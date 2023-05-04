Кирби: США не причастны к атаке Кремля беспилотниками

«Нелепыми» называют в Совете национальной безопасности США утверждения российских властей, что за атаками на Кремль стоят американские власти.

«Мы не диктуем им [украинским властям] условия, на которых они должны защищаться или проводить операции. Однако мы четко давали им понять публично и в частном порядке, что мы не поощряем и не позволяем им наносить удары за пределами Украины, - заявил в эфире MSNBC координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. - Я могу заверить вас, что Соединенные Штаты не принимали в этом никакого участия. Песков просто лжет».

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прямо обвинил Вашингтон в причастности к атакам Кремля с использованием дронов-камикадзе.

«Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. И каждый раз Киеву дают право в выборе средств, - сказал Песков журналистам в четверг утром. - Такие решения: определение целей, определение средств и так далее - это все диктуется Киеву из Вашингтона, и нам об этом хорошо известно».