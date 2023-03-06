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СМИ: Китай шпионит за США через портовые краны

rus.postimees.ee
СМИ: Китай шпионит за США через портовые краны
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Президент США Джо Байден встречается с председателем Китая Си Цзиньпином на полях саммита лидеров G20 на Бали, куда не пригласили Путина, Индонезия, 14 ноября 2022 года.
Президент США Джо Байден встречается с председателем Китая Си Цзиньпином на полях саммита лидеров G20 на Бали, куда не пригласили Путина, Индонезия, 14 ноября 2022 года. Фото: Reuters

Пентагон опасается слежки Пекина за военными поставками США через гигантские портовые краны производства КНР, которые работают в американских портах.

Министерство обороны США озабочено возможностями крупных портовых кранов китайского производства по сбору разведывательных данных. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Некоторые представители органов национальной безопасности и Пентагона сравнили причальные краны китайского производителя ZPMC с троянским конем. Хотя они сравнительно хорошо сделаны и недороги, они содержат сложные датчики, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения контейнеров, что вызывает опасения, что Китай может собирать информацию о материальных средствах, приходящих в страну или вывозимых для поддержки военных операций США по всему миру», - отмечает газета.

В посольстве КНР в Вашингтоне изданию на эту анонимную информацию заявили, что опасения США о кранах-шпионах «вызваны паранойей». Дипломаты Пекина полагают, что теории о китайской угрозе нужны для препятствования торгово-экономического сотрудничества между странами и они наносят ущерб самим Соединенным Штатам.

Начало 2023 года было отмечено очередными взаимными упреками Вашингтона и Пекина по теме шпионажа. 4 февраля американские военные сбили китайский аэростат, который несколько дней летал над США. В администрации президента Байдена заявляли, что аэростат был оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки. В Пекине настаивали на том, что аппарат использовался исключительно в метеорологических целях и оказался над территории США случайно.

«Я надеюсь, что мы с этим разберемся, но извиняться за то что мы сбили этот шар, я не собираюсь», - заявлял тогда Джо Байден.

Затем последовала серия сообщений об уничтожении неопознанных летающих объектов у границ США, но как позже уточняли в Белом доме, все они не представляли опасности и не были связаны с разведкой в пользу Китая.

Американо-китайская шпиономания совпадает с ростом напряженности вокруг Тайваня, который в Пекине считают своей территорией, а США независимым государством.

«Китай сейчас очевидно не готов к военному противостоянию с США. Американцам было бы выгодно, если бы Китай напал на остров сейчас. Их бы там просто раздолбали, и все. Но китайцы это осознают и не делают таких шагов. Руководство Китая все-таки меритократическое. В последние годы они всегда вели себя разумно, за исключением отдельных моментов, исходя из интересов большинства населения, а не призрачных вещей вроде «национального престижа» и прочей фигни, которая отравляет жизнь всей северной Евразии сейчас», - ранее отмечал в интервью Rus.Postimees востоковед Михаил Коростиков.

По оценкам эксперта Китаю нужно еще 10-20 лет мирного развития, чтобы стать способным противостоять военной мощи США, а выстраивание антикитайской оси вокруг КНР не получается из-за экономической зависимости стран региона от Пекина.

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