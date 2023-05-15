Банк Эстонии призвал правительство приступить к сокращению дефицита госбюджета

По словам Каазика, сокращение дефицита должно пройти постепенно в последующие годы, на следующий год было бы разумным поставить цель в достижение 3-процентного дефицита.

«На наш взгляд, шаг, который правительство предложило в качестве мысленного эксперимента - что в следующем году дефицит мог бы составить 3 процента, хорошая цель, но на ней не следует останавливаться, а следует потихоньку идти дальше», - сказал Каазик на заседании комиссии и подчеркнул, что за четыре года государство могло бы еще сильнее приблизиться к сбалансированному бюджету.