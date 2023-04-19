Пропагандистам Кремля присылают бюсты в подарок после убийства Татарского

Сразу пятерым так называемым российским «военкорам» и военным экспертам неизвестные отправили в подарок позолоченные бюсты сталинского маршала Георгия Жукова. Об этом 19 апреля пишет российская пресса, напоминая, что второго апреля в центре Петербурга в результате взрыва позолоченного бюста погиб Z-пропагандист Владлен Татарский. Заминированная скульптура была подарена автору цитаты «всех убьем, всех ограбим» прямо на творческой встрече.

На этот раз позолоченные гипсовые головы были приготовлены для экспертов Константина Исаева и Константина Сивкова, «военкора» Владислава Шурыгина, сотрудника ТАСС Михаила Терещенко и политолога Тимофея Сергейцева. По данным издания Baza, бюсты были заказаны онлайн в Ульяновске. На их изготовление ушло всего пять дней. А стоили «подарки» 9850 рублей с доставкой (около 110 евро – прим.ред.). Заказчика ищут.

Однако после убийства с помощью такого же бюста военкора Татарского, он же Максим Фомин, те, кто занят аналогичной пропагандистской работой, стали бдительнее.

«Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку вскрывала полиция и взрывники… Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский», - рассказал «Коммерсанту» Константин Сивков.