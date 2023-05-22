Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обновило страшные цифры с подтвержденными случаями убийств и увечий мирных жителей в ходе развязанной Путиным войны.
Число жертв войны среди мирного населения Украины превысило 24000 человек
«С 24 февраля 2022 года, ознаменовавшего начало широкомасштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 21 мая 2023 года УВКПЧ зафиксировало 24 012 жертв среди гражданского населения в стране: 8 895 убитых и 15 117 раненых», - сказано в сводке ведомства Фолькера Тюрка, которая опубликована вечером 22 мая на сайте УВКПЧ.
Таким образом, с 1 мая количество гражданских жертв, которое подтверждает ООН, выросло на 637 человек. В начале мая УВКПЧ сообщало о 23 375 жертвах.
Наибольшее число жертв фиксируется на территориях, которые контролировались Киевом на момент начала появления жертв - 19 324 жертвы (6 910 убитых и 12 414 раненых).
В июне 2022 года ООН подтверждала 10 000 жертв. В начале сентября страшная цифра приблизилась к 14 000. К концу октября число жертв среди мирного населения выросло до 16 000 человек. 17 000 жертв подтверждалось уже в конце ноября. 10 января 2023 года количество гражданских жертв превысило 18 000 человек. К годовщине полномасштабного вторжения эта страшная цифра перевалила за 21 000 жертв. В марте страшные цифры перешагнули за 22 000 убитых и раненых. Отметку в 23 000 жертв данные ООН преодолели к началу мая.
«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения», - вновь отмечают правозащитники ООН.
Только с начала мая в Украине среди гражданских лиц были убиты 76 мужчин, 38 женщин, 4 мальчика, 1 девочка, а также 14 взрослых, пол которых пока не известен. С 1 мая ранены 182 мужчины, 116 женщин, 15 мальчиков, 7 девочек, а также 146 взрослых, пол которых пока не известен.
По-прежнему девять из десяти смертей или ранений гражданских лиц связаны с применением взрывного оружия широкого действия. Около 10 процентов жертв вызвано срабатыванием мин и неразорвавшихся сразу после применения боеприпасов.
К годовщине полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Rus.Postimees анализировал причины привыкания пользователей СМИ к подобным новостям. Тогда же УВКПЧ в подробном годовом докладе впервые сообщило о жертвах развязанной Путиным войны среди мирного населения на территории РФ. Новая статистика ООН о гражданских жертвах пришла в день, когда россияне, утверждающие, что они воюют на стороне ВСУ, проводят войсковые операции сразу в двух регионах РФ – Брянской и Белгородской областях.