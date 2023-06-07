Семеро детей убиты, а тридцать семь покалечены. В ООН назвали цифру гражданских жертв войны в мае

С 1 по 31 мая 2023 года УВКПЧ зафиксировало 858 жертв среди мирного населения в Украине. Из них 174 человека были убиты. Среди убитых - 97 мужчин, 56 женщин, 6 мальчиков, 1 девочка, а также 14 взрослых, пол которых пока не известен. ООН подтверждает 684 случая ранения мирных жителей. Среди раненых - 246 мужчин, 171 женщина, 23 мальчика, 14 девочек, а также 230 взрослых, пол которых пока не известен.

Данне опубликованы на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

84% жертв зафиксированы «на территории, подконтрольной правительству». 16% убитых и раненых в мае относятся к территориям Украины, которые оккупировала Россия.

Вновь подавляющее большинство жертв связано с применением взрывного оружия широкого радиуса поражения – 161 убитый и 642 раненых (94% от общего количества жертв мая 2023 года). От мин и других боеприпасов забытых в земле погибли 13, а ранены 42 мирных жителя (6% жертв мая).

Общее число подтверждаемых ООН жертв по состоянию на 4 июня выросло до 24 425 жертв.

«С 24 февраля 2022 года, ознаменовавшего начало широкомасштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 4 июня 2023 года УВКПЧ зафиксировало 24 425 жертв среди гражданского населения в стране: 8 983 убитых и 15 442 раненых», - сказано в сообщении ведомства Фолькера Тюрка.

Правозащитники ООН считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

«Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения», - снова отмечают в УВКПЧ.

Отметку в 24 тысячи гражданских жертв статистика ООН преодолела в конце мая. 23 000 жертв подтверждались в начале мая. К годовщине полномасштабного вторжения ВС РФ страшные цифры перевалили за 21 000 убитых и раненых. Год назад, в июне 2022 года в УВКПЧ подтверждали 10 000 жертв.