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С начала апреля жертвами войны стали десятки женщин и детей

Новые данные ООН
rus.postimees.ee
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48-летняя Людмила из Николаевской области целует руку дочери. 13-летняя София восстанавливается после перенесенного артиллерийского обстрела. «Я просто обожаю врачей, которые не думали о своей безопасности, но спасли ей жизнь. Оперировали под звуки взрывов на заднем плане», - рассказала мама UNICEF. Еще в феврале 2022 года у Софии были длинные волосы и она мечтала стать психотерапевтом. Сейчас ее короткая стрижка ежиком едва прикрывает большой шрам на голове, ее дом разрушен.
48-летняя Людмила из Николаевской области целует руку дочери. 13-летняя София восстанавливается после перенесенного артиллерийского обстрела. «Я просто обожаю врачей, которые не думали о своей безопасности, но спасли ей жизнь. Оперировали под звуки взрывов на заднем плане», - рассказала мама UNICEF. Еще в феврале 2022 года у Софии были длинные волосы и она мечтала стать психотерапевтом. Сейчас ее короткая стрижка ежиком едва прикрывает большой шрам на голове, ее дом разрушен. Фото: © UNICEF / UN0647553 / Bundzilo

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтверждает десятки убийств и ранений женщин в Украине с начала апреля. Растут и цифры жертв среди детей.

«С 24 февраля 2022 года, ознаменовавшего начало крупномасштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 17 апреля 2023 года УВКПЧ зафиксировало 22 904 жертвы среди гражданского населения в стране: 8 534 убитых и 14 370 раненых», - сказано в новой сводке на сайте ведомства Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Неделю назад подтверждалось 22 734 убитых и раненых. В июне 2022 года ООН подтверждала 10 000 гражданских жертв, развязанной Путиным войны. К годовщине полномасштабного вторжения количество жертв перевалило за 21 000.

Только с начала апреля 2023 года подтверждается гибель 85 мирных жителей. Среди них: 41 мужчина, 21 женщина, 2 мальчика, 1 девочка, а также 20 взрослых, пол которых пока не известен.

С 1 апреля подтверждается 239 случаев ранений. В том числе ранения различнйо степени тяжести получили 80 мужчин, 54 женщины, 3 мальчика, 2 девочки, а также 100 взрослых, пол которых пока не известен.

Подавляющее большинство жертв наступило в результате применения взрывного оружия широкого действия - 83 убитых и 215 раненых (92% от всех жертв апреляприм.ред.).

«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения», - снова отмечают в ООН.
 

Данные УВКПЧ ООН о количестве жертв среди мирного населения с 24 февраля 2022 года по 13 марта 2023 года.
Данные УВКПЧ ООН о количестве жертв среди мирного населения с 24 февраля 2022 года по 13 марта 2023 года. Фото: сайт Верховного управления ООН по правам человека ohchr.org

Преступления России против украинских детей ранее стали основанием для выдачи ордера на арест Владимира Путина. О решение Международного уголовного суда в Гааге (МУС) было объявлено 17 марта. Rus.Postimees вместе с экспертом, который лично работает с адвокатами МУС, подробно анализировал суть претензий судей к Путину и уполномоченной по правам ребенка при нем Марии Львовой-Беловой.

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