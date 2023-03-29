Комментарий в социальной сети «ВКонтакте» с критикой действий российской армии в Украине обернулся для жителя Петербурга лишением свободы на 5 лет и 6 месяцев.
Пять с половиной лет за «Путлера». Петербуржец сел в тюрьму за комментарий
Московский районный суд Петербурга 29 марта приговорил местного жителя Олега Белоусова к пяти с половиной годам лагерей за комментарий в соцсети, сообщает в среду «Медиазона».
По версии следствия, 3 апреля 2022 года мужчина написал в группе «Питерские копатели» во «ВКонтакте» комментарий: «Путин - предатель номер один, разворовавший страну, и военный преступник. А кто эти убийства начал? Путлер. Русскоязычные города Харьков и Мариуполь можно сносить?».
Донос в правоохранительные органы написал другой участник того же паблика, который позже заявлял, что сожалеет о своем обращении к российским силовикам.
«Я хотел, чтобы человек осознал и перевоспитался. Мне хотелось, чтобы ему не просто дали 50 тысяч штрафа. Мне хотелось, чтобы ему нарисовали условку - полгода, например. Я не про реальный [срок], в силу того, что Олег вроде как инвалид», - объяснял свой донос другой любитель раскопок Сергей Чмыхун.
У гособвинения же действия россиянина, который назвал Путина – Путлером, были оценены в 9 лет и 6 месяцев колонии. Прокуратура запрашивала именно такой срок по статье о военных «фейках». Осужденного обвинили в действиях по мотивам политической, идеологической или национальной ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК – до десяти лет лишения свободы).
По данным независимых петербургских СМИ у осужденного на иждивении сын инвалид. Сам Белоусов сообщал, что после Нового года он десять дней удерживался в неотапливаемой тюремной камере.
Накануне был вынесен приговор мужчине за рисунок его дочери, где ребенок нарисовал, как российские ракеты летят в Украину. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы. Он смог сбежать из под домашнего ареста до вынесения приговора. Его дочери грозит детский дом.
«Я думаю, что все люди, которые говорят о том, что россияне недостаточно сопротивляются, или что они трусы, вот просто каждый из этих людей должен задать себе вопрос: а чем лично я был бы готов пожертвовать? Вот я был бы готов на то, чтобы меня изнасиловали за то, что я сказал «нет войне»? Был бы я готов оказаться в психиатрической тюрьме за свое мнение? Просто за то, что я реализую свое конституционное право на то, чтобы сказать «нет, я не согласен с действиями правительства». Готов ли я, например, быть лишенным родительских прав, потому что власти посчитают, что я не способен воспитать такого хорошего российского патриота? Мне кажется, что это очень важный момент. Людям, которые говорят "идите на улицу и боритесь босиком", стоит поставить себя на место тех людей, которые действительно борются. Стоит подумать о том, чем они были бы готовы пожертвовать в этой ситуации. Стоит», - говорила ранее в интервью Rus.Postimees Евгения Кара-Мурза, жена российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, которому в Москве грозит до 25 лет тюрьмы по сфабрикованному уголовному делу.
Ранее Rus.Postimees сообщал о сроке в 13 лет лагерей по статье терроризм, который был вынесен молодому человеку за неудачную попытку поджога военкоммата в Подмосковье в знак протеста с развязанной Путиным войной в Украине. При этом в исправительных колониях России руководящие посты занимают бывшие члены неонацистских группировок, причастные к убийствам иностранцев.