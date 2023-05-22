Число жертв войны среди мирного населения Украины превысило 24000 человек

«С 24 февраля 2022 года, ознаменовавшего начало широкомасштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 21 мая 2023 года УВКПЧ зафиксировало 24 012 жертв среди гражданского населения в стране: 8 895 убитых и 15 117 раненых», - сказано в сводке ведомства Фолькера Тюрка, которая опубликована вечером 22 мая на сайте УВКПЧ.

Таким образом, с 1 мая количество гражданских жертв, которое подтверждает ООН, выросло на 637 человек. В начале мая УВКПЧ сообщало о 23 375 жертвах.

Наибольшее число жертв фиксируется на территориях, которые контролировались Киевом на момент начала появления жертв - 19 324 жертвы (6 910 убитых и 12 414 раненых).

«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения», - вновь отмечают правозащитники ООН.

Только с начала мая в Украине среди гражданских лиц были убиты 76 мужчин, 38 женщин, 4 мальчика, 1 девочка, а также 14 взрослых, пол которых пока не известен. С 1 мая ранены 182 мужчины, 116 женщин, 15 мальчиков, 7 девочек, а также 146 взрослых, пол которых пока не известен.

По-прежнему девять из десяти смертей или ранений гражданских лиц связаны с применением взрывного оружия широкого действия. Около 10 процентов жертв вызвано срабатыванием мин и неразорвавшихся сразу после применения боеприпасов.

