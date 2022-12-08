Дорогой читатель! Сегодня увидел свет один из последних выпусков еженедельника Postimees на русском языке в 2022 году, последний выйдет 22 декабря. Издание полноценной бумажной газеты на русском языке в Эстонии – дело непростое, поскольку размеры нашего рынка малы. Издание этой газеты стало возможным благодаря готовности государства покрыть элементарные расходы. Как и другие основанные на частном капитале русскоязычные медиа Эстонии, мы находимся в ожидании решения по субсидиям в новом году. Оно должно быть принято, насколько мы понимаем, в январе.
Обращение главного редактора к читателям газеты Postimees на русском языке
Тогда и станет ясно, сможем ли мы издавать еженедельник, тираж которого на данный момент по меркам Эстонии огромен – более 40 000 экземпляров. Мы знаем, что тысячи читателей уже привыкли к нашей газете и высоко ее ценят, считая результатом качественной журналистской работы.
К сожалению, мы не можем гарантировать, что издание газеты продолжится, хотя и очень хотим этого. Как бы то ни было, портал Rus.Postimees в прекрасной форме и продолжит работать несмотря ни на что. Наши журналисты каждый день предлагают читателям новости, аналитику, расследования, репортажи и обзоры, которые позволяют не просто быть в курсе происходящего, но и, надеемся, помогают читателю принимать взвешенные решения, касающиеся как личной, так и общественной жизни.
Последние месяцы часть русскоязычной редакции Postimees работала каждый день, чтобы удовлетворить запрос читателей, уважающих бумажное издание с его вдумчивостью и основательностью. Мы перевели множество лучших текстов эстонских журналистов, но главное для нас – писать на русском языке специально для вас и быть вам полезными.
Наши журналисты рассказывали обо всей палитре современной жизни. От расследования по сделкам Таллиннского порта до проницательных репортажей из полузаброшенных поселков Ида-Вирумаа. От сюжетов о положении мирных жителей в Украине во время вой ны до эксклюзивных интервью с оппозиционными российскими интеллектуалами и деятелями культуры. От увлекательного разбора влияния эстонского языка на русский и наоборот (мы даже придумали новый термин – «рустонский») до историй людей, оказавшихся в беде. И конечно, неизменно разнообразные, порой конфликтные полосы мнений, динамичный спорт, привлекательный стиль жизни, стабильный цикл занимательных исторических сюжетов.
У Rus.Postimees высокие стандарты. Мы помним, что серьезные тексты, над которыми порой работают месяцами, – это то, что читатель ценит по-настоящему, даже если ежедневные заботы не позволяют вникать в них с неослабным вниманием. И с этого пути мы не сойдем.
Хочу поблагодарить всех журналистов, редакторов и верстальщиков, которые трудятся над этой газетой. В начале для рубрики «Важно» писала опытнейший журналист Ирина Каблукова, затем к нашей редакции примкнула талантливейшая Анастасия Тидо, которая пишет материалы и для этой рубрики, и для других. Большую работу на темы культуры и в рубрике «Персона» выполняет культуролог Ян Левченко, он же редактор газеты. «Спорт» всегда насыщает событиями Инна Мельникова, а «Стиль жизни» осмысляет Вера Копти. Елена Поверина-Черных и Павел Соболев делают для газеты отличные интервью и колонки. Покинувшие Россию коллеги Иван Скрябин и Наталия Гребнева каждый день «переходили» границу Эстонии и России, рассказывая о происходящем там. Опытный журналист Дмитрий Мороз рассказывает об Украине и войне с таким количеством реалий, как мало кто может в Эстонии. Нелли Котова – выпускающий редактор, и без нее не было бы газеты. Спасибо всем, кто сделал вклад в наше общее дело.
До встречи на портале Rus.Postimees в любое время дня и ночи и, надеемся, на страницах еженедельника в новом году!