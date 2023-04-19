Мигранты из исламских стран думают, что в Эстонии есть работа

Религиовед их Хельсинки отмечает, что проблемы, связанные с относительно новым большим меньшинством, схожи в разных странах и не связаны с религией. «В 1970-х годах самой большой социальной проблемой в Швеции были финны-бездельники, в конце XIX века Соединенные Штаты были очень обеспокоены католиками из Ирландии, которые, казалось, бросали вызов Америке WASP . В таких городах, как Хельсинки, растет число молодежных банд (хотя в 1970-х годах было еще хуже), - улыбается эксперт. - Существуют программы по интеграции молодежи мигрантов в финское общество, но кажется, что они не очень эффективны».

По мнению Каарины Айтамурто, причина в том, что все эти программы разработаны с финской точки зрения и не учитывают точку зрения этих молодых людей. Кроме того, влияние на процесс оказывает и общее сокращение служб социального обеспечения.



«Это также означает, что ученики с особыми потребностями попадают в обычные классы в школе. Существует поколение детей мигрантов, многие из которых с детства испытывают дискриминацию и не чувствуют, что могут найти свое место в финском обществе, - говорит доктор философии Хельсинского университета. - В дополнение к повседневному расизму проводятся многочисленные тесты на подачу одного и того же заявления на работу как "Матти" или "Мохаммед". И угадайте, кто обычно получает работу».



При этом эксперт отмечает, что в Финляндии, где только что к власти пришли правые партии вместо социал-демократов, мигрантофобия становится все более популярной у политиков.



«Эту риторику взяли на вооружение и некоторые политики из более авторитетных партий. Конечно, всегда легко найти козла отпущения. Если вы приедете в какой-нибудь менее привилегированный финский пригород, например, в Корсо, то вскоре найдете местного пьяницу, который будет жаловаться, что мигранты забрали его работу и девушку, которую он бы точно не получил», - улыбаясь, рассказывает эксперт о корнях успеха правых популистов у обывателей.