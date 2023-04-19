Пропагандистам Кремля присылают бюсты в подарок после убийства Татарского

Сразу несколько Z-пропагандистов, которые называют себя «военкорами» и военными экспертами, удостоились чести Владлена Татарского. Им тоже дарят позолоченные бюсты. Но после убийства Татарского за бюстами ходят взрывотехники.
Сразу пятерым так называемым российским «военкорам» и военным экспертам неизвестные отправили в подарок позолоченные бюсты сталинского маршала Георгия Жукова. Об этом 19 апреля пишет российская пресса, напоминая, что второго апреля в центре Петербурга в результате взрыва позолоченного бюста погиб Z-пропагандист Владлен Татарский. Заминированная скульптура была подарена автору цитаты «всех убьем, всех ограбим» прямо на творческой встрече.
На этот раз позолоченные гипсовые головы были приготовлены для экспертов Константина Исаева и Константина Сивкова, «военкора» Владислава Шурыгина, сотрудника ТАСС Михаила Терещенко и политолога Тимофея Сергейцева. По данным издания Baza, бюсты были заказаны онлайн в Ульяновске. На их изготовление ушло всего пять дней. А стоили «подарки» 9850 рублей с доставкой (около 110 евро – прим.ред.). Заказчика ищут.
Однако после убийства с помощью такого же бюста военкора Татарского, он же Максим Фомин, те, кто занят аналогичной пропагандистской работой, стали бдительнее.
«Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку вскрывала полиция и взрывники… Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский», - рассказал «Коммерсанту» Константин Сивков.
Этот бывший сотрудник Генштаба ВС РФ известен в том числе своими идеями по уничтожению США с помощью серии ядерных ударов по спящему Йеллоустонскому супервулкану и тихоокеанским разломам. «США и вся транснациональная элита будут уничтожены», - регулярно мечтает Сивков о таком варианте применения Москвой ядерного оружия.
По данным телеграм-канала Shot, этому бывшему офицеру российского Генштаба за последний месяц уже дважды приходили «подозрительные отправления». До бюста ему пытались передать цветы и неизвестный предмет, но отставной генштабист получать подарки не стал.
В случае с Татарским бюст был передан из рук в руки петербурженкой Дарьей Треповой, которая планировала покинуть Россию после вручения заминированного бюста. Она сама едва не погибла во время взрыва, явно не ожидая такого развития событий. Из опубликованных в российских СМИ данных следует, что девушка могла не знать о начинке «подарка». ФСБ утверждает, что за покушением стоит Киев и сторонники Навального. И официальные власти Украины, и сторонники лидера российской оппозиции эти утверждения опровергали.
Во время покушения на Татарского был ранен ранее депортированный из Эстонии пророссийский активист Сергей Чаулин. Его друзья сообщали, что мужчина получил серьезные ранения. Сам он последний раз появлялся в соцсетях в ночь после взрыва, рассказывая, что выжил чудом.