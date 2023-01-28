ВИДЕО ⟩ Кадры с нагрудных камер, разоблачающие жестокость полиции США

Агентство Reuters пояснило, что видео, снятое полицейскими камерами, было опубликовано в сети через день после того, как всем уволенным бывшим сотрудникам правоохранительных органов Мемфиса, которые сами также являются темнокожими, были предъявлены обвинения в убийстве Тайра Николса и других преступлениях, связанных с арестом.

На видео Тайер Николс, которого вытащили из машины, зовет на помощь свою мать, в то время как пятеро полицейских избивают его, пишет Reuters. Мужчина, уже лежа на земле, говорит полиции, что ничего не делал, - добавляет детали к видео Der Spiegel.

Теперь, после обнародования видео, люди в США вышли на улицы, чтобы выразить протест против насилия со стороны полиции, добавили в Der Spiegel. По сообщению Reuters, жертвой стал молодой темнокожий мужчина, у которого остался 4-летний сын.

BBC сообщила, что скорая помощь прибыла на место через 20 минут после того, как полиция протащила Тайера Николса по земле к полицейской машине.

Video shows #TyreNichols beaten to Death by 5 Memphis officers & The Later Bragging about how it 🥺 watch full video https://t.co/sRMRYpF1XW pic.twitter.com/B3sgWS4cU2 — Stay In Your Bag Podcast (@siybpodcast) January 28, 2023

Полиция арестовала Николса 7 января по обвинению в неосторожном вождении, и, по данным местного полицейского управления, произошла «стычка», когда полицейские подошли к автомобилю. В ведомстве добавили, что Николс попытался сбежать от правоохранительных органов, и когда его арестовали, последовало очередное «противостояние».

У Николса была болезнь Крона, и он изо всех сил пытался поддерживать вес. Его масса тела составляла около 65 килограммов, в то время как все сотрудники правоохранительных органов, причастные к смерти Николса, весили более 90 килограммов. Двое из них играли в футбольной команде колледжа.