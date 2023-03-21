Серию обысков с раннего утра 21 марта проводят силовики по квартирам московских сотрудников правозащитной организации «Мемориал», которая осенью 2022 года была удостоена Нобелевской премии мира. Уголовное дело возбуждено по статье «реабилитация нацизма».
В Москве проходят обыски у Нобелевских лауреатов
Обыски проходят, в том числе, у председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, зампредседателя центра Никиты Петрова, у матери Александры Поливановой и председателя правления общества «Мемориал» Яна Рачинского. Кроме того силовики зашли в квартиры историка Александра Гурьянова, сотрудников организации Галины Иорданской, Алены Козловой и Ирины Островской. Об этом «Новой газете Европа» рассказал юрист правозащитной организации Арсений Левинсон.
«Как следует из копии постановления, обыски проходят по делу о «реабилитации нацизма» (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК), которое возбудили 3 марта 2023 года», - рассказал юрист, отметив, что силовики препятствовали допуску адвокатов на место обысков.
Известно, что после обысков правозащитников отвезут на допросы в Следственный комитет.
«Мемориал» - старейшая правозащитная организация России, которая была создана при непосредственном участии Нобелевского лауреата академика Андрея Сахарова и поддержке Бориса Ельцина. Сотрудники «Мемориала» добивались открытия советских архивов, изучали места захоронений на местах расстрелов, которые проводили сотрудники госбезопасности СССР, составляли подробные списки репрессированных и оказывали правовую поддержку современным политическим заключенным в России. В списках политзеков РФ от «Мемориала» в настоящее время около тысячи человек.
16 марта обыски прошли у бывших сотрудников «Мемориала» в Перми. У нескольких человек изъяли личные вещи и отвезли на допросы.
По сообщениям российских государственных СМИ уголовное дело по статье «реабилитация нацизма» было возбуждено в начале марта в связи с тем, что «Мемориал» якобы включил в списки репрессированных тех, кто сотрудничал в годы Второй мировой войны с оккупационными властями нацистской Германии. В практике СССР предателями объявлялись все, кто не просто сотрудничал с оккупационными властями, но даже просто оказался в плену.
В конце февраля 2022 года Верховный суд РФ признал законным решения нижестоящих российских судов о ликвидации «Мемориала» из-за нарушения закона об «иностранных агентах». Доказать несостоятельность претензий Генпрокуратуры по этим обвинениям правозащитникам в российской юрисдикции не удалось.
В октябре 2022 года «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира. Глава организации Ян Рачинский тогда сказал Rus.Postimees, что память о репрессированных родственниках невозможно запретить и работа правозащитников будет продолжена в любом случае.
«Память о дедах и прадедах сильнее, чем любая пропаганда», - сказал Рачинский в тот день.
Вместе с российскими правозащитниками Нобелевской премии в 2022 году были удостоены украинский Центр гражданских свобод и белорусский правозащитник Алесь Беляцкий. 3 марта 2023 года Алесь Беляцкий стал первым в истории лауреатом Нобелевской премии мира, которого осудили после присуждения премии. Минский суд приговорил 60-летнего правозащитника к десяти годам тюрьмы.
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