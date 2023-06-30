Россия была бы разделена на две части в случае завершения мятежа Пригожина в Москве

«Если бы г-н Пригожин выполнил свой первоначальный план, Россия была бы уже разделена как минимум на две части. Потому что, если бы Пригожин в тот день вошел в пустой Кремль, он показал бы публике, что Кремль пуст. Министров нет. Настоящих высокопоставленных чиновников там нет. Все они сбежали, а он продемонстрировал, что сейчас в России нет никакой власти. В такой ситуации, некоторые чиновники из Санкт-Петербурга или откуда-то еще начнут заявлять, что они являются легитимной властью, что создает ситуацию двух властей в стране, которая тут же будет разделена», - сказал руководитель Главного управления разведки МО Украины интервью изданию The Drive.

Избежать такого развития событий позволило время, которое российское руководство получило благодаря переговорам с Пригожиным, считает Буданов.

«Но все же их позиция как всевластной опоры была сильно подорвана действиями Пригожина и уже никогда не будет прежней», - уверен глава военной разведки ВСУ.

Колонны ЧВК Вагнер, которые в субботу 24 июня выдвинулись на север из Ростовской области, не дошли до Москвы всего 200 километров. По официальной версии Пригожин отменил поход на Москву после переговоров с Александром Лукашенко.

На вопрос о том, будет ли свергнут Путин, Кирилл Буданов выразил уверенность, что Владимир Путин вскоре потеряет власть.

«Они продемонстрируют смену власти более-менее легальным путем. Как именно это произойдет, мы скоро увидим», - сказал Кирилл Буданов.

После мятежа Пригожина Владимир Путин демонстрирует небывалую публичную активность. Помимо серии обращений к гражданам РФ с утверждениями, что сплотившаяся вокруг власти страна смогла избежать гражданской войны, он впервые за несколько лет вышел в толпу людей. Это произошло в Дагестане и породило волну подозрений, что в акции участвовал двойник президента РФ.