Пентагон опасается слежки Пекина за военными поставками США через гигантские портовые краны производства КНР, которые работают в американских портах.
СМИ: Китай шпионит за США через портовые краны
Министерство обороны США озабочено возможностями крупных портовых кранов китайского производства по сбору разведывательных данных. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Некоторые представители органов национальной безопасности и Пентагона сравнили причальные краны китайского производителя ZPMC с троянским конем. Хотя они сравнительно хорошо сделаны и недороги, они содержат сложные датчики, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения контейнеров, что вызывает опасения, что Китай может собирать информацию о материальных средствах, приходящих в страну или вывозимых для поддержки военных операций США по всему миру», - отмечает газета.
В посольстве КНР в Вашингтоне изданию на эту анонимную информацию заявили, что опасения США о кранах-шпионах «вызваны паранойей». Дипломаты Пекина полагают, что теории о китайской угрозе нужны для препятствования торгово-экономического сотрудничества между странами и они наносят ущерб самим Соединенным Штатам.
Начало 2023 года было отмечено очередными взаимными упреками Вашингтона и Пекина по теме шпионажа. 4 февраля американские военные сбили китайский аэростат, который несколько дней летал над США. В администрации президента Байдена заявляли, что аэростат был оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки. В Пекине настаивали на том, что аппарат использовался исключительно в метеорологических целях и оказался над территории США случайно.
«Я надеюсь, что мы с этим разберемся, но извиняться за то что мы сбили этот шар, я не собираюсь», - заявлял тогда Джо Байден.
Затем последовала серия сообщений об уничтожении неопознанных летающих объектов у границ США, но как позже уточняли в Белом доме, все они не представляли опасности и не были связаны с разведкой в пользу Китая.
Американо-китайская шпиономания совпадает с ростом напряженности вокруг Тайваня, который в Пекине считают своей территорией, а США независимым государством.
«Китай сейчас очевидно не готов к военному противостоянию с США. Американцам было бы выгодно, если бы Китай напал на остров сейчас. Их бы там просто раздолбали, и все. Но китайцы это осознают и не делают таких шагов. Руководство Китая все-таки меритократическое. В последние годы они всегда вели себя разумно, за исключением отдельных моментов, исходя из интересов большинства населения, а не призрачных вещей вроде «национального престижа» и прочей фигни, которая отравляет жизнь всей северной Евразии сейчас», - ранее отмечал в интервью Rus.Postimees востоковед Михаил Коростиков.
По оценкам эксперта Китаю нужно еще 10-20 лет мирного развития, чтобы стать способным противостоять военной мощи США, а выстраивание антикитайской оси вокруг КНР не получается из-за экономической зависимости стран региона от Пекина.