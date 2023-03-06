СМИ: Китай шпионит за США через портовые краны

«Некоторые представители органов национальной безопасности и Пентагона сравнили причальные краны китайского производителя ZPMC с троянским конем. Хотя они сравнительно хорошо сделаны и недороги, они содержат сложные датчики, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения контейнеров, что вызывает опасения, что Китай может собирать информацию о материальных средствах, приходящих в страну или вывозимых для поддержки военных операций США по всему миру», - отмечает газета.

Начало 2023 года было отмечено очередными взаимными упреками Вашингтона и Пекина по теме шпионажа. 4 февраля американские военные сбили китайский аэростат, который несколько дней летал над США. В администрации президента Байдена заявляли, что аэростат был оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки. В Пекине настаивали на том, что аппарат использовался исключительно в метеорологических целях и оказался над территории США случайно.



«Я надеюсь, что мы с этим разберемся, но извиняться за то что мы сбили этот шар, я не собираюсь», - заявлял тогда Джо Байден.



Затем последовала серия сообщений об уничтожении неопознанных летающих объектов у границ США, но как позже уточняли в Белом доме, все они не представляли опасности и не были связаны с разведкой в пользу Китая.