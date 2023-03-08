«России должно быть стыдно». Госдепартамент США осудил расстрел пленного солдата ВСУ

«Страшные кадры, как этого безоружного украинца казнят после того, как он просто сказал "Слава Украине", поражают своим варварством, - сказал представитель Госдепа. - Мы считаем, что России должно быть стыдно за себя».

Российские военные попирают основные правила войны и «элементарную человечность», когда устраивают подобные зверства, добавил Нед Прайс.

«К сожалению, вероятно, это будет не последний случай зверств и военных преступлений, счет которых идет уже на десятки тысяч фактов, которые фиксируют наши украинские партнеры», - цитирует представителя Госдепа СNN.

В январе о том, что международный трибунал по военным преступлениям России в Украине может появиться уже летом 2023 года, говорила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Видеозапись расстрела военного ВСУ появилась в соцсетях днем шестого марта. В кадре мужчина, стоя в небольшом углублении в земле, курит сигарету и в диалоге с неизвестными произносит известный лозунг свободной Украины – «Слава Украине». После этого мужчину расстреливают под нецензурную брань сразу из нескольких автоматов.

Казнь вызвала широкий общественный резонанс. Соцсети заполнили фотографии убитого украинского военного, графические изображения его профиля, или лаконичные посты с фразой – «Герою слава».

Публикации солидарности с казненным мужчиной появились в пабликах всех официальных структур Киева и лично президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал найти убийц.

Во вторник седьмого марта журналистам удалось найти родственников расстрелянного солдата. Героем, который сказал в лицо оккупантам «Слава Украине», оказался 41-летний Тимофей Шадура, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.





Военнослужащий числился пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года. Он участвовал в боях под Бахмутом, который российская армия штурмует уже восемь месяцев. Информацию об установлении личности предварительно подтверждали в ВСУ.

В парламенте Украины обсуждается вопрос посмертного присвоения казненному солдату ВСУ звания Героя Украины.