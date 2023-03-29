Пять с половиной лет за «Путлера». Петербуржец сел в тюрьму за комментарий

По данным независимых петербургских СМИ у осужденного на иждивении сын инвалид. Сам Белоусов сообщал, что после Нового года он десять дней удерживался в неотапливаемой тюремной камере.



Накануне был вынесен приговор мужчине за рисунок его дочери, где ребенок нарисовал, как российские ракеты летят в Украину. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы. Он смог сбежать из под домашнего ареста до вынесения приговора. Его дочери грозит детский дом.



«Я думаю, что все люди, которые говорят о том, что россияне недостаточно сопротивляются, или что они трусы, вот просто каждый из этих людей должен задать себе вопрос: а чем лично я был бы готов пожертвовать? Вот я был бы готов на то, чтобы меня изнасиловали за то, что я сказал «нет войне»? Был бы я готов оказаться в психиатрической тюрьме за свое мнение? Просто за то, что я реализую свое конституционное право на то, чтобы сказать «нет, я не согласен с действиями правительства». Готов ли я, например, быть лишенным родительских прав, потому что власти посчитают, что я не способен воспитать такого хорошего российского патриота? Мне кажется, что это очень важный момент. Людям, которые говорят "идите на улицу и боритесь босиком", стоит поставить себя на место тех людей, которые действительно борются. Стоит подумать о том, чем они были бы готовы пожертвовать в этой ситуации. Стоит», - говорила ранее в интервью Rus.Postimees Евгения Кара-Мурза, жена российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, которому в Москве грозит до 25 лет тюрьмы по сфабрикованному уголовному делу.



Ранее Rus.Postimees сообщал о сроке в 13 лет лагерей по статье терроризм, который был вынесен молодому человеку за неудачную попытку поджога военкоммата в Подмосковье в знак протеста с развязанной Путиным войной в Украине. При этом в исправительных колониях России руководящие посты занимают бывшие члены неонацистских группировок, причастные к убийствам иностранцев.