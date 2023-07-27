Вселенский потоп в Таллинне: кто виноват и что делать?

Практически материальный ущерб в городских масштабах невелик и нанесен частным лицам: затопленный подземный гараж в новостройке на Туукри да смытые водой с проезжавших машин номера в Пирита. Но пострадавшим не легче: намокли хранящиеся в подвале вещи, нахлебались воды стоящие в гараже автомобили.

Затопленный подвал на улице Туукри. Фото: Sander Ilvest

Поиски автомобильных номеров в Пирита вызвали пробки на дорогах. Фото: Kermo Benrot

По сообщению советника коммуникационного отдела Спасательного департамента Дарьи Денисовой, в ту ночь спасателей в Таллинне вызывали всего дважды. В полпервого ночи поступил вызов на улицу Сыле, где вода, скопившаяся в подвале дома, достигла 30 сантиметров и могла повредить электропроводку. Оказалось, что вода была вовсе не дождевой, а просочилась из сливного отверстия ванны верхнего этажа. Спасатели откачали воду из подвала. Около двух часов ночи центр тревоги известили, что затоплен гараж жилого дома на улице Туукри, причем со стороны Туукри ворота упали внутрь и перегородили выезд, а со стороны улицы Люйзи ворота были заблокированы из-за уровня воды. Спасатели открыли ворота.

Работы по приведению в порядок подвального гаража заняли несколько часов. С подробностями можно ознакомиться в публикации Rus.Postimees.