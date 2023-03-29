В студии Postimees Тоомас Алаталу: насколько опасно для Европы размещение ядерного оружия в Беларуси?

- Можно ли считать решение Владимира Путина разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие продолжением той же линии, в рамках которой состоялась приостановка участия России в договоре СНВ-3? Какая из этих мер опаснее для Запада? Или оба этих шага имеют в большей степени пропагандистское назначение, а не практическое, и должны показать населению РФ, что у России очень много врагов среди ядерных держав, и только, мол, поэтому Россия не смогла захватить Украину?

- Руководство Североатлантического альянса в связи с заявлением властей России о размещении ядерного оружия в Беларуси выпустило свое заявление, в котором указало, что НАТО не теряет бдительности и внимательно следит за ситуацией. При этом подчеркивалось, что НАТО не замечает никаких серьезных изменений в ядерной политике России, которые давали бы повод скорректировать позицию альянса. Можно ли предположить, что в Кремле разочарованы такой сдержанной реакцией, тем, что напугать Запад не получается?

- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что заявление Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - это шаг к внутренней дестабилизации Беларуси, который резко повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения России и Путина у народа Беларуси. Можно ли предположить, что это решение действительно будет очень непопулярным среди населения Беларуси, что недовольство им может быть угрозой для режима Лукашенко?