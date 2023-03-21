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В Москве проходят обыски у Нобелевских лауреатов

Полиция пришла по адресам сотрудников «Мемориала»
, журналист
В Москве проходят обыски у Нобелевских лауреатов
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Иосиф Сталин во время Тегеранской конференции, ноябрь-декабрь 1943 года. Сталин - фактический глава советского государства в 1922-1953 годах. Только в годы «Большого террора» 1937-1938 годов под руководством и с согласия Сталина были арестованы полтора миллиона человек, из них около 700 тысяч приговорены к расстрелу.
Иосиф Сталин во время Тегеранской конференции, ноябрь-декабрь 1943 года. Сталин - фактический глава советского государства в 1922-1953 годах. Только в годы «Большого террора» 1937-1938 годов под руководством и с согласия Сталина были арестованы полтора миллиона человек, из них около 700 тысяч приговорены к расстрелу. Фото: U.S. Signal Corps photo / общественное достояние

Серию обысков с раннего утра 21 марта проводят силовики по квартирам московских сотрудников правозащитной организации «Мемориал», которая осенью 2022 года была удостоена Нобелевской премии мира. Уголовное дело возбуждено по статье «реабилитация нацизма».

Обыски проходят, в том числе, у председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, зампредседателя центра Никиты Петрова, у матери Александры Поливановой и председателя правления общества «Мемориал» Яна Рачинского. Кроме того силовики зашли в квартиры историка Александра Гурьянова, сотрудников организации Галины Иорданской, Алены Козловой и Ирины Островской. Об этом «Новой газете Европа» рассказал юрист правозащитной организации Арсений Левинсон.

«Как следует из копии постановления, обыски проходят по делу о «реабилитации нацизма» (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК), которое возбудили 3 марта 2023 года», - рассказал юрист, отметив, что силовики препятствовали допуску адвокатов на место обысков.

Известно, что после обысков правозащитников отвезут на допросы в Следственный комитет.

«Мемориал» - старейшая правозащитная организация России, которая была создана при непосредственном участии Нобелевского лауреата академика Андрея Сахарова и поддержке Бориса Ельцина. Сотрудники «Мемориала» добивались открытия советских архивов, изучали места захоронений на местах расстрелов, которые проводили сотрудники госбезопасности СССР, составляли подробные списки репрессированных и оказывали правовую поддержку современным политическим заключенным в России. В списках политзеков РФ от «Мемориала» в настоящее время около тысячи человек.

16 марта обыски прошли у бывших сотрудников «Мемориала» в Перми. У нескольких человек изъяли личные вещи и отвезли на допросы.

По сообщениям российских государственных СМИ уголовное дело по статье «реабилитация нацизма» было возбуждено в начале марта в связи с тем, что «Мемориал» якобы включил в списки репрессированных тех, кто сотрудничал в годы Второй мировой войны с оккупационными властями нацистской Германии. В практике СССР предателями объявлялись все, кто не просто сотрудничал с оккупационными властями, но даже просто оказался в плену.
 

В конце февраля 2022 года Верховный суд РФ признал законным решения нижестоящих российских судов о ликвидации «Мемориала» из-за нарушения закона об «иностранных агентах». Доказать несостоятельность претензий Генпрокуратуры по этим обвинениям правозащитникам в российской юрисдикции не удалось.

В октябре 2022 года «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира. Глава организации Ян Рачинский тогда сказал Rus.Postimees, что память о репрессированных родственниках невозможно запретить и работа правозащитников будет продолжена в любом случае.

«Память о дедах и прадедах сильнее, чем любая пропаганда», - сказал Рачинский в тот день.

Вместе с российскими правозащитниками Нобелевской премии в 2022 году были удостоены украинский Центр гражданских свобод и белорусский правозащитник Алесь Беляцкий. 3 марта 2023 года Алесь Беляцкий стал первым в истории лауреатом Нобелевской премии мира, которого осудили после присуждения премии. Минский суд приговорил 60-летнего правозащитника к десяти годам тюрьмы.

О том, что репрессии против инакомыслящих в России будут только нарастать, ранее нам говорили многие эксперты. Законодатели и общественники РФ готовят возвращение норм, которые были в практике преследования критиков власти во времена правления Иосифа Сталина.

Пожилая женщина с портретом Иосифа Сталина - фактического главы советского государства в 1922-1953 годах. Только в годы «Большого террора» 1937-1938 годов под руководством и с согласия Сталина были арестованы полтора миллиона человек, из них около 700 тысяч приговорены к расстрелу.
Пожилая женщина с портретом Иосифа Сталина - фактического главы советского государства в 1922-1953 годах. Только в годы «Большого террора» 1937-1938 годов под руководством и с согласия Сталина были арестованы полтора миллиона человек, из них около 700 тысяч приговорены к расстрелу. Фото: Postimees

В России продолжается реабилитация Сталина. В регионах восстанавливаются мемориальные доски, связанные с именем одного из самых кровавых руководителей России. Город Волгоград ежегодно на один день переименовывается в Сталинград. В этом городе только что установлен памятник Сталину. Ранее в России была введена уголовная ответственность за сравнение сталинского режима с нацистским и обсуждения совместного начала Второй мировой войны Гитлером и Сталиным с раздела Польши в 1939 году.

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