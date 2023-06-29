В боях на территории России погибли 14 солдат, которые жили рядом с Эстонией

Во время рейда бойцов «Русского добровольческого корпуса» в Белгородскую область погибли не менее четырнадцати уроженцев Псковской области. Об этом сообщил губернатор соседнего с Эстонией региона РФ. Участники рейда обвинили чиновника во лжи.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников продолжает рассказывать подробности того, как развязанная Путиным война, пришла в Россию. Накануне Rus.Postimees цитировал главу граничащего с Эстонией региона, назвавшего имена летчиков вертолета Ка-52, которые погибли после того, как их сбили наемники Евгения Пригожина во время своего странного похода на Москву.
Теперь Ведерников рассказал о псковском следе в нашумевшем рейде бойцов «Русского добровольческого корпуса» (РДК) в Белгородскую область, который начался еще 1 июня. Тогда отряды россиян, сражающиеся за независимость Украины, атаковали приграничные российские населенные пункты Новая Таволжанка и Шебекино.
«Еще одно тяжелое событие, о котором нужно сказать, это прощание с военнослужащими из Великих Лук, Псковского, Великолукского, Новосокольнического, Пустошкинского и Опочецкого районов. Они погибли в начале месяца при атаке ДРГ на Белгородскую область. Похороны проходили на прошлой и на этой неделе. К сожалению, это не последние траурные мероприятия. На данный момент нам известно как минимум о 14 погибших в те дни», - заявил псковский губернатор.
После рассказа о гибели целой группы уроженцев Псковской области Михаил Ведерников заявил, что погибшие «выстояли», несмотря на собственную смерть.
«Они настоящие герои. Не дрогнули в трудный час перед лицом превосходящих сил противника. Выстояли и доказали, что, как бы ни было трудно, победа будет за нами», - уверен чиновник.
Михаил Ведерников также подтвердил факт пленения еще десяти уроженцев Псковщины. Кадры с пленными бойцы РДК показывали еще четыре недели назад.
После этого губернатор Псковской области заявил, что возвращение троих российских военнослужащих домой, которые попали в плены в ходе тех боев, стало возможно лишь благодаря активным переговорам с участием секретаря генсовета партии «Единая Россия», вице-спикера Совета Федерации и бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака. Того самого чиновника РФ, который в оккупированном Херсоне в 2022 года заявлял, что Россия там «навсегда».
«Мы сделали все возможное, чтобы форсировать переговоры об обмене наших пленных. Большое содействие оказал наш сенатор Андрей Турчак», - утверждает Ведерников.
Заявления о переговорах не соответствуют действительности, ответили Ведерникову представители «Русского добровольческого корпуса».
«Никаких переговоров вы не вели и троих пленных вы не меняли - просто командир РДК сдержал слово, данное русским солдатам! Напомню, что по условиям договорённости, солдаты МО РФ сложили оружие, им была оказана надлежащая медицинская помощь, и они были просто переданы Российской стороне на границе Сумской и Белгородской областей. Так что, господин Ведерников, лучше попридержите свою желчь и вранье до следующих обращений к своему электорату», - сказано в заявлении РДК.
11 июня в Telegram-канале «Русского добровольческого корпуса» была опубликована запись диалога командира РДК Дениса Никитина с тремя пленными, которых готовили к передаче в Россию.
«С вами был уговор. Если сдаетесь, вас обменивают после оказания медицинской помощи. Медицинскую помощь вам оказали. Я слово свое сдержал. Украинская сторона слово свое сдержала. Вас сейчас передадут домой. Я очень бы хотел, чтобы наши с вами жизненные пути больше не пересекались. И уж точно не на поле боя. Желаю выздоровления. Искренне хочу, чтобы вы уже оружие в руки не брали. Возвращайтесь с миром», - сказал пленным Никитин.
Развязанная Путиным полномасштабная война России с Украиной продолжается 491 день.
Rus.Postimees еще в марте поговорил с командиром РДК после их первого нашумевшего рейда на территории РФ.