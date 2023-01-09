Столтенберг не исключает поставку тяжелых танков Украине

«Нет, не исключаю. Но и обещать ничего не могу», - цитирует шведская газета Svenska Dagbladet ответ Столтенберга на вопрос о поставках Киеву тяжелых танков Leopard и Abrams.

Генеральный секретарь НАТО уточнил, что прекращать поддержку украинской армии нельзя, несмотря на проблематичность реализации таких решений, а война закончится переговорами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг читает лекцию о России, Украине и вызовах политики безопасности НАТО во время завтрака Civita в университетском зале Аула в Осло, Норвегия, 8 декабря 2022 года. Фото: NTB

«Понимаю, что правительствам может быть трудно найти деньги на это, но, к сожалению, мы живем в опасном мире, и мы должны поддерживать мир. Это стоит денег, - сказал Столтенберг. - Наиболее вероятно, что эта война завершится за столом переговоров. То, чего украинцы смогут достичь, зависит от соотношения сил на земле. Если мы хотим, чтобы Украина осталась независимой, то мы должны продолжать ее поддерживать оружием».

Генсек НАТО напомнил, что Украина получила западного оружия больше, чем можно было себе представить, и вскоре Киеву будут переданы американские ЗРК Patriot.

Фото: EPA/Toms Kalnins

Киев неоднократно просил у западной коалиции немецкие танки Leopard и американские Abrams, но получал отказы. В начале января стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение передать ВСУ так называемые «легкие» танки - бронированные разведывательные машины с высокой подвижностью AMX-10 RC, которые вооружены 105-мм пушкой. Аналогичные решения были приняты в Германии и США.

Поставки Украине тяжелых танков Leopard поддерживают отдельные политики ФРГ.

«Ни одна война не может быть выиграна без наступательных вооружений. И поскольку концепт состоит в том, что Украине не предоставляют наступательных вооружений, не важно, будут ли это более дальнобойные боеприпасы для HIMARS, войну невозможно выиграть в обороне, - ранее отмечал в интервью Rus.Postimees политолог, старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов. - Находясь в обороне, можно войну пытаться не проиграть, истекая кровью. Поэтому для меня есть вопросы концептуального характера касательно позиции Запада в этом конфликте. Мне кажется, что пока Запад стоит на позициях "резать кошке хвост по частям". И Запад регулирует темп войны довольно мощно. При тех поставках вооружений, которые существуют сегодня, добиться целей, которые Украина обозначает как "победа", подчеркну, с моей точки зрения, невозможно. И снова подчеркну, что, сохранив свою независимость и суверенитет до сегодняшнего дня, через 10 месяцев войны, Украина уже победила».

Ранее в понедельник представитель канцелярии польского президента Якоб Кумах заявил, что Варшава может направить Киеву танки Leopard только в рамках символической поддержки.

«Говорить о том, что Польша отдаст несколько десятков или сотен танков - это абсурд, создание альтернативной реальности», - сказал Кумах в эфире радиостанции Zet.