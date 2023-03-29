«Число беженцев относительно невелико». Эксперт отрицает влияние украинцев на демографию Эстонии

«Это имеет некоторое влияние, но его не следует переоценивать. Во-первых, число беженцев все еще относительно невелико по сравнению с населением Эстонии. Во-вторых, несмотря на то, что украинские беженцы были хорошо приняты в Эстонии, быть беженцем, вероятно, не является статусом большого комфорта, который заставляет людей думать о том, чтобы иметь больше детей», - сказал в большом интервью Rus.Postimees профессор народонаселения, ведущий научный сотрудник Эстонского Института социальных наук Таллиннского университета Аллан Пуур.

Демограф полагает, что многие гражданки Украины, которые приехали в эстонию, «имеют мужей в Украине, и значительная часть из них, вероятно, вернется, если ситуация в Украине улучшится».

В то же время профессор Аллан Пуур прогнозирует сокращение доли этнических эстонцев в стране в ближайшие два десятилетия.

«Если нетто-миграция останется положительной, как это было в последние 7-8 лет, вероятно, мы увидим некоторое дальнейшее снижение доли эстонцев в течение следующих 10-20 лет. Эстония явно становится все более привлекательным местом для иммигрантов», - отметил эксперт.

По его словам в ближайшие годы в Эстонии продолжатся антирекорды рождаемости.