Вселенский потоп в Таллинне: кто виноват и что делать?

Реакция жителей Таллинна на последствия продолжавшегося несколько часов в ночь на 26 июля тропического ливня вполне предсказуема. Социальные сети изобиловали любительскими видеороликами и язвительными комментариями: критиковались коммунальные службы, плохая ливневая канализация, мэрия в целом. Вспоминались заплывы по улице Туукри на резиновых лодках и надувных матрасах в 2011 году… В общем, таллиннский «дождь в Макондо» вызвал много пересудов и обнажил проблемы.
Практически материальный ущерб в городских масштабах невелик и нанесен частным лицам: затопленный подземный гараж в новостройке на Туукри да смытые водой с проезжавших машин номера в Пирита. Но пострадавшим не легче: намокли хранящиеся в подвале вещи, нахлебались воды стоящие в гараже автомобили.
По сообщению советника коммуникационного отдела Спасательного департамента Дарьи Денисовой, в ту ночь спасателей в Таллинне вызывали всего дважды.
В полпервого ночи поступил вызов на улицу Сыле, где вода, скопившаяся в подвале дома, достигла 30 сантиметров и могла повредить электропроводку. Оказалось, что вода была вовсе не дождевой, а просочилась из сливного отверстия ванны верхнего этажа. Спасатели откачали воду из подвала. Около двух часов ночи центр тревоги известили, что затоплен гараж жилого дома на улице Туукри, причем со стороны Туукри ворота упали внутрь и перегородили выезд, а со стороны улицы Люйзи ворота были заблокированы из-за уровня воды. Спасатели открыли ворота.
Работы по приведению в порядок подвального гаража заняли несколько часов. С подробностями можно ознакомиться в публикации Rus.Postimees.
Для остальных же ночной дождь останется в памяти как захватывающее зрелище. Вопрос в другом: почему затоплены именно новые кварталы, где ливневая канализация должна работать исправно? Почему на Туукри водопроводные люки были обмотаны геотекстилем и не пропускали воду, а коллектор на Йыэ остался сухим? В конце концов, Туукри затапливает уже не впервые, что вызывает нервные шутки юмора про необходимость вызова водолазов на водолазную улицу.
Запросы во все инстанции были отправлены по горячим следам. Но ответы специалистов, что все, дескать, в порядке, трудно назвать исчерпывающими.
Исключительный ливень
Например, Хейго Янес, заместитель руководителя таллиннского Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства считает, что проблема заключается в пропускной способности трубопроводов на улицах Туукри, Люйзи и Уус-Садама.
Оппозиция в Таллиннском горсобрании традиционно ищет - и находит - проблемы в столичном руководстве, и в данном случае председатель фракции «Отечество» Таллиннского горсобрания Карл Сандер Касе ответил на наш запрос следующим образом:
«Выпавшее количество осадков, безусловно, было беспрецедентным и привело к затоплению нескольких районов Таллинна.
Однако погодные катаклизмы этого наводнения не оправдывают. Была затоплена и недавно построенная Рейди-теэ.
У меня есть личный опыт, связанный с подтоплением подвалов. Я несколько лет жил на улице Гонсиори, и после реконструкции дорожного покрытия подвалы нашего дома несколько раз затапливало. Эти факты свидетельствуют о том, что при планировании и / или выполнении работ были допущены крупные просчеты или ошибки».
«В ту ночь, когда в Таллинне прошел сильный дождь, за несколько часов выпало до 46 мм осадков. Столь интенсивные ливни вызывают локальные подтопления, поскольку спроектированные в прошлом системы ливневой канализации не рассчитаны на такую пропускную способность», - отметил руководитель по проектированию техносетей Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Калле Пинт. Так и хочется задать встречный вопрос: а новые системы кем проектировались?
Все работало, а вот те на!
Однако строительство системы ливневой канализации на Рейди-теэ было завершено в 2019 году, и той ночью, по словам Пинта, она продолжала эффективно работать. «Уровень воды в трубопроводах немного поднялся, однако затопления не произошло. Насосная станция системы ливневой канализации исправно работала. Отрезок проезжей части Рейди-теэ был покрыт водой из-за того, что вода не успевала стекать по дождеприемникам настолько же быстро, насколько она поступала с дождем», - утверждает Калле Пинт.
А журналист Postimees Марек Страндберг считает, что регулярные подтопления улицы Туукри закончатся только после возвращения на поверхность вытекающего из озера Юлемисте и спрятанного в трубу ручья Хярьяпеа! В противном случае горожанам придется регулярно плавать по Туукри на резиновых лодках, как это было и в 2008-м, и в2011 году после такого же проливного дождя.
Руководитель по проектированию техносетей Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Калле Пинт заверил Rus.Postimees: «В 2023 году будет завершено строительство коллектора ливневой канализации на улицах Йыэ и Пронкси, ответвление коллектора строится на отрезке улиц Рауа, Гонсиори и Кивисилла, а также на улице Вана-Каламая. Ведется проектирование ливневой канализации на улицах Лийвалайа и Ластекоду, Краави и Кересе, Петербури-теэ, Ретке-теэ и Рахумяэ-теэ, улицах Ристику и Хярьяпеа, а также ряда мелких труб в разных частях города. Идет работа над системой отвода дождевых вод улицы Маакри».
Карл Сандер Касе, со своей стороны, кроме недопущения в дальнейшем технических ошибок и строительных просчетов, предлагает увеличить в городе количество зеленых насаждений и зеленых зон, ведь корневая система растений помогает предотвратить наводнения. «К сожалению, разработчики долгосрочных стратегий развития города не обращают на это внимания», - отметил политик.
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Читавшие «Сто лет одиночества», вы помните, как долго шел тот самый дождь в Макондо? Четыре года, одиннадцать месяцев и два дня! Нас бы точно смыло в канализацию...