Эстонский экспорт в Россию растет, несмотря на санкции

«Если сравнивать март прошлого года и этого, то экспорт в Россию вырос с 57 млн евро до 74 млн евро. 44% от экспорта составляют машины и транспортное оборудование: это печатные машины и центрифуги», - рассказала ERR аналитик Департамента статистики Яне Леппметс.

Эксперт на госслужбе уточняет, что на самом деле объемы экспортируемых через восточную границу грузов остались примерно прежними, но в условиях инфляции цены на товары выросли.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел призывают не делать поспешных выводов, а данные статистики рассматривать не за один месяц.

«Если сравнивать первый квартал текущего года с четвертым кварталом прошлого, то видно, что объем экспорта из Эстонии вырос не сильно», - цитирует издание главу отдела МИД Тыниса Нирка.

В МИД настаивают, что большая часть экспортируемых в РФ продуктов - это товары пришедшие в Эстонию из других стран, а эстонская продукция в марте составила лишь четверть от всего экспорта в Россию.

«Из всех товаров, отправленных в Россию, всего 23% были сделаны в Эстонии», - сказала Яне Леппметс.

В Департаменте статистики пока прогнозируют сохранение существующих объемов эстонского экспорта в РФ.

Новость о росте экспорта пришла после того, как Налогово-таможенный департамент предоставил Rus.Postimees подробные данные о росте экспорта из Эстонии через РФ в страны Кавказа и Средней Азии. По многим группам товаров рост экспорта исчисляется сотнями и тысячами процентов. Наши источники в логистическом бизнесе РФ подтвердили опасения Каи Каллас, что значительная часть грузов, которые отправляются в соседние с РФ страны, на самом деле остается в России. Таким образом иностранный бизнес помогает Москве обходить ранее принятые санкции.

«Мы призываем эстонские предприятия соблюдать эти жесткие санкции. Это крайне важно для того, чтобы сделать войну для агрессора очень затратной», - цитирует ERR господина Нирка из МИД Эстонии.

Ранее стало известно, что 11-й пакет антироссийских санкций, который может быть согласован до конца июня, в первую очередь будет касаться контроля за ранее принятыми санкционными ограничениями.

На этом фоне эксперты Международного валютного фонда указывают на необходимость скорейшего повышения налогов в Эстонии, для сокращения бюджетного дефицита.