В Москве проходят обыски у Нобелевских лауреатов

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Обыски проходят, в том числе, у председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, зампредседателя центра Никиты Петрова, у матери Александры Поливановой и председателя правления общества «Мемориал» Яна Рачинского. Кроме того силовики зашли в квартиры историка Александра Гурьянова, сотрудников организации Галины Иорданской, Алены Козловой и Ирины Островской. Об этом «Новой газете Европа» рассказал юрист правозащитной организации Арсений Левинсон.

«Как следует из копии постановления, обыски проходят по делу о «реабилитации нацизма» (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК), которое возбудили 3 марта 2023 года», - рассказал юрист, отметив, что силовики препятствовали допуску адвокатов на место обысков.

Известно, что после обысков правозащитников отвезут на допросы в Следственный комитет.

«Мемориал» - старейшая правозащитная организация России, которая была создана при непосредственном участии Нобелевского лауреата академика Андрея Сахарова и поддержке Бориса Ельцина. Сотрудники «Мемориала» добивались открытия советских архивов, изучали места захоронений на местах расстрелов, которые проводили сотрудники госбезопасности СССР, составляли подробные списки репрессированных и оказывали правовую поддержку современным политическим заключенным в России. В списках политзеков РФ от «Мемориала» в настоящее время около тысячи человек.

16 марта обыски прошли у бывших сотрудников «Мемориала» в Перми. У нескольких человек изъяли личные вещи и отвезли на допросы.