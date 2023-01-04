Министерство образования и науки намерено снизить долю преподавания русского языка в местных школах путем предоставления учащимся большего выбора: с сентября в эстонских школах, помимо английского, который является иностранным языком категории А, должно предлагаться по меньшей мере два иностранных языка категории Б.
Лукас: гегемония русского языка в качестве второго иностранного в школах будет разрушена
Школы в небольших населенных пунктах сталкиваются с тем, что, помимо английского языка, учащиеся изучают русский, поскольку другого выбора в качестве второго иностранного языка в школе нет, однако уже с сентября этого года выбор иностранных языков должен расшириться во всех школах, пишет Rus.ERR.
По словам министра образования Тыниса Лукаса, в связи с сложившейся традицией, в настоящее время в большинстве школ Эстонии есть только один иностранный язык категории Б, в основном, это русский язык: «Осенью для всех школ будет введено обязательство предоставить на выбор и второй иностранный язык. Так гегемония русского языка в качестве второго иностранного будет разрушена и выбор увеличится».
В русскоязычных школах дела обстоят иначе, поскольку сегодня в качестве иностранных здесь изучают эстонский и, как правило, английский языки, но с полным переходом на эстоноязычное образование в 2024 году эстонский язык перестанет считаться иностранным, и школы также будут обязаны предоставить больший выбор иностранных языков.
Если многие школы заявляют, что найти дополнительных учителей иностранных языков будет непросто, то, по мнению Лукаса, с введением новой учебной программы проблем не возникнет.