Обращение главного редактора к читателям газеты Postimees на русском языке

У Rus.Postimees высокие стандарты. Мы помним, что серьезные тексты, над которыми порой работают месяцами, – это то, что читатель ценит по-настоящему, даже если ежедневные заботы не позволяют вникать в них с неослабным вниманием. И с этого пути мы не сойдем.

Хочу поблагодарить всех журналистов, редакторов и верстальщиков, которые трудятся над этой газетой. В начале для рубрики «Важно» писала опытнейший журналист Ирина Каблукова, затем к нашей редакции примкнула талантливейшая Анастасия Тидо, которая пишет материалы и для этой рубрики, и для других. Большую работу на темы культуры и в рубрике «Персона» выполняет культуролог Ян Левченко, он же редактор газеты. «Спорт» всегда насыщает событиями Инна Мельникова, а «Стиль жизни» осмысляет Вера Копти. Елена Поверина-Черных и Павел Соболев делают для газеты отличные интервью и колонки. Покинувшие Россию коллеги Иван Скрябин и Наталия Гребнева каждый день «переходили» границу Эстонии и России, рассказывая о происходящем там. Опытный журналист Дмитрий Мороз рассказывает об Украине и войне с таким количеством реалий, как мало кто может в Эстонии. Нелли Котова – выпускающий редактор, и без нее не было бы газеты. Спасибо всем, кто сделал вклад в наше общее дело.