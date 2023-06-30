ФСБ получила приказ убить Пригожина

После того, что СМИ назвали «мятежом Пригожина», ФСБ получила задание ликвидировать главаря наемников ЧВК «Вагнер», заявил руководитель Главного управления разведки МО Украины.
«Нам известно, что ФСБ была поставлена задача убить его. Удастся ли им это сделать? Посмотрим. В любом случае, все подобные потенциальные покушения не будут быстрыми. Им потребуется некоторое время, чтобы выработать правильные подходы и достичь стадии, когда они будут готовы провести масштабную операцию», - сказал Кирилл Буданов в интервью изданию The Drive.
Глава военной разведки ВСУ подчеркнул, что нет никаких гарантий, что приказ будет выполнен.
«Я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это выполнить? Осмелятся ли они выполнить этот приказ?» - уточнил Буданов.
«Судьба Пригожина дальше не предрешена, потому что у него достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя от покушений 〈…〉 у Пригожина достаточно возможностей, чтобы обеспечить себе хорошее убежище. Тут всесилие Путина переоценивать не следует», - заявил Rus.Postimees в минувший понедельник петербургский политолог Григорий Голосов.
Во вторник стало известно, что ФСБ закрыла уголовное дело о вооруженном мятеже, которое было возбуждено в отношении Пригожина в пятницу, 23 июня.
Кирилл Буданов отказался комментировать слухи о контактах между Пригожиным и ГУР, но уточнил, что военная разведка Украины «знала о намерении сделать что-то подобное».
«И мы знали об этом довольно давно», - сказал Кирилл Буданов.
Руководитель военной разведки Украины выразил уверенность, что ЧВК «Вагнер» больше не вернется в Украину, признав, что эти солдаты были существенно эффективнее, чем регулярные войска российской армии.
Буданов не смог подтвердить арест заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Суровикина, о чем на этой неделе сообщали различные источники. При этом от ответа на вопрос, помогал ли Суровикин Пригожину секретной информацией, Буданов «воздержался», не уточняя, знает ли он ответ.
По данным руководителя Главного управления разведки МО Украины, база в Беларуси, которая создается для ЧВК «Вагнер», не несет угроз для соседних стран.
«Потому что массовое перебазирование ЧВК в Беларусь не планируется. И потому, что хаб, который они создают в Беларуси, предназначен для логистических целей. Также у них будет несколько офисных помещений и рекрутинговый центр. И этот центр создается для операций Вагнера за границей, в основном в Африке», - утверждает Буданов.
На снимках из космоса видны новые объекты на военной базе в Беларуси. Это может быть связано с ЧВК «Вагнер».
В том же интервью Буданов допустил, что в случае окончания похода Пригожина в Москве, Россия была бы фактически разделена на части.
Ранее Rus.Postimees анализировал доступные данные о возможных союзниках Пригожина во время его похода на Москву.
Во время похода вагнеровцев на Москву были уничтожены несколько вертолетов российской армии. Пилоты одного из них служили недалеко от Эстонии.