ФСБ получила приказ убить Пригожина

«Нам известно, что ФСБ была поставлена ​​задача убить его. Удастся ли им это сделать? Посмотрим. В любом случае, все подобные потенциальные покушения не будут быстрыми. Им потребуется некоторое время, чтобы выработать правильные подходы и достичь стадии, когда они будут готовы провести масштабную операцию», - сказал Кирилл Буданов в интервью изданию The Drive.

Глава военной разведки ВСУ подчеркнул, что нет никаких гарантий, что приказ будет выполнен.

«Я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это выполнить? Осмелятся ли они выполнить этот приказ?» - уточнил Буданов.

«Судьба Пригожина дальше не предрешена, потому что у него достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя от покушений 〈…〉 у Пригожина достаточно возможностей, чтобы обеспечить себе хорошее убежище. Тут всесилие Путина переоценивать не следует», - заявил Rus.Postimees в минувший понедельник петербургский политолог Григорий Голосов.

Во вторник стало известно, что ФСБ закрыла уголовное дело о вооруженном мятеже, которое было возбуждено в отношении Пригожина в пятницу, 23 июня.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выдачи которого добивался Евгений Пригожин во время своего мятежа 24 июня, Владимир Путин и директор ФСБ Александр Бортников. Севастополь, Украина, 9 мая 2014 года. Фото: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Кирилл Буданов отказался комментировать слухи о контактах между Пригожиным и ГУР, но уточнил, что военная разведка Украины «знала о намерении сделать что-то подобное».

«И мы знали об этом довольно давно», - сказал Кирилл Буданов.