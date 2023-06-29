В боях на территории России погибли 14 солдат, которые жили рядом с Эстонией

После этого губернатор Псковской области заявил, что возвращение троих российских военнослужащих домой, которые попали в плены в ходе тех боев, стало возможно лишь благодаря активным переговорам с участием секретаря генсовета партии «Единая Россия», вице-спикера Совета Федерации и бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака. Того самого чиновника РФ, который в оккупированном Херсоне в 2022 года заявлял, что Россия там «навсегда».

«Мы сделали все возможное, чтобы форсировать переговоры об обмене наших пленных. Большое содействие оказал наш сенатор Андрей Турчак», - утверждает Ведерников.

Глава сепаратистской самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин (справа) и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на пресс-конференции в Донецке, 23 февраля 2022 года. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Заявления о переговорах не соответствуют действительности, ответили Ведерникову представители «Русского добровольческого корпуса».

«Никаких переговоров вы не вели и троих пленных вы не меняли - просто командир РДК сдержал слово, данное русским солдатам! Напомню, что по условиям договорённости, солдаты МО РФ сложили оружие, им была оказана надлежащая медицинская помощь, и они были просто переданы Российской стороне на границе Сумской и Белгородской областей. Так что, господин Ведерников, лучше попридержите свою желчь и вранье до следующих обращений к своему электорату», - сказано в заявлении РДК.

11 июня в Telegram-канале «Русского добровольческого корпуса» была опубликована запись диалога командира РДК Дениса Никитина с тремя пленными, которых готовили к передаче в Россию.



Командир РДК Денис Никитина разговаривает с тремя пленными российскими военными, уроженцами Псковской области, которые выжили во время боев в Белгородской области в начале июня 2023 года. Фото: Telegram-канал "Русского добровольческого корпуса"

«С вами был уговор. Если сдаетесь, вас обменивают после оказания медицинской помощи. Медицинскую помощь вам оказали. Я слово свое сдержал. Украинская сторона слово свое сдержала. Вас сейчас передадут домой. Я очень бы хотел, чтобы наши с вами жизненные пути больше не пересекались. И уж точно не на поле боя. Желаю выздоровления. Искренне хочу, чтобы вы уже оружие в руки не брали. Возвращайтесь с миром», - сказал пленным Никитин.