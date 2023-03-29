Несмотря на то, что по официальным данным в 2022 году в Эстонии остались больше 30 000 военных беженцев из Украины, влияние этого фактора на демографию страны не стоит переоценивать, заявил Rus.Postimees демограф Аллан Пуур.
«Число беженцев относительно невелико». Эксперт отрицает влияние украинцев на демографию Эстонии
«Это имеет некоторое влияние, но его не следует переоценивать. Во-первых, число беженцев все еще относительно невелико по сравнению с населением Эстонии. Во-вторых, несмотря на то, что украинские беженцы были хорошо приняты в Эстонии, быть беженцем, вероятно, не является статусом большого комфорта, который заставляет людей думать о том, чтобы иметь больше детей», - сказал в большом интервью Rus.Postimees профессор народонаселения, ведущий научный сотрудник Эстонского Института социальных наук Таллиннского университета Аллан Пуур.
Демограф полагает, что многие гражданки Украины, которые приехали в эстонию, «имеют мужей в Украине, и значительная часть из них, вероятно, вернется, если ситуация в Украине улучшится».
Ранее об отсутствии заметного влияния военных беженцев на демографию Эстонии заявляли в Центре мониторинга развития «Украинские военные беженцы в Эстонии - население и интеграция». На этом фоне горуправа Тарту отменила бесплатный проезд для военных беженцев.
В то же время профессор Аллан Пуур прогнозирует сокращение доли этнических эстонцев в стране в ближайшие два десятилетия.
«Если нетто-миграция останется положительной, как это было в последние 7-8 лет, вероятно, мы увидим некоторое дальнейшее снижение доли эстонцев в течение следующих 10-20 лет. Эстония явно становится все более привлекательным местом для иммигрантов», - отметил эксперт.
По его словам в ближайшие годы в Эстонии продолжатся антирекорды рождаемости.
Читайте подробный анализ причин падения рождаемости в нашем интервью с Алланом Пууром.