Путин умрет – Зеленский заявил, что президент РФ не сможет воевать годами

«Не может. Путин не проживет столько лет. В том темпе, в котором он воюет с нами, он не воевал в Сирии. И хотя там страшные страдания и разрушения, но это другая война. Я это говорю, не уменьшая боль тех семей, которые в Сирии потеряли своих близких. Любая война - это страшно. Это трагедии, даже если она идет три дня. Кто-то и в три дня потерял все. Поэтому я не сравниваю войны. Я сравниваю объем полномасштабной агрессии России в Украине, и то, что происходит в Сирии. Сегодня вся армия РФ борется с Украиной. Костяк их армии был максимально уничтожен украинской армией и украинским народом на фронте и на улицах. Поэтому я говорю, что это немного разные вещи [войны в Сирии и в Украине]», - сказал Зеленский, назвав ошибкой неспособность мира остановить войну в Сирии.

«Я не считаю, что это героизм, что я объединил страны, которые нам сегодня помогают. Я считаю, что каждый человек в нашем государстве на своем месте сделал то, что было очень важно в очень важные моменты. Свобода, или смерть. И поэтому он [Путин] не выдержит 30 лет. Его не будет, он умрет - это совершенно понятно. Но и 10 лет он не выдержит. Он - не та уже фигура. Все их действия на поле боя говорят о том, что на сегодняшний день Россия не может оккупировать Украину полностью и уничтожить нас. Их желания те же, но глубоко в душе все они осознают, что они не способны больше. Они были способны в начале этой войны. Им казалось, что они это сделают. Мы же что-то такое сделали внутри государства и извне, что позволило нам стать крепче их», - сказал президент Украины.