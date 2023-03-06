График ⟩ Разбираем варианты: кому реформисты могут предложить создать коалицию?

Перед выборами в Партии реформ заявили, что в ночь выборов Кая Каллас велела своим коллегам по партии держать рот на замке. Во избежание слухов обещали принять решение только на заседании правления.

В то же время можно будет увидеть, будет ли нарушена созданная первым правительством Юри Ратаса традиция распределения министерских портфелей поровну между всеми партиями. Партия реформ этого не хочет, их победа настолько ошеломительна, что равное распределение портфелей просто несправедливо. Также Кристийна Каллас и «Ээсти 200» ранее высказывали мнение, что результаты выборов должны быть отражены в распределении министерских портфелей, и что соцдемы тоже не будут против этого сильно возражать.