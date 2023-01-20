ЕВА ПУНШ ⟩ Прежде чем жаловаться на Эстонию, имей мужество назвать войну по имени

Похожие петиции были же и в ковидные времена, когда вирус «закрыл границы», тогда также не летали самолеты, были проблемы с выдачей виз. Отличный вариант самообмана – сделать вид, что это просто Эстония придумывает какие-то законы, совершенно «случайно» затрагивающие и нас, надо же просто объяснить, что мы исключение, ну как в ковид, у нас вот и прививка есть, и ключ от квартиры.

Но если не называть вещи своими именами, то в итоге мы получаем вывод, что «все не так однозначно» (фраза, вызывающая уже не просто смех, но скорее раздражение), и давайте-ка откатим назад, типа, мы погорячились, вы погорячились. Нас же связывают глубокие узы — вот он, ключик от квартиры, эти там пусть другие дерутся, но это же не повод нас домой не пускать.

В ответ на вопрос «а что же мы можем сделать?» я точно не призываю никого идти на баррикады: нет, я предлагаю другое. Может быть, начать с того, чтобы хотя бы самим себе признаться в том, что идет война, начатая Россией, гибнут люди, разрушаются города. Просто называть войну войной?