЕНИЕ:
Ситуацию утром 6 декабря прокомментировала основатель, основной владелец и генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева.
«Мы не пытались ни с кем договариваться. Все эти разговоры были в открытой плоскости… Я не знаю, будем решать [что делать дальше]. Я не была готова к этому. Я была уверена, что они [латвийские власти] этого не сделают», – сказала утром во вторник Синдеева изданию «Медуза» (издание бывших российских независимых журналистов, которое тоже базируется в Риге - прим.ред.).
При этом шеф «Дождя» выразила сожаление, что ведущий телеканала Алексей Коростелев, допустивший оговорку за которой последовала обструкция СМИ в Латвии, был уволен на эмоциях.
«Потому что находились под эмоциями, потому что эта ошибка Лешина… Нам казалось, что это полный кошмар со всех сторон, от нас отвернутся все – украинцы, латыши… Что, собственно, они и сделали. Нам это казалось такой катастрофой, что на фоне всех комментариев, которые сыпались со всех сторон… Понятно, что это решение [об увольнении Коростелева] принималось быстро, эмоционально, резко. Конечно, за ошибку не увольняют – а мы все знали, что это ошибка. Можно было убрать его из эфира, остановиться, подумать. Мы сделали плохо, понимали, что делаем плохо. Нам, конечно, очень противно от этого», – сказала Наталья Синдеева.