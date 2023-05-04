Кирби: США не причастны к атаке Кремля беспилотниками

Власти США официально опровергли утверждения Кремля о том, что за ударами дронов по Москве стоит Вашингтон. В то же время стало известно, что очевидцы наблюдали беспилотники задолго до ударов по центру Москвы, но силовики на их сигналы не отреагировали.
«Нелепыми» называют в Совете национальной безопасности США утверждения российских властей, что за атаками на Кремль стоят американские власти.
«Мы не диктуем им [украинским властям] условия, на которых они должны защищаться или проводить операции. Однако мы четко давали им понять публично и в частном порядке, что мы не поощряем и не позволяем им наносить удары за пределами Украины, - заявил в эфире MSNBC координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. - Я могу заверить вас, что Соединенные Штаты не принимали в этом никакого участия. Песков просто лжет».
Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прямо обвинил Вашингтон в причастности к атакам Кремля с использованием дронов-камикадзе.
«Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. И каждый раз Киеву дают право в выборе средств, - сказал Песков журналистам в четверг утром. - Такие решения: определение целей, определение средств и так далее - это все диктуется Киеву из Вашингтона, и нам об этом хорошо известно».
Песков при этом фактически перешел к угрозам террористического характера, напоминая о второй чеченской войне с которой началось президентство Путина. Пресс-секретарь российского лидера внезапно напомнил о «настоятельных обращениях» Путина к западному сообществу с призывами не помогать террористам.
«Не послушались. И многие страны мира столкнулись с чудовищными проявлениями международного терроризма. Случилось много трагедий. Вот очень хочется, чтобы люди не забывали эту историю», - отметил Песков.
Rus.Postimees ранее рассказывал о реакции экспертов на удары дронами по Кремлю, журналисты анализируют странности атаки и гадают о сроках начала контрнаступления ВСУ.
Два дрона долетели прямо до Кремля в ночь на 3 мая. Днем в среду соцсети растиражировали записи, где с разных точек видна лишь одна атака, когда дрон-камикадзе взрывается около флагштока с президентским штандартом, который поднимают над Кремлем, когда в нем работает президент.
Источники издания Baza утверждают, что дроны смогли долететь до Кремля без помех, потому что в условиях праздничных дней соответствующие службы не смогли оперативно принять решения о действиях по неизвестным дронам.
«Беспилотники летели на сверхнизкой высоте. Их заметили задолго до подлета к Москве, в Мособласти, в том числе и местные жители. Однако областные ведомства и экстренные службы изначально решили, что сообщения людей о беспилотниках - очередной эпизод истерии с дронами», - пишет Baza со ссылкой на свои источники.
Серьезность ситуации стала очевидна, когда беспилотники пролетели московскую кольцевую дорогу, а силовики стали докладывать о дронах своим начальникам.
«Но из-за позднего времени и майских праздников должной моментальной реакции не последовало», - утверждает собеседник СМИ.
В Кремле через несколько часов после того, как стало известно об атаке дронами Кремля, заявили, что парад на Красной площади 9 мая отменять не будут. Rus.Postimees ранее анализировал, что осталось в 2023 году от главного пропагандистского праздника российских властей.