С начала апреля жертвами войны стали десятки женщин и детей

«С 24 февраля 2022 года, ознаменовавшего начало крупномасштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 17 апреля 2023 года УВКПЧ зафиксировало 22 904 жертвы среди гражданского населения в стране: 8 534 убитых и 14 370 раненых», - сказано в новой сводке на сайте ведомства Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Неделю назад подтверждалось 22 734 убитых и раненых. В июне 2022 года ООН подтверждала 10 000 гражданских жертв, развязанной Путиным войны. К годовщине полномасштабного вторжения количество жертв перевалило за 21 000.

Только с начала апреля 2023 года подтверждается гибель 85 мирных жителей. Среди них: 41 мужчина, 21 женщина, 2 мальчика, 1 девочка, а также 20 взрослых, пол которых пока не известен.



С 1 апреля подтверждается 239 случаев ранений. В том числе ранения различнйо степени тяжести получили 80 мужчин, 54 женщины, 3 мальчика, 2 девочки, а также 100 взрослых, пол которых пока не известен.

Подавляющее большинство жертв наступило в результате применения взрывного оружия широкого действия - 83 убитых и 215 раненых (92% от всех жертв апреля – прим.ред.).

«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения», - снова отмечают в ООН.

