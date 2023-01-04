Лукас: гегемония русского языка в качестве второго иностранного в школах будет разрушена

Школы в небольших населенных пунктах сталкиваются с тем, что, помимо английского языка, учащиеся изучают русский, поскольку другого выбора в качестве второго иностранного языка в школе нет, однако уже с сентября этого года выбор иностранных языков должен расшириться во всех школах, пишет Rus.ERR.

По словам министра образования Тыниса Лукаса, в связи с сложившейся традицией, в настоящее время в большинстве школ Эстонии есть только один иностранный язык категории Б, в основном, это русский язык: «Осенью для всех школ будет введено обязательство предоставить на выбор и второй иностранный язык. Так гегемония русского языка в качестве второго иностранного будет разрушена и выбор увеличится».

В русскоязычных школах дела обстоят иначе, поскольку сегодня в качестве иностранных здесь изучают эстонский и, как правило, английский языки, но с полным переходом на эстоноязычное образование в 2024 году эстонский язык перестанет считаться иностранным, и школы также будут обязаны предоставить больший выбор иностранных языков.