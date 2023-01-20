Самое странное, что я сейчас наблюдаю, это некоторое смещение взглядов даже у самых сознательных и либерально настроенных россиян. Тех, кого еще полгода назад я называла единомышленниками, перестаю понимать. Даже те, кого я считала неподвластными российской пропаганде, преподносят сюрпризы, пишет публицист Ева Пунш.
ЕВА ПУНШ ⟩ Прежде чем жаловаться на Эстонию, имей мужество назвать войну по имени
А начинается все с простого – с изменения терминологии. Не называем войну войной. Повтори сто раз «спецоперация», не желая нарушать российское законодательство, и вот уже получается, что никакой войны-то и нет. И как результат, читаю удивление: «а почему это нас все невзлюбили»?
Интересный парадокс: Россия вносит Эстонию в список «недружественных стран», но граждане России называют себя «лояльными Эстонии» и просят сделать исключение для них в плане выдачи виз. Например, читаем петицию с просьбой – пустить в Эстонию российских владельцев местной недвижимости.
Нет, к собственному правительству они ни с какими петициями не обращаются. Это как раз понятно – по двум причинам: 1) это бессмысленно, 2) чревато большими неприятностями. Но даже в тексте петиции, обращенной к эстонским властям, причина визового запрета не называется. Вот так скромно: с 18.08.2022 – нам закрыли въезд. Видимо, просто так, на пустом месте. Мы не олигархи и не политики, мы ни на что не влияем и не решаем. Нас-то за что?!
И будто нет никакой войны, словно нет угроз от публичных персон и официальных лиц РФ в сторону той же Эстонии.
Пишем о том, что Эстония сама себя наказывает, не пуская «российского туриста», лишая собственных предпринимателей отрасли гостеприимства прибыли. «Ну кому помешают питерские студенты, которые хотят попить кофе на Ратушной площади в Таллинне».
Тщательно выбираем слова, очень деликатно называем войну «сложившейся ситуацией». Такое вот неконтролируемое никем стихийное бедствие, или что-то вроде пандемии.
Похожие петиции были же и в ковидные времена, когда вирус «закрыл границы», тогда также не летали самолеты, были проблемы с выдачей виз. Отличный вариант самообмана – сделать вид, что это просто Эстония придумывает какие-то законы, совершенно «случайно» затрагивающие и нас, надо же просто объяснить, что мы исключение, ну как в ковид, у нас вот и прививка есть, и ключ от квартиры.
Но если не называть вещи своими именами, то в итоге мы получаем вывод, что «все не так однозначно» (фраза, вызывающая уже не просто смех, но скорее раздражение), и давайте-ка откатим назад, типа, мы погорячились, вы погорячились. Нас же связывают глубокие узы — вот он, ключик от квартиры, эти там пусть другие дерутся, но это же не повод нас домой не пускать.
В ответ на вопрос «а что же мы можем сделать?» я точно не призываю никого идти на баррикады: нет, я предлагаю другое. Может быть, начать с того, чтобы хотя бы самим себе признаться в том, что идет война, начатая Россией, гибнут люди, разрушаются города. Просто называть войну войной?
Это ответ на многие вопросы. Да, во времена войны общество поляризуется. Эстония, как и многие другие страны, выбрала сторону – поддержка Украины. Поддержка многоуровневая – гуманитарная, финансовая, политическая. Не получится – одной рукой помогать Украине, принимать ее беженцев, а другой рукой – принимать туристов из страны-агрессора.
Да, конечно, исключения возможны, но не для туристов. Например, для политических беженцев из России, для тех, кому там грозит фактическая опасность от их несогласия с политикой государства, для тех, кто называет войну войной, но не для тех, кто делает удивленное лицо: «а что случилось?».
Но и этого недостаточно. Среди согласных с тем, что Россия – агрессор, что спецоперация – это настоящая война, все равно хватает «неоднозначников» с их псевдогуманизмом. Я имею в виду тех, кто предлагает считать россиян – такими же жертвами войны, как и украинцев, кто предлагает сочувствовать воинам агрессора за убогость их экипировки.
Люди гибнут с обеих сторон, да, конечно. Но одна конкретная сторона (страна) приняла решение начать войну. Невозможно в настоящее время парить «над схваткой» и требовать признания своего права на нейтральную позицию, особенно для граждан России.
И не стоит искать русофобии, нацизма, фашизма у соседей, но при этом так стремиться к ним. Странно упрекать Эстонию (Латвию, Литву, Польшу – подставить нужное) в том, что эти страны нарушают права российских граждан. Российское государство само с этим отлично справляется.